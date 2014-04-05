Spread Monitor Pro
- 指标
- Simon Draxler
- 版本: 3.11
Drx Spread Monitor – 全面掌控点差的工具
Drx Spread Monitor 是一款强大的 MT5 指标，为交易者提供当前和历史点差的清晰可视化概览。特别适用于点差波动较大的外汇和黄金交易，帮助更真实地评估交易成本并适应市场变化。
主要功能
点差柱状图
在独立窗口显示点差。对正常、较高和极端点差水平进行颜色标识。
动态平均线
计算点差的移动平均线(MA)，便于识别异常值和点差趋势。
实时面板与关键指标
-
实时当前点差
-
指定周期内的平均点差
-
自启动以来的最小/最大点差
-
点差移动平均线(MA Spread)
-
紧凑的图表内仪表盘
高点差声音提醒
当点差超过设定阈值时自动提醒。高点差和极端点差提醒支持自定义声音。提醒间隔可调。
均衡器模式（可选）
将最近点差以动态条形图形式可视化。可配置：数量、宽度、高度、间距、水平或垂直。便于快速视觉判断。
灵活缩放与界面设计
支持自动或手动 Y 轴缩放。面板颜色与布局可自定义。
交易者优势
-
实时透明掌握经纪商点差
-
提前发现点差扩大的情况（如新闻或流动性不足）
-
特别适合剥头皮、日内交易和黄金交易者
-
便于比较经纪商、账户类型或交易时段
-
避免在点差极高时进行交易，从而节省成本
设置（输入项）
-
显示的历史柱数量
-
高点差与极端点差阈值
-
柱状图、线条与面板颜色选项
-
声音提醒（启用/禁用、文件、间隔）
-
均衡器选项（显示、布局、速度）
-
可调系数的自动缩放
结论
Drx Spread Monitor 不仅仅是点差指示器，而是完整的分析与监控工具，帮助交易者掌握交易成本并做出更精确的进出场决策。
使用 Drx Spread Monitor，您将始终掌控点差情况。