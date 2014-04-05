Spread Monitor Pro
- インディケータ
- Simon Draxler
- バージョン: 3.11
Drx Spread Monitor – スプレッドを完全に把握するツール
Drx Spread Monitor は、現在および過去のスプレッドを明確に可視化する強力な MT5 インジケーターです。スプレッドの変動が大きいFXや金（ゴールド）取引において、取引コストを適切に評価し、市場状況に対応することを支援します。
主な機能
スプレッドヒストグラム
独立ウィンドウにスプレッドを表示。通常、上昇（高）および極端なレベルを色分けして表示。
動的平均線
スプレッドの移動平均（MA）を計算。外れ値やスプレッド傾向の把握が容易になります。
主要指標を表示するライブパネル
リアルタイムの現在スプレッド
指定期間の平均スプレッド
起動以降の最小/最大スプレッド
スプレッドの移動平均（MA Spread）
チャート上に表示されるコンパクトなダッシュボード
重大なスプレッドでのサウンドアラート
設定した閾値を超えた場合の自動警告。高スプレッドおよび極端スプレッドのアラートはカスタムサウンド対応。アラート間隔は調整可能。
イコライザーモード（オプション）
最近のスプレッドをダイナミックな棒グラフとして可視化。設定可能：数、幅、高さ、間隔、水平/垂直。迅速な視覚判断に有用。
柔軟なスケーリングとデザイン
自動または手動のY軸スケーリング対応。パネルの色やレイアウトはカスタマイズ可能。
トレーダーへの利点
ブローカーのスプレッドをリアルタイムで完全に把握
スプレッド拡大（例：ニュース時や流動性低下時）の早期検出
スキャルパー、デイトレーダー、ゴールドトレーダーに最適
ブローカー、口座タイプ、取引時間帯の比較に最適
スプレッドが過度に開いている場面での取引回避によりコスト削減
入力項目（Inputs）
表示するバー数（履歴）
高スプレッド・極端スプレッドの閾値
ヒストグラム、ライン、パネルの色設定
サウンドアラート（オン/オフ、ファイル、間隔）
イコライザーオプション（表示、レイアウト、速度）
調整可能な係数を用いた自動スケーリング
まとめ
Drx Spread Monitor は単なるスプレッドインジケーターではなく、取引コストを可視化し、より精緻なエントリー/イグジット判断を支援する包括的な分析・監視ツールです。
Drx Spread Monitor を使えば、常にスプレッドを把握できます。