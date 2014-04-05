Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – 스프레드를 완벽히 관리하는 도구

Drx Spread Monitor는 현재 및 과거 스프레드에 대한 명확한 시각적 개요를 제공하는 강력한 MT5 인디케이터입니다. 스프레드 변동이 큰 외환 및 금 거래에서 거래 비용을 정확히 평가하고 시장 상황에 적절히 대응할 수 있도록 돕습니다.

주요 기능

스프레드 히스토그램

별도 창에 스프레드를 표시합니다. 정상, 높음, 극단 수준을 색상으로 구분합니다.

동적 평균선

스프레드의 이동평균(MA)을 계산합니다. 이상치 및 스프레드 추세를 쉽게 식별할 수 있습니다.

실시간 주요 지표 패널

실시간 현재 스프레드

정의된 기간 동안의 평균 스프레드

시작 이후 최저/최대 스프레드

이동평균(MA Spread)

차트에 직접 표시되는 컴팩트 대시보드

심각한 스프레드에 대한 소리 알림

설정된 임계값 초과 시 자동 경고. 고스프레드 및 극단 스프레드 알림에 사용자 지정 소리 가능. 알림 간격 조정 가능.

이퀄라이저 모드(옵션)

최근 스프레드를 동적 막대그래프로 시각화합니다. 설정 가능: 개수, 폭, 높이, 간격, 수평/수직. 빠른 시각적 판단에 유용합니다.

유연한 스케일링 및 디자인

자동 또는 수동 Y축 스케일링 지원. 패널 색상 및 레이아웃 사용자 지정 가능.

트레이더를 위한 이점

브로커 스프레드를 실시간으로 투명하게 파악

뉴스나 유동성 저하 시 스프레드 확장 조기 감지

스캘퍼, 데이트레이더, 골드 트레이더에게 특히 유용

브로커, 계좌 유형 및 거래 세션 비교에 적합

스프레드가 과도하게 벌어진 상황에서 거래를 피하여 비용 절감

설정(Inputs)

표시할 바 수(히스토리)

High 및 Extreme 스프레드 임계값

히스토그램, 라인 및 패널 색상 옵션

소리 알림(켜기/끄기, 파일, 간격)

이퀄라이저 옵션(표시, 레이아웃, 속도)

조정 가능한 계수를 포함한 자동 스케일링

결론

Drx Spread Monitor는 단순한 스프레드 인디케이터를 넘어 거래 비용에 대한 투명성을 제공하고 보다 정확한 진입/청산 결정을 내릴 수 있도록 돕는 종합 분석 및 모니터링 도구입니다.



