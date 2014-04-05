Spread Monitor Pro
- Indicadores
- Simon Draxler
- Versión: 3.11
Drx Spread Monitor – Tu herramienta para transparencia total del mercado
Drx Spread Monitor es un indicador potente para MT5 que ofrece a los traders una visión visual clara de los spreads actuales e históricos. Especialmente en Forex y en el comercio de oro, donde los spreads fluctúan con frecuencia, ayuda a evaluar los costes y adaptarse a las condiciones del mercado.
Funciones principales
Histograma de spreads
Muestra los spreads en una ventana separada. Codificación por colores para niveles normales, altos y extremos.
Línea media dinámica
Calcula la media móvil (MA) del spread. Facilita identificar valores atípicos y tendencias del spread.
Panel en vivo con métricas clave
-
Spread actual en tiempo real
-
Spread medio durante un periodo definido
-
Spread mínimo y máximo desde el inicio
-
Media móvil (MA Spread)
-
Panel compacto directamente en el gráfico
Alertas sonoras para spreads críticos
Advertencias automáticas cuando se superan los umbrales definidos. Alertas para spread alto y spread extremo con sonidos personalizados. Intervalo de alerta ajustable.
Modo ecualizador (opcional)
Visualiza los spreads recientes como un gráfico de barras dinámico. Configurable: número, ancho, altura, espaciado, horizontal o vertical. Útil para una evaluación visual rápida.
Escalado y diseño flexibles
Escalado del eje Y automático o manual. Colores y diseños del panel personalizables.
Ventajas para traders
-
Transparencia total de los spreads del broker en tiempo real
-
Detección temprana de amplificaciones de spread (p. ej., por noticias o mercados ilíquidos)
-
Especialmente indicado para scalpers, daytraders y traders de oro
-
Ideal para comparar brokers, tipos de cuenta o sesiones de trading
-
Evita costes innecesarios al no operar cuando los spreads están inflados
Ajustes (Inputs)
-
Número de barras a mostrar (historia)
-
Umbrales para spread alto y extremo
-
Opciones de color para histograma, líneas y panel
-
Alertas sonoras (activar/desactivar, archivo, intervalo)
-
Opciones del ecualizador (visualización, diseño, velocidad)
-
Escalado automático con factor ajustable
Conclusión
Drx Spread Monitor es más que un simple indicador de spread: es una herramienta completa de análisis y monitoreo que proporciona transparencia sobre los costes de trading y ayuda a tomar decisiones más precisas sobre entradas y salidas.
Con Drx Spread Monitor mantendrás tus spreads bajo control en todo momento.