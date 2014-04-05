Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Tu herramienta para transparencia total del mercado

Drx Spread Monitor es un indicador potente para MT5 que ofrece a los traders una visión visual clara de los spreads actuales e históricos. Especialmente en Forex y en el comercio de oro, donde los spreads fluctúan con frecuencia, ayuda a evaluar los costes y adaptarse a las condiciones del mercado.

Funciones principales

Histograma de spreads

Muestra los spreads en una ventana separada. Codificación por colores para niveles normales, altos y extremos.

Línea media dinámica

Calcula la media móvil (MA) del spread. Facilita identificar valores atípicos y tendencias del spread.

Panel en vivo con métricas clave

Spread actual en tiempo real

Spread medio durante un periodo definido

Spread mínimo y máximo desde el inicio

Media móvil (MA Spread)

Panel compacto directamente en el gráfico

Alertas sonoras para spreads críticos

Advertencias automáticas cuando se superan los umbrales definidos. Alertas para spread alto y spread extremo con sonidos personalizados. Intervalo de alerta ajustable.

Modo ecualizador (opcional)

Visualiza los spreads recientes como un gráfico de barras dinámico. Configurable: número, ancho, altura, espaciado, horizontal o vertical. Útil para una evaluación visual rápida.

Escalado y diseño flexibles

Escalado del eje Y automático o manual. Colores y diseños del panel personalizables.

Ventajas para traders

Transparencia total de los spreads del broker en tiempo real

Detección temprana de amplificaciones de spread (p. ej., por noticias o mercados ilíquidos)

Especialmente indicado para scalpers, daytraders y traders de oro

Ideal para comparar brokers, tipos de cuenta o sesiones de trading

Evita costes innecesarios al no operar cuando los spreads están inflados

Ajustes (Inputs)

Número de barras a mostrar (historia)

Umbrales para spread alto y extremo

Opciones de color para histograma, líneas y panel

Alertas sonoras (activar/desactivar, archivo, intervalo)

Opciones del ecualizador (visualización, diseño, velocidad)

Escalado automático con factor ajustable

Conclusión

Drx Spread Monitor es más que un simple indicador de spread: es una herramienta completa de análisis y monitoreo que proporciona transparencia sobre los costes de trading y ayuda a tomar decisiones más precisas sobre entradas y salidas.

Con Drx Spread Monitor mantendrás tus spreads bajo control en todo momento.



