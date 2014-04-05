Spread Monitor Pro
- Indicadores
- Simon Draxler
- Versão: 3.11
Drx Spread Monitor – Sua ferramenta para transparência total do mercado
Drx Spread Monitor é um indicador poderoso para MT5 que fornece aos traders uma visão visual clara dos spreads atuais e históricos. Especialmente útil em Forex e no comércio de ouro, onde os spreads podem variar bastante, ajuda a avaliar custos e adaptar-se às condições do mercado.
Funcionalidades principais
Histograma de spreads
Exibe os spreads em uma janela separada. Codificação de cores para níveis normais, altos e extremos.
Linha média dinâmica
Calcula a média móvel (MA) do spread. Facilita identificar outliers e tendências no spread.
Painel ao vivo com métricas principais
-
Spread atual em tempo real
-
Spread médio em um período definido
-
Spread mínimo e máximo desde o início
-
Média móvel (MA Spread)
-
Painel compacto diretamente no gráfico
Alertas sonoros para spreads críticos
Avisos automáticos quando são ultrapassados limiares definidos. Alertas de spread alto e extremo com sons personalizados. Intervalo de alerta ajustável.
Modo equalizador (opcional)
Visualiza os spreads recentes como um gráfico de barras dinâmico. Configurável: quantidade, largura, altura, espaçamento, horizontal ou vertical. Útil para avaliação visual rápida.
Escala e design flexíveis
Escalonamento do eixo Y automático ou manual. Cores e layouts do painel personalizáveis.
Vantagens para traders
-
Transparência total dos spreads do broker em tempo real
-
Detecção precoce de ampliações de spread (ex.: notícias ou mercados ilíquidos)
-
Particularmente útil para scalpers, day traders e traders de ouro
-
Ideal para comparar brokers, tipos de conta ou sessões de negociação
-
Evita custos desnecessários ao não operar quando os spreads estão inflacionados
Entradas (Inputs)
-
Número de barras a exibir (histórico)
-
Limires para spread alto e extremo
-
Opções de cor para histograma, linhas e painel
-
Alertas sonoros (ativar/desativar, arquivo, intervalo)
-
Opções do equalizador (exibição, layout, velocidade)
-
Escalonamento automático com fator ajustável
Conclusão
Drx Spread Monitor é mais do que um simples indicador de spread — é uma ferramenta completa de análise e monitoramento. Fornece transparência sobre custos de negociação e ajuda a tomar decisões mais precisas de entrada e saída.
Com Drx Spread Monitor você mantém seus spreads sob controle o tempo todo.