Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Sua ferramenta para transparência total do mercado

Drx Spread Monitor é um indicador poderoso para MT5 que fornece aos traders uma visão visual clara dos spreads atuais e históricos. Especialmente útil em Forex e no comércio de ouro, onde os spreads podem variar bastante, ajuda a avaliar custos e adaptar-se às condições do mercado.

Funcionalidades principais

Histograma de spreads

Exibe os spreads em uma janela separada. Codificação de cores para níveis normais, altos e extremos.

Linha média dinâmica

Calcula a média móvel (MA) do spread. Facilita identificar outliers e tendências no spread.

Painel ao vivo com métricas principais

Spread atual em tempo real

Spread médio em um período definido

Spread mínimo e máximo desde o início

Média móvel (MA Spread)

Painel compacto diretamente no gráfico

Alertas sonoros para spreads críticos

Avisos automáticos quando são ultrapassados limiares definidos. Alertas de spread alto e extremo com sons personalizados. Intervalo de alerta ajustável.

Modo equalizador (opcional)

Visualiza os spreads recentes como um gráfico de barras dinâmico. Configurável: quantidade, largura, altura, espaçamento, horizontal ou vertical. Útil para avaliação visual rápida.

Escala e design flexíveis

Escalonamento do eixo Y automático ou manual. Cores e layouts do painel personalizáveis.

Vantagens para traders

Transparência total dos spreads do broker em tempo real

Detecção precoce de ampliações de spread (ex.: notícias ou mercados ilíquidos)

Particularmente útil para scalpers, day traders e traders de ouro

Ideal para comparar brokers, tipos de conta ou sessões de negociação

Evita custos desnecessários ao não operar quando os spreads estão inflacionados

Entradas (Inputs)

Número de barras a exibir (histórico)

Limires para spread alto e extremo

Opções de cor para histograma, linhas e painel

Alertas sonoros (ativar/desativar, arquivo, intervalo)

Opções do equalizador (exibição, layout, velocidade)

Escalonamento automático com fator ajustável

Conclusão

Drx Spread Monitor é mais do que um simples indicador de spread — é uma ferramenta completa de análise e monitoramento. Fornece transparência sobre custos de negociação e ajuda a tomar decisões mais precisas de entrada e saída.

Com Drx Spread Monitor você mantém seus spreads sob controle o tempo todo.



