Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Sua ferramenta para transparência total do mercado
Drx Spread Monitor é um indicador poderoso para MT5 que fornece aos traders uma visão visual clara dos spreads atuais e históricos. Especialmente útil em Forex e no comércio de ouro, onde os spreads podem variar bastante, ajuda a avaliar custos e adaptar-se às condições do mercado.

Funcionalidades principais
Histograma de spreads
Exibe os spreads em uma janela separada. Codificação de cores para níveis normais, altos e extremos.

Linha média dinâmica
Calcula a média móvel (MA) do spread. Facilita identificar outliers e tendências no spread.

Painel ao vivo com métricas principais

  • Spread atual em tempo real

  • Spread médio em um período definido

  • Spread mínimo e máximo desde o início

  • Média móvel (MA Spread)

  • Painel compacto diretamente no gráfico

Alertas sonoros para spreads críticos
Avisos automáticos quando são ultrapassados limiares definidos. Alertas de spread alto e extremo com sons personalizados. Intervalo de alerta ajustável.

Modo equalizador (opcional)
Visualiza os spreads recentes como um gráfico de barras dinâmico. Configurável: quantidade, largura, altura, espaçamento, horizontal ou vertical. Útil para avaliação visual rápida.

Escala e design flexíveis
Escalonamento do eixo Y automático ou manual. Cores e layouts do painel personalizáveis.

Vantagens para traders

  • Transparência total dos spreads do broker em tempo real

  • Detecção precoce de ampliações de spread (ex.: notícias ou mercados ilíquidos)

  • Particularmente útil para scalpers, day traders e traders de ouro

  • Ideal para comparar brokers, tipos de conta ou sessões de negociação

  • Evita custos desnecessários ao não operar quando os spreads estão inflacionados

Entradas (Inputs)

  • Número de barras a exibir (histórico)

  • Limires para spread alto e extremo

  • Opções de cor para histograma, linhas e painel

  • Alertas sonoros (ativar/desativar, arquivo, intervalo)

  • Opções do equalizador (exibição, layout, velocidade)

  • Escalonamento automático com fator ajustável

Conclusão
Drx Spread Monitor é mais do que um simples indicador de spread — é uma ferramenta completa de análise e monitoramento. Fornece transparência sobre custos de negociação e ajuda a tomar decisões mais precisas de entrada e saída.

Com Drx Spread Monitor você mantém seus spreads sob controle o tempo todo.


Mais do autor
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indicadores
Obtenha uma estrutura de mercado clara em segundos – sem desenhar manualmente! O Indicador HTF Auto Support & Resistance marca automaticamente no seu gráfico os níveis-chave de suporte e resistência. Estes níveis são baseados num timeframe superior (HTF), tornando-os muito mais confiáveis do que linhas aleatórias de curto prazo. Principais funcionalidades: Deteção automática das zonas de suporte e resistência mais fortes Análise multi-timeframe: escolha um timeframe superior para níveis mais pr
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indicadores
Liberte o Potencial das suas Operações com o Indicador AlphaWave! Tranquilidade nas suas Operações: O Indicador AlphaWave foi desenvolvido para trazer calma às suas operações, suavizando o gráfico e proporcionando uma leitura precisa da direção da tendência. Nunca foi tão fácil tomar decisões de operação claras. Tecnologia Revolucionária de Suavização com 10 Modos: Experimente uma apresentação suave e clara do gráfico com o Indicador AlphaWave. A tecnologia revolucionária de suavização oferece
ScalpingThink
Simon Draxler
Experts
ScalpingThink – Precisão no Scalping ScalpingThink é um sistema de scalping bidirecional inovador, criado para traders que buscam movimentos rápidos e entradas precisas. O objetivo: lucros controlados no menor tempo possível com setups exatos – seguro e eficiente. Experimente agora – com uma Demo gratuita Garanta agora pelo preço promocional de apenas 169 USD – antes que o preço aumente! Preço atual  169 USD  Sinal: Link Guia: Link Suas vantagens em destaque Sem Grid, sem Martingale – cad
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitários
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experts
Oferta de Introdução: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: $800 Esta seção aborda as configurações padrão do Expert Advisor (EA). Por favor, siga as instruções predefinidas →  clique . Detalhes do Produto Símbolos Todos possíveis Intervalos de Tempo Todos possíveis Capital Mínimo $50 Tipos de Conta ECN Principais Características do FASTai FASTai foi especialmente desenvolvido para se basear em princípios de negociação comprovados. O Expert Advisor (EA) utiliza indicadore
Fibowatch
Simon Draxler
Indicadores
Fibo Watch – Assistente de Análise Profissional & Range Helper Breve descrição: Não é um "Indicador Mágico", mas uma ferramenta profissional para traders experientes. Visualize ranges, retrações de Fibonacci e canais de tendência com precisão em timeframes maiores. Otimize a sua gestão de risco com o painel DRX. Descrição (Texto longo): ️ IMPORTANTE: Esta ferramenta foi concebida para traders que já possuem compreensão do mercado. Não procure um Santo Graal. O Fibo Watch é uma ferramenta de efi
