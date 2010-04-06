Detaillierte Beschreibung

Cycles Plotter – Anpassbarer Zyklen-Indikator mit gleitenden Durchschnitten und Startdatum

Der Cycles Plotter ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der zwei vollständig anpassbare sinusförmige Zyklen nur basierend auf Benutzereingaben zeichnet. Der Indikator generiert keine Zyklen automatisch: Alle Zyklen werden strikt nach den vom Benutzer festgelegten Parametern berechnet und bieten Tradern ein visuelles Werkzeug, um Preisbewegungen und potenzielle Trendänderungen zu analysieren, ohne automatische Signale oder Vorhersagen zu erzeugen.

Wichtige Punkte:

Benutzerdefinierte Zyklen: Zyklus 1 (P1) und Zyklus 2 (P2) sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar. Länge des Zyklus, Amplitude, gleitende Durchschnitte sowie exaktes Startdatum und -zeit können eingestellt werden. Es werden keine Zyklen gezeichnet, wenn der Benutzer keine Parameter angibt.

Amplitudensteuerung: Jeder Zyklus kann eine unterschiedliche Amplitude haben, wodurch die „Höhe“ der Schwankungen relativ zum Referenz-Gleitenden Durchschnitt angepasst werden kann.

Trendbestimmung: Schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zeigen die Richtung des Zyklus an: Fast MA > Slow MA → Aufwärtstrend-Phase (grün / limette) Fast MA < Slow MA → Abwärtstrend-Phase (magenta / rot) Fast MA ≈ Slow MA → Seitwärts-Phase (flat) (orange / blau)

Zyklusdiagramme: Jeder Zyklus hat drei separate Linien: Aufwärtstrend-Phase (grün / limette) Abwärtstrend-Phase (magenta / rot) Seitwärts-Phase (flat) (orange / blau)

Anpassbares Startdatum und -zeit: Der genaue Zeitpunkt, zu dem jeder Zyklus beginnt, kann festgelegt werden, um eine präzise Ausrichtung mit Marktbewegungen oder historischen Mustern zu gewährleisten.

Für wen geeignet:

Dieser Indikator wird besonders empfohlen für:

Trader, die Marktzyklen studieren oder bereits studiert haben,

diejenigen, die ihr Wissen über die Anwendung von Zyklen im Trading vertiefen möchten,

Trader, die Zyklen in ihren Handelssystemen verwenden oder integrieren möchten.

Der Cycles Plotter ist sowohl für erfahrene Trader, die zyklische Preisbewegungen analysieren möchten, als auch für Lernende oder Forscher nützlich. Die Zyklen-Technik ist eine bewährte, zuverlässige Methode, die seit vielen Jahren verwendet wird und in den wichtigsten technischen Analyse- und professionellen Handelssystemen eingesetzt wird.

Wichtig: Der Indikator generiert keine automatischen Signale oder Vorhersagen. Alle Berechnungen und Zyklen basieren ausschließlich auf den vom Benutzer bereitgestellten Eingaben.