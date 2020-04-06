DeepInsight
- Experts
- Gustavo Santos Pedrosa
- Versão: 3.36
- Atualizado: 10 dezembro 2025
- Ativações: 5
Título: DeepInsight: Análise de Fluxo e Contexto de Mercado
O que é o DeepInsight? O DeepInsight é uma ferramenta de análise técnica para MetaTrader 5, desenvolvida para auxiliar a leitura da dinâmica de mercado. O indicador processa dados de volume e movimentação de preço para gerar referências visuais objetivas, facilitando a identificação de zonas de interesse no gráfico. A ferramenta funciona como um painel auxiliar de análise, oferecendo suporte à tomada de decisão manual, sem realizar a execução automática de ordens.
Lógica Operacional e Funcionalidades O DeepInsight utiliza conceitos de análise de fluxo para monitorar o comportamento do ativo:
-
Desequilíbrio de Agressão: Monitora movimentos de forte volume de compra ou venda, indicando possíveis zonas de interesse.
-
Exaustão de Movimento: Aponta momentos onde o volume sugere uma possível diminuição na força da tendência vigente.
-
Absorção: Indica regiões onde o volume é alto, mas o deslocamento do preço é reduzido, sugerindo defesa de níveis de preço.
-
Contexto: Os sinais são filtrados por parâmetros internos que avaliam a força relativa e o volume, buscando oferecer uma leitura mais limpa do cenário.
Objetivo da Ferramenta O DeepInsight foi projetado para simplificar a visualização de dados complexos diretamente no gráfico:
-
Filtro Visual: Destaca regiões onde o mercado apresenta características técnicas relevantes.
-
Auxílio na Decisão: Serve como uma ferramenta de confirmação para estratégias já existentes.
-
Foco na Análise: Ideal para traders que operam de forma discricionária e buscam dados adicionais para suas entradas.
Características Principais
-
Sinais Visuais: Marcações claras baseadas em Fluxo de Ordens e Ação do Preço.
-
Monitoramento de Liquidez: Busca identificar zonas de alta atividade de negociação.
-
Multi-Timeframe: Otimizado para operar em M5, M15, M30 e H1.
-
Versatilidade: Pode ser utilizado em pares de moedas, índices e metais.
-
Design Otimizado: Interface desenvolvida para não obstruir a visualização dos candles.
Benefícios
-
Objetividade: Transforma dados de volume em informações visuais diretas.
-
Clareza: Ajuda a focar em movimentos com maior respaldo técnico.
-
Gestão de Risco: O indicador não abre ordens. O controle do lote, entrada e saída permanece inteiramente com o usuário.
Interface e Visualização
-
Marcações: Utiliza setas e linhas para indicar os eventos de mercado.
-
Atualização: As marcações reagem ao fechamento dos candles conforme a configuração escolhida.
Requisitos Técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipo: Indicador Personalizado (Custom Indicator)
-
Compatibilidade: Contas Hedge e Netting
Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade O DeepInsight é estritamente uma ferramenta de análise técnica. A negociação em mercados financeiros envolve riscos significativos.
-
Não é recomendação de investimento: Os sinais gerados são baseados em algoritmos matemáticos e não constituem garantia de lucro.
-
Responsabilidade: O usuário é o único responsável por suas decisões de negociação e gerenciamento de capital.
-
Condições de Mercado: Eventos de alta volatilidade, spreads elevados ou falhas na conexão de dados podem afetar a precisão da análise técnica.
-
Teste Prévio: Recomenda-se fortemente o teste em conta demonstração para familiarização com a ferramenta antes do uso em conta real.