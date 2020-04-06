Título: DeepInsight: Análise de Fluxo e Contexto de Mercado

O que é o DeepInsight? O DeepInsight é uma ferramenta de análise técnica para MetaTrader 5, desenvolvida para auxiliar a leitura da dinâmica de mercado. O indicador processa dados de volume e movimentação de preço para gerar referências visuais objetivas, facilitando a identificação de zonas de interesse no gráfico. A ferramenta funciona como um painel auxiliar de análise, oferecendo suporte à tomada de decisão manual, sem realizar a execução automática de ordens.

Lógica Operacional e Funcionalidades O DeepInsight utiliza conceitos de análise de fluxo para monitorar o comportamento do ativo:

Desequilíbrio de Agressão: Monitora movimentos de forte volume de compra ou venda, indicando possíveis zonas de interesse.

Exaustão de Movimento: Aponta momentos onde o volume sugere uma possível diminuição na força da tendência vigente.

Absorção: Indica regiões onde o volume é alto, mas o deslocamento do preço é reduzido, sugerindo defesa de níveis de preço.

Contexto: Os sinais são filtrados por parâmetros internos que avaliam a força relativa e o volume, buscando oferecer uma leitura mais limpa do cenário.

Objetivo da Ferramenta O DeepInsight foi projetado para simplificar a visualização de dados complexos diretamente no gráfico:

Filtro Visual: Destaca regiões onde o mercado apresenta características técnicas relevantes.

Auxílio na Decisão: Serve como uma ferramenta de confirmação para estratégias já existentes.

Foco na Análise: Ideal para traders que operam de forma discricionária e buscam dados adicionais para suas entradas.

Características Principais

Sinais Visuais: Marcações claras baseadas em Fluxo de Ordens e Ação do Preço.

Monitoramento de Liquidez: Busca identificar zonas de alta atividade de negociação.

Multi-Timeframe: Otimizado para operar em M5, M15, M30 e H1.

Versatilidade: Pode ser utilizado em pares de moedas, índices e metais.

Design Otimizado: Interface desenvolvida para não obstruir a visualização dos candles.

Benefícios

Objetividade: Transforma dados de volume em informações visuais diretas.

Clareza: Ajuda a focar em movimentos com maior respaldo técnico.

Gestão de Risco: O indicador não abre ordens. O controle do lote, entrada e saída permanece inteiramente com o usuário.

Interface e Visualização

Marcações: Utiliza setas e linhas para indicar os eventos de mercado.

Atualização: As marcações reagem ao fechamento dos candles conforme a configuração escolhida.

Requisitos Técnicos

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo: Indicador Personalizado (Custom Indicator)

Compatibilidade: Contas Hedge e Netting

Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade O DeepInsight é estritamente uma ferramenta de análise técnica. A negociação em mercados financeiros envolve riscos significativos.