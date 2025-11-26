SR Zone Averager: Unterstützung und Widerstand mit intelligentem Averaging meistern

Nutzen Sie die Vorteile von Support und Resistance (S&R) auf mehreren Zeitskalen mit dem SR Zone Averager Expert Advisor. Dieser auf Präzision und Anpassungsfähigkeit ausgelegte EA identifiziert auf intelligente Weise kritische Preisniveaus in H4-, Tages- und Wochencharts und bietet so eine solide Grundlage für Ihre Handelsentscheidungen.

SR Zone Averager reagiert nicht nur auf S&R, sondern optimiert den Einstieg und verwaltet die Trades mit einer fortschrittlichen Durchschnittsstrategie. Wenn sich der Preis einer wichtigen S&R-Zone nähert, sucht der EA nach einer Bestätigung, um Trades zu initiieren, und wenn sich der Markt gegen eine offene Position bewegt, kann seine progressive Losgröße in Kombination mit der Mittelwertbildungslogik dabei helfen, bessere Durchschnittspreise zu erzielen, mit dem Ziel, potenzielle Verluste in Erholungsmöglichkeiten zu verwandeln.

Hauptmerkmale:

Multi-Timeframe S&R-Analyse: Nutzt robuste Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus H4-, Tages- und Wochencharts für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Intelligente Mittelwertbildungslogik: Erweitert bestehende Positionen dynamisch, wenn bestimmte Bedingungen und Abstandsschwellen erreicht werden, mit dem Ziel, Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu verbessern.

Progressive Losgrößenbestimmung: Konfigurierbare Option zum Erhöhen der Losgröße für nachfolgende Mittelwertbildungsaufträge, um das Erholungspotenzial zu erhöhen (mit Vorsicht und angemessenem Risikomanagement verwenden).

Optionale Fraktal-Integration: Erweitern Sie die S&R-Erkennung mit der Fraktalanalyse für noch präzisere Einstiegspunkte.

Anpassbares Risikomanagement: Legen Sie Ihre bevorzugten Take Profit- und Stop Loss-Niveaus fest oder lassen Sie den EA Schließungen in der Nähe von S&R-Zonen verwalten.

Visuelle S&R-Anzeige: Aktive Unterstützungs- und Widerstandslinien und ihre Preisbezeichnungen werden direkt auf Ihrem Chart angezeigt und bieten sofortigen Marktkontext.

Flexibles Handelsmanagement: Option zum Schließen gegnerischer Trades bei neuen Signalen, um ein effizientes Marktengagement zu gewährleisten.

SR Zone Averager wurde für Händler entwickelt, die die Bedeutung von S&R verstehen und eine automatisierte Lösung wünschen, die diese entscheidenden Ebenen mit einem intelligenten, adaptiven Durchschnittsansatz nutzt. Erleben Sie eine neue Stufe des Vertrauens in Ihren automatisierten Handel.







