SR Zone Averager

SR Zone Averager: Unterstützung und Widerstand mit intelligentem Averaging meistern

Nutzen Sie die Vorteile von Support und Resistance (S&R) auf mehreren Zeitskalen mit dem SR Zone Averager Expert Advisor. Dieser auf Präzision und Anpassungsfähigkeit ausgelegte EA identifiziert auf intelligente Weise kritische Preisniveaus in H4-, Tages- und Wochencharts und bietet so eine solide Grundlage für Ihre Handelsentscheidungen.

SR Zone Averager reagiert nicht nur auf S&R, sondern optimiert den Einstieg und verwaltet die Trades mit einer fortschrittlichen Durchschnittsstrategie. Wenn sich der Preis einer wichtigen S&R-Zone nähert, sucht der EA nach einer Bestätigung, um Trades zu initiieren, und wenn sich der Markt gegen eine offene Position bewegt, kann seine progressive Losgröße in Kombination mit der Mittelwertbildungslogik dabei helfen, bessere Durchschnittspreise zu erzielen, mit dem Ziel, potenzielle Verluste in Erholungsmöglichkeiten zu verwandeln.

Hauptmerkmale:

  • Multi-Timeframe S&R-Analyse: Nutzt robuste Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus H4-, Tages- und Wochencharts für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

  • Intelligente Mittelwertbildungslogik: Erweitert bestehende Positionen dynamisch, wenn bestimmte Bedingungen und Abstandsschwellen erreicht werden, mit dem Ziel, Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu verbessern.

  • Progressive Losgrößenbestimmung: Konfigurierbare Option zum Erhöhen der Losgröße für nachfolgende Mittelwertbildungsaufträge, um das Erholungspotenzial zu erhöhen (mit Vorsicht und angemessenem Risikomanagement verwenden).

  • Optionale Fraktal-Integration: Erweitern Sie die S&R-Erkennung mit der Fraktalanalyse für noch präzisere Einstiegspunkte.

  • Anpassbares Risikomanagement: Legen Sie Ihre bevorzugten Take Profit- und Stop Loss-Niveaus fest oder lassen Sie den EA Schließungen in der Nähe von S&R-Zonen verwalten.

  • Visuelle S&R-Anzeige: Aktive Unterstützungs- und Widerstandslinien und ihre Preisbezeichnungen werden direkt auf Ihrem Chart angezeigt und bieten sofortigen Marktkontext.

  • Flexibles Handelsmanagement: Option zum Schließen gegnerischer Trades bei neuen Signalen, um ein effizientes Marktengagement zu gewährleisten.

SR Zone Averager wurde für Händler entwickelt, die die Bedeutung von S&R verstehen und eine automatisierte Lösung wünschen, die diese entscheidenden Ebenen mit einem intelligenten, adaptiven Durchschnittsansatz nutzt. Erleben Sie eine neue Stufe des Vertrauens in Ihren automatisierten Handel.



Empfohlene Produkte
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experten
Der BigBoss Ultra Z Scalper EA ist ein präziser Scalping-EA für EURUSD im M5-Zeitrahmen (5 Minuten). BigBoss Scalper Ultra Z ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für präzise Scalping-Strategien für das EURUSD-Paar entwickelt wurde und auf der MetaTrader 5-Plattform im M5-Zeitrahmen (5 Minuten) läuft. Dieser EA richtet sich an Trader, die eine schnelle Ausführung und ein kontrolliertes Risikomanagement anstreben, da er einen Take-Profit von 12 Pips und einen Stop-Loss von 11 Pips verwendet
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experten
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
Master Swing
Erlan Sumanjaya
5 (1)
Experten
Swing Trading ist eine Handelsstrategie an den Finanzmärkten, bei der Händler versuchen, von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Der Master Swing EA kann Swing-Hochs und Swing-Tiefs identifizieren, um die Trendrichtung zu bestimmen. Sobald die Trendrichtung bestimmt ist, analysiert der Master Swing EA die besten potenziellen Einstiegspositionen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positions
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experten
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde CUSTOM PRES
Epicentrum
Diky Hidayat
Experten
Epicentrum EA ist mit der neuesten Innovation Support and Resistent Algorithmus gebaut . Anwendung des neuronalen Netzes zur Untersuchung der Eigenschaften der gespielten Paare. Die Verschmelzung von hochentwickelten Algorithmen mit dem neuronalen Netzwerk erzeugt hochwertige Positionseinträge. EA wird den Handel an der Support- und Resistent-Zone öffnen und schließen. Sie können die Standardeinstellung verwenden und auf den Paaren EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD laufen, Zeitrahmen: 1 min "Es fun
Scaled vidya trends robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen den einzigartigen Trading Advisor "Scaled Vidya Trends" vor, der für den dynamischen Scalp-Handel mit Trend-Volatilitätspaaren auf Stunden- und Zeitrahmen konzipiert wurde. Hauptmerkmale von Scaled Vidya Trends: - Multi-level Marktanalyse: es funktioniert auf H1, H2, H3 Zeitrahmen; - Verwendet die beliebtesten Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Die Broker setzen in der Regel einen der niedrigsten Spreads für diese Paare fest; - Wendet eine Scalping-Methode an, die auf lo
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experten
BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors
Roman Poshtar
Experten
EA CatBoost Clusters Distance MA 3 Majors arbeitet nach dem Сatboost-Algorithmus mit Clustermethoden. Die Wahl und die Konstruktion der Zeichen für das Lernen ist ausführlich in meinen Artikeln beschrieben, die Sie unten finden können: Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 1): Revisiting geometry https://www.mql5.com/en/articles/11077 Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 2): Intelligente Optimierung mit neuronalen Netzen https://www.mql5.com/en/articles/11186 Experimente mit neuronalen
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
EA V5 Algo
Successwith Joe
Experten
Die EURAUD Engine ist ein automatisiertes Handelsinstrument, das für das Währungspaar EURAUD auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um eine bestimmte Handelsstrategie zu automatisieren, und enthält Funktionen, die den Handel auf der Grundlage einer vordefinierten Reihe von Regeln verwalten. Dieser Expert Advisor besteht aus mehreren analytischen Komponenten, die zusammenarbeiten, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und offene Positionen zu
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko , eine klare Struktur und kein G
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Experten
Unser automatisierter Handelsroboter basiert auf der MT5-Plattform. Es handelt sich um ein trendfolgendes System für langfristiges Wachstum. Hauptmerkmale & Vorteile: Enger Stop-Loss und striktes Kapitalmanagement : Der Roboter legt Wert auf den Schutz Ihres Kapitals, indem er enge Stop-Loss-Orders verwendet und sich an strikte Kapitalmanagementregeln hält. Bei jedem Handel wird nur ein kleiner, vorher festgelegter Prozentsatz Ihres Kontos riskiert, um Langlebigkeit zu gewährleisten und einen mö
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experten
DAI Ausbruchsmatrix EA DAI Breakout Matrix EA ist eine Multi-Timeframe Breakout- und Grid-Engine, die für Gold und volatile Symbole entwickelt wurde. Er kombiniert Breakout-Einträge, 2-Timeframe-Williams %R-Bestätigung, adaptives Grid-Management, Profit-Locking und manuelle Integration über Chart-Buttons, alles überwacht durch ein klares On-Chart-HUD. Empfohlenes Symbol: XAUUSD Empfohlener Basis-Zeitrahmen: M10 (benutzerdefinierter 10-Minuten-Chart) Bei diesem EA handelt es sich um ein professio
Optimised Wilders Trend Following
Andreas Alois Aigner
Experten
# Optimierter Wilders Trendfolge-Expertenberater mit automatischer Anpassung und VIX-Kontrolle ## Überblick Der Optimierte Wilders Trendfolge-Expertenberater mit automatischer Anpassung und VIX-Kontrolle ist ein fortschrittliches Handelssystem für MetaTrader 5, das eine anspruchsvolle Trendfolgestrategie basierend auf Welles Wilders Konzepten implementiert und mit modernen Risikomanagementtechniken erweitert wurde. Dieser EA kombiniert mehrere innovative Funktionen, um sich an verändernde Mar
FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA
Aan Sumanto
Experten
FMAN ScalpXAU M1: Beherrschen Sie Gold mit Präzisions-Scalping. Dieser Expert Advisor wurde für XAUUSD (Gold) entwickelt und kombiniert blitzschnelle Ausführung mit intelligentem Risikomanagement , um schnelle Gewinne zu erzielen. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen Signalfilterung, der Multi-Timeframe-Bestätigung und eines robusten Nachrichtenschutzsystems, die alle für eine konsistente, risikogeleitete Performance im dynamischen Goldmarkt entwickelt wurden. Überblick De
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem Version: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen gezeigt. Das System kombiniert Filtertechniken in in
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Reversal Maestro
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experten
Der Expert Advisor (EA) "Reversal Maestro" wurde entwickelt, um Marktumkehrungen mithilfe einer fortschrittlichen Candlestick-Musteranalyse und RSI-Bestätigung zu erkennen. Er integriert zwei beliebte Multi-Candle-Reversal-Muster: Morning Star und Evening Star , sowie die Bullish Piercing und Bearish Dark Cloud Cover Muster. Diese Muster werden mit RSI-Schwellenwerten kombiniert, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. Der EA verwendet ein robustes Risikomanagement, das off
BBMA Dancer
Zada Janitra Kamilah Rahmadi
4.2 (5)
Experten
BBMA Dancer EA ist ein Expert Advisor, der auf einer Trendfolgestrategie basiert. Dieser Experte mit BBMA zu cathching den Markt Trend. Mit diesem EA Aufträge, die gemacht werden, scheinen in den Markt im Einklang mit dem BBMA-Trendsignal zu tanzen. Diese EA haben eine gute Leistung, die getestet wurde mehr als fünf Jahren mit echten Ticks Geschichte Daten. Forex-Markt ist eine riskante Investition so bitte mit BBMA Dancer EA mit Bedacht. Obwohl dieser EA kann auf allen Paaren verwendet werden
Celestia EA MT5
DENIS BRAUN
Experten
Celestia - Dein Stellarer Begleiter im Automatisierten Handel Real Account Celestia EA medium risk  https://www.mql5.com/de/signals/2051245 Beschreibung:   Wir präsentieren Celestia, deinen hochmodernen automatisierten Handelsbegleiter, der deine Reise in die dynamische Welt der Finanzmärkte erleuchtet. Angetrieben von fortschrittlichen Algorithmen und modernster Technologie steht Celestia als Inbegriff von Präzision und Effizienz in der Welt des algorithmischen Handels. Hauptmerkmale: Galakti
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Experten
DailyGold Surge EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und platziert trendkonforme Trades präzise im hochwahrscheinlichen täglichen Zeitfenster von 01:00 bis 02:00 Uhr (Serverzeit) .   LAUNCH-AKTION Nur noch wenige Lizenzen verfügbar für   $399 ! Nächster Preis:   $499 Finaler Preis:   $1.999 Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Gegenbewegung macht, fügt der EA intelligent einen zweiten
Trend Hawk EA
Daniel Ikechukwu Onyemachi
Experten
Trend Hawk EA ist ein Swing-Trading-Expert Advisor, der mittelfristige Markttrends identifiziert und einfängt. Er handelt mit EUR/USD und arbeitet mit dem Zeitrahmen "H1". Mithilfe fortschrittlicher Trendanalysen und Momentum-Indikatoren geht er zu optimalen Zeitpunkten in den Handel ein, um ein maximales Gewinnpotenzial zu erzielen, und bietet ein robustes Risikomanagement. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine zuverlässige, automatisierte Swing-Trading-Lösung suchen. Trend Hawk EA ist ein
Storm Survivor
Thanh Toai Gia
Experten
Einführung in den Storm Survivor Forex Scalping Robot Wir stellen Ihnen unseren fortschrittlichen Storm Survivor Forex Scalping Robot vor. Der Algorithmus des Roboters basiert auf den beiden Indikatoren RSI und MA, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Er wird mit der DCA-Methode kombiniert, um sicherzustellen, dass jeder Handel die höchsten Erfolgschancen hat. Das beste Währungspaar für den Einsatz von Storm Survivor ist XAU/USD. Dieser Roboter ist perfekt
Bitcoin Bit
Olga Liliana Clemente
Experten
Bitcoin Bit EA ist ein bahnbrechender Expert Advisor, der auf jahrelanger Entwicklung von KI-gesteuerten Handelssystemen aufbaut. Durch die Nutzung hochentwickelter Neuronaler Netzwerke, die über lange Zeiträume hinweg verfeinert und in bewährte klassische Handelsalgorithmen integriert wurden, bietet Bitcoin Bit eine zukunftsweisende Lösung mit bemerkenswertem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit dem Paar BTCUSD (Bitcoin) entwickelt. Er hat
CoreFPS
Andriy Sydoruk
3.67 (6)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet sowohl bei Netting- als auch bei Hedging-Kontotypen mit Ticks. Der interne Algorithmus verwendet einen Tick (nicht einen Balken) als Analyseeinheit. Das Produkt arbeitet mit 5-stelligen Kursen. Requotes sind entscheidend. Es wird ein Broker mit der geringsten Ausführungsverzögerung benötigt. Der Expert Advisor verwendet keine in der Datenbank gespeicherte Historie. Er lädt die Verlaufsdaten online herunter und erstellt seine eigene Datenbank im internen Speicher. Nach
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
LT Stochastic EA ist ein Expert Advisor, der auf dem Stochastic Oscillator Indikator basiert. Es ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren von Händlern auf der ganzen Welt. Der LT Stochastic EA bietet Ihnen die Möglichkeit, 4 verschiedene stochastische Handelsstrategien zu automatisieren (siehe die beigefügten Bilder). Er ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern wurde auch so konzipiert, dass er ein hohes Maß an Flexibilität bietet, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. IT komm
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
Dynamic Multi Period SNR
Chaidir St
Indikatoren
Dynamischer Multi-Perioden-S/R-Indikator Der Dynamic Multi-Period S/R ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5-Indikator, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R) über mehrere Zeitrahmen hinweg direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Im Gegensatz zu statischen Indikatoren passt sich dieses Tool dynamisch an und liefert Ihnen relevante und aktuelle S/R-Zonen aus Stunden- (H1), Tages- (D1) und Wochencharts (W1) . Dieser Indikator geht über eine einfache Hoch/Tief-Analyse hinaus,
SR Zone Averager USDJPY
Chaidir St
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde für das Währungspaar USD/JPY entwickelt und konzentriert sich auf Multi-Timeframe Support- und Resistance-Levels (S&R), um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Er beinhaltet Funktionen wie progressive Losgröße, Mittelwertbildung und optionale Fraktalanalyse, um seine Handelsstrategie zu verbessern. Wichtigste Merkmale Multi-Timeframe S&R-Analyse: Der EA identifiziert und nutzt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von H4-, Tages- und Wochenzeitrahmen für eine
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension