Bitcoin Bit EA ist ein bahnbrechender Expert Advisor, der auf jahrelanger Entwicklung von KI-gesteuerten Handelssystemen aufbaut. Durch die Nutzung hochentwickelter Neuronaler Netzwerke, die über lange Zeiträume hinweg verfeinert und in bewährte klassische Handelsalgorithmen integriert wurden, bietet Bitcoin Bit eine zukunftsweisende Lösung mit bemerkenswertem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit dem Paar BTCUSD (Bitcoin) entwickelt. Er hat sich in Backtests und Live-Szenarien von 2019 bis 2025 als sehr stabil erwiesen. Das System verzichtet auf risikoreiche Money-Management-Ansätze, einschließlich Martingale- oder Grid-Strategien. Bitcoin Bit wird von einem mehrschichtigen neuronalen Perzeptron (MLP) gesteuert, das zur Vorhersage von Marktdynamiken und -verschiebungen eingesetzt wird. MLPs stellen eine Kernform von künstlichen neuronalen Netzwerken (ANN) mit Vorwärtskopplung dar, die manchmal auch als "normale" neuronale Netzwerke bezeichnet werden, insbesondere mit einer einzigen verborgenen Schicht. Sie bestehen aus drei grundlegenden Schichten - einer Eingabeschicht, einer oder mehreren verborgenen Schichten und einer Ausgabeschicht -, wobei jedes Neuron (über die Eingaben hinaus) eine nichtlineare Aktivierungsfunktion anwendet. Das Training erfolgt durch überwachtes Lernen mit Backpropagation. Was den MLP von einfacheren Modellen unterscheidet, sind seine Mehrschichtstruktur und seine nichtlinearen Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, komplexe, nichtlineare Muster in Daten zu erkennen. Mit seinen fortschrittlichen NN-Fähigkeiten zeichnet sich Bitcoin Bit bei der Erkennung von Mustern und der Anpassung an dynamische Marktumgebungen aus, wie z. B. Schwankungen in der Volatilität oder Verschiebungen in den Handelsmustern. Seine Fähigkeiten im Umgang mit komplizierten Datensätzen führen zu schärferen Prognosen und verbesserter Anpassungsfähigkeit im Laufe der Zeit.

Nur 3 Exemplare zum Einführungspreis von 499 $ erhältlich - danach steigt der Preis auf 799 $. ECHTE LIVE-ERGEBNISSE Mehr Signale: Prüfen Sie mein Profil Installation (So richten Sie es ein) Bitcoin Bit wurde für eine dauerhafte, zuverlässige Leistung entwickelt, die durch neuronale Netzwerk-Innovationen angetrieben wird. Seine intelligente Architektur eliminiert gefährliche Taktiken wie Martingale oder Grid-Trading und macht es zu einer sicheren Wahl für den automatisierten Handel.

  • Funktionierende Handelspaare: Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • Zeitrahmen: M1
  • Mindesteinlage: $100
  • Mindest-Hebel: 1:500
  • ECN-Broker wird dringend empfohlen. Kontaktieren Sie den Autor für Broker-Vorschläge.

  • Kein Martingal
  • Kein Grid-Handel
  • Kein Averaging
  • Keine gefährlichen Geldmanagement-Methoden
  • Strenger Stop-Loss und Take-Profit für jede Position
  • Zuverlässige Ergebnisse seit 2017 mit 99,9 % Qualitätsdaten
  • Einfach zu installieren und zu bedienen
  • Geeignet für FTMO und Prop-Firmen
  • Hält sich an die FIFO-Regeln

  • Walk-Forward-Optimierung: Segmentierung historischer Daten, Optimierung in den ersten Abschnitten und Validierung in den nachfolgenden Abschnitten, um eine Überanpassung zu verhindern.
  • Robustheitsbewertungen: Variieren der Parameter und Einbeziehen von Zufallsvariationen, um die Widerstandsfähigkeit der Strategie unter verschiedenen Bedingungen zu bestätigen.
  • Grundlegende Leistungsstandards: Legen Sie Mindestschwellenwerte für Metriken wie den Gewinnfaktor fest, um überoptimierte Setups herauszufiltern.
  • Parameter-Konsistenz: Überprüfen Sie, ob die Parameter in verschiedenen Marktphasen konstant bleiben.
  • Abschwächung von Verzerrungen: Mischen Sie die Testintervalle und nutzen Sie verschiedene Datensätze, um eine selektive Auswahl der Ergebnisse zu verhindern.
  • Multi-Asset-Validierung: Bewerten Sie die Strategie über verschiedene Vermögenswerte hinweg, um eine breitere Marktbeständigkeit zu erreichen.
  • Obergrenzen für Optimierungsläufe: Begrenzen Sie das Volumen der Optimierungsiterationen, um eine Kurvenanpassung zu vermeiden.
  • Rauschinjektion: Fügen Sie während der Optimierung simuliertes Rauschen zu den Daten hinzu, um zu verhindern, dass sich exakte historische Bewegungen einprägen.
  • Dynamische Variablen: Entscheiden Sie sich für anpassbare Parameter anstelle von festen historischen Parametern, um die Flexibilität in der Praxis zu erhöhen.
  • Evolutionäre Optimierung: Wenden Sie genetische Algorithmen an, um sich auf praktikable Parameterkombinationen zu konzentrieren, und minimieren Sie so die Risiken erschöpfender Tests und einer Überoptimierung.

Installation (Einrichtungshinweise) Risikowarnung: Die historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitcoin Bit EA birgt, wie alle Handelswerkzeuge, das Potenzial für Verluste.


Bitcoin Smart AI
Olga Liliana Clemente
Experten
Live-Signal Live Signal Bitcoin Smart AI Erfahren Sie hier mehr: https://www.mql5.com/en/users/olga.liliana/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten, Entwicklungen und Erkenntnissen, indem Sie den offiziellen Bitcoin Smart AI Channel abonnieren! Bitcoin Smart AI - hochmoderner Bitcoin-Handelsroboter mit AI-gesteuerter neuronaler Mechanik Bitcoin Smart AI ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der von einem hochmodernen neuronalen Mechaniksystem mit integrierter künstl
