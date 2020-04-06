SR Zone Averager: Domine el Soporte y la Resistencia con el Promedio Inteligente

Libere el poder del Soporte y la Resistencia (S&R) en múltiples marcos temporales con el Asesor Experto SR Zone Averager. Diseñado para la precisión y la adaptabilidad, este EA identifica inteligentemente los niveles críticos de precios a través de gráficos H4, diarios y semanales, proporcionando una base sólida para sus decisiones de trading.

SR Zone Averager no sólo reacciona a S&R; optimiza las entradas y gestiona las operaciones con una estrategia avanzada de promediación. Cuando el precio se aproxima a una zona clave de S&R, el EA busca confirmación para iniciar las operaciones, y si el mercado se mueve en contra de una posición abierta, su tamaño de lote progresivo combinado con la lógica de promediación puede ayudar a capturar mejores precios medios, con el objetivo de convertir las pérdidas potenciales en oportunidades de recuperación.

Características principales:

Análisis S&R Multi-Timeframe: Utiliza los sólidos niveles de soporte y resistencia de los gráficos H4, diarios y semanales para obtener configuraciones de alta probabilidad.

Lógica inteligente de promedios: Añade dinámicamente a las posiciones existentes cuando se cumplen las condiciones específicas y los umbrales de distancia, con el objetivo de mejorar su precio medio de entrada.

Tamaño de lote progresivo: Opción configurable para aumentar el tamaño del lote para las órdenes de promediación posteriores, mejorando la recuperación potencial (utilizar con precaución y una gestión adecuada del riesgo).

Integración Fractal opcional: Mejore la detección de S&R con el análisis fractal para obtener puntos de entrada aún más refinados.

Gestión de riesgos personalizable: Establezca sus niveles preferidos de Take Profit y Stop Loss, o deje que el EA gestione los cierres cerca de las zonas de S&R.

Visualización de S&R: Vea claramente las líneas de Soporte y Resistencia activas y sus etiquetas de precio directamente en su gráfico, proporcionando un contexto de mercado instantáneo.

Gestión flexible de operaciones: Opción de cerrar operaciones opuestas a nuevas señales, asegurando una exposición eficiente al mercado.

SR Zone Averager está diseñado para operadores que entienden la importancia de S&R y desean una solución automatizada que aproveche estos niveles fundamentales con un enfoque de promediación inteligente y adaptable. Experimente un nuevo nivel de confianza en sus operaciones automatizadas.







