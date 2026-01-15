Immortal X EA - XAUUSD Bullish Trend Algorithmus (H1)

Immortal X EA ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, um sich an der langfristigen Aufwärtstendenz von Gold auszurichten und von den starken Aufwärtsbewegungen zu profitieren, die im Laufe des Jahres immer wieder auftreten.

Es handelt sich nicht um einen Scalping-Roboter. Immortal X kombiniert Intraday- und Swing-Trading und zielt auf qualitativ hochwertige Aufwärtschancen im H1-Zeitrahmen ab. Er hat bewiesen, dass er in der Lage ist, sich von Drawdowns zu erholen und Handelsjahre mit Gewinn zu beenden - genau so, wie sich ein nachhaltiger, langfristiger Handelsalgorithmus verhalten sollte.

Überblick über die Kernstrategie

Immortal X verwendet ein einfaches, aber äußerst effektives Konzept:

Kapitalisierung früherer täglicher Hoch- und Tiefststände

Identifizierung von bullischen Fortsetzungsgelegenheiten

Ausführung in Richtung des vorherrschenden Goldtrends

Es gibt keine komplexen Indikatoren, keine Martingale, kein Raster und keine gefährliche Erholungslogik.

Nur saubere Preisaktionen und diszipliniertes Risikomanagement.

Einfachheit ist wirklich die ultimative Raffinesse.

Risiko & Belohnung Logik

Trades wechseln zwischen 1:2 RR und 1:3 RR

Die Genauigkeit ist absichtlich nicht auf eine hohe Gewinnrate optimiert

Entwickelt, um durch asymmetrische Belohnung eine jährliche Nettorentabilität zu erzielen

Selbst bei mäßiger Genauigkeit liefert Immortal X durchgängig eine positive Erwartungshaltung, was in den über 5 Jahre alten Backtest-Daten in der Demo deutlich sichtbar ist.

Leistung & Nachhaltigkeit

Mehr als 5 Jahre Backtesting auf XAUUSD

Demonstriert, dass Drawdowns in Gewinne umgewandelt werden können

Entwickelt, um verschiedene Marktregimes zu überleben

Starke Hausse-Performance während steigender Goldmärkte

Update Januar 2026

Zum 15. Januar 2026 erreichte Immortal X eine Erfolgsquote von 100 % für den Monat und zeigt bereits jetzt starke Rentabilitätstendenzen für das kommende Jahr.

Warum Immortal X anders ist

Ausschließliche Kauflogik im Einklang mit der langfristigen Ausrichtung von Gold

Keine Über-Optimierung

Keine Breakeven-Abhängigkeit

Kein riskantes Stapeln von Trades

Kein emotionaler Ermessensspielraum

Dieser EA verhält sich wie ein professionelles Handelssystem, nicht wie ein kurzfristiges Gimmick.

Setup & Eingaben (sehr einfach)

Immortal X ist extrem einfach zu bedienen:

Anhängen an XAUUSD - H1

Risikoprozentsatz pro Handel festlegen

Lassen Sie es automatisch handeln

Standardrisiko: 2% pro Handel

Maximales Risiko (empfohlen): 3% pro Handel (für minimalen Drawdown)

Wichtig: Dieser EA ist nicht für ein anderes Paar und einen anderen Zeitrahmen als XAUUSD auf dem 1HR-Zeitrahmen optimiert.

Das war's schon.

Hintergrund der Entwicklung

Immortal X wurde nach über 7 Jahren persönlicher profitabler Handelserfahrung entwickelt.

Bevor ich handelte, hatte ich bereits einen Hintergrund in Java-Programmierung, der es mir später ermöglichte, MQL5 zu beherrschen und meine echten, manuell gehandelten XAUUSD-Strategien in vollautomatische Systeme umzuwandeln.

Dieser EA ist nicht theoretisch - er ist die algorithmische Version einer bewährten Strategie.

Preisgestaltung & Chance

Immortal X EA ist eindeutig Tausende von Dollar wert, und zwar aufgrund von:

Seine Einfachheit

Seine Robustheit

Seine langfristige Nachhaltigkeit

Sein sauberes Risikoprofil

Als neuer Entwickler auf dem MQL5-Markt mit begrenztem Ruf biete ich diesen EA derzeit jedoch weit unter seinem tatsächlichen Wert an.

Wenn sich die Leistung weiterhin live bewährt, wird der Preis höchstwahrscheinlich deutlich steigen (möglicherweise 4×).

👉 Dies ist der beste Zeitpunkt, um dieses versteckte Juwel zu einem reduzierten Preis von $399 zu erwerben.

Abschließende Anmerkungen

Sie brauchen meinen Worten nicht zu glauben.

✔ Laden Sie die Demoversion herunter

✔ Führen Sie Ihre eigenen Backtests durch

✔ Analysieren Sie die Aktienkurve und das Drawdown-Verhalten

Lassen Sie uns alle im neuen Jahr Geld verdienen - mit Immortal X EA.