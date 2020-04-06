Index Gainer ist der Expert Advisor für alle, die einfach und transparent in Indizes investieren wollen, ohne die Provisionen traditioneller Fonds.

Der EA kauft automatisch jeden Tag zu einer festgelegten Zeit Ihren Lieblingswert (S&P 500, NASDAQ, DAX und viele andere), mit einem klaren und anpassbaren Risikomanagement.

Legen Sie einfach die Höhe des einzusetzenden Kapitals fest und lassen Sie Index Gainer die Performance des von Ihnen gewählten Index nachbilden, als wäre es ein ETF, aber ohne versteckte Kosten.

Der Unterschied?

Im Gegensatz zu einem einfachen passiven Kauf können Sie mit Index Gainer:

Intelligente Filter aktivieren (z.B. gleitender Durchschnitt), um den Handel in ungünstigen Marktphasen zu vermeiden.

Erweiterte Einstiegsbedingungen wählen (z.B. nur kaufen, wenn der Wert neue Höchststände vom Vortag erreicht).

Passen Sie Stop-Loss, Take-Profit und Risikoniveau an.

So können Sie Drawdowns reduzieren, die Wahrscheinlichkeit von Renditen maximieren und die Strategie an Ihre Präferenzen anpassen.

Hauptmerkmale:

Automatische Käufe auf ausgewählte Indizes und Vermögenswerte

Flexibilität bei den Einstiegsfiltern und der operativen Logik

Fortschrittliches Risikomanagement

Keine Verwaltungsgebühren oder versteckten Kosten

Einfacher, aber fortschrittlicher Ansatz

Index Gainer ist ideal für alle, die eine intelligente und anpassbare Alternative zu ETFs suchen, die den Komfort des automatisierten Handels bietet.





Einrichtung auf S&P oder Us tech

Slpct: 50%

Tppct: 50%

Risikoprozent: 50%