Gap Finder Gain

Der Expert Advisor konzentriert sich auf die Out-of-Band-Eröffnungen der vorangegangenen US-Sitzung, mit einer vom Benutzer konfigurierbaren Wiedereinstiegslogik zu den Niveaus der vergangenen Sitzung (Schluss- oder Zwischenbereich).

Betrieb

Identifizierung des Bandes (Maximum/Minimum) und des Schlusskurses der vorangegangenen US-Sitzung.

Erkennung von Eröffnungen außerhalb des Bandes.

Auslösung des Einstiegs: sofort, bei Wiedereintritt in die Range oder bei Bestätigungskerze.

Gewinnmitnahme: vorheriger Schlusskurs, Zwischenstand oder anderes konfigurierbares Niveau.

Stop-Loss: Prozentsatz des Take-Profits.

Optionale Filter: Gleitender Durchschnitt, Ichimoku.

Kontrollen: prozentuales Risiko-Positionsmanagement.

Hauptparameter

Sitzungsstunden; Einstiegsauslöser; Ziel (vorheriger Schlusskurs/Zwischenstand/andere); SL-Modus (Prozentsatz/Volatilität/Festwert); Filter; Risiko oder festes Lot; Betriebsgrenzen; stündlicher Offset.

Hinweise

Ideal für US100; bei anderen Instrumenten ist eine Parameterprüfung erforderlich.

Warnung

Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Beispiele und historische oder Backtest-Ergebnisse stellen nicht den tatsächlichen Handel dar.