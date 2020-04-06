Gap Finder Gain
- Experten
- Emanuele Giulivi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Expert Advisor konzentriert sich auf die Out-of-Band-Eröffnungen der vorangegangenen US-Sitzung, mit einer vom Benutzer konfigurierbaren Wiedereinstiegslogik zu den Niveaus der vergangenen Sitzung (Schluss- oder Zwischenbereich).
Betrieb
-
Identifizierung des Bandes (Maximum/Minimum) und des Schlusskurses der vorangegangenen US-Sitzung.
-
Erkennung von Eröffnungen außerhalb des Bandes.
-
Auslösung des Einstiegs: sofort, bei Wiedereintritt in die Range oder bei Bestätigungskerze.
-
Gewinnmitnahme: vorheriger Schlusskurs, Zwischenstand oder anderes konfigurierbares Niveau.
-
Stop-Loss: Prozentsatz des Take-Profits.
-
Optionale Filter: Gleitender Durchschnitt, Ichimoku.
-
Kontrollen: prozentuales Risiko-Positionsmanagement.
Hauptparameter
Sitzungsstunden; Einstiegsauslöser; Ziel (vorheriger Schlusskurs/Zwischenstand/andere); SL-Modus (Prozentsatz/Volatilität/Festwert); Filter; Risiko oder festes Lot; Betriebsgrenzen; stündlicher Offset.
Hinweise
Ideal für US100; bei anderen Instrumenten ist eine Parameterprüfung erforderlich.
Warnung
Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Beispiele und historische oder Backtest-Ergebnisse stellen nicht den tatsächlichen Handel dar.