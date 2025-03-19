Complete Range Breakout

Intraday Expert Advisor, der auf dem Ausbruch aus einer zeitbasierten Spanne basiert. Der EA definiert ein Referenzpreisband und ermöglicht Einstiege, wenn der Preis die Bandbreiten durchbricht.

Bedienung

  • Automatische Erkennung der Handelsspanne gemäß den Benutzereinstellungen.
  • Long oberhalb des Range-Hochs, Short unterhalb des Range-Tiefs.
  • Stop Loss: fester Wert aus Range-Breite oder Prozentsatz.
  • Take Profit: Festwert/Prozentsatz oder Vielfaches der Range.
  • Konfigurierbarer Trailing Stop, Break-Even und Partial Close.
  • Ausführungskontrollen: maximaler Spread und Slippage.
  • Optionale Filter (falls verfügbar): Gleitender Durchschnitt, Ichimoku.

Schlüsseleingaben
Bereichsdauer/Definition; Einstiegsmodus; SL/TP (fest/prozentual/vielfach); Trailing/Breakeven/Teilschluss; Spread-/Slippage-Grenzen; optionale Filter; Positionsgröße (Risiko % oder festes Lot).

Empfohlene Verwendung
Typische Zeitrahmen: H1 für Standard-Ausbrüche, M5 für Scalping-Setups. Funktioniert auf Forex, Indizes, Commodities CFDs (Parameter pro Instrument validieren).

Überwachung (optional)
Falls verfügbar, fügen Sie einen Link zu Ihrem MQL5-Signal für die Live-Verfolgung hinzu.

Haftungsausschluss
Keine Gewinngarantie. Historische Beispiele und Backtests stellen keinen realen Handel dar.

Auswahl:
linny
25
linny 2025.10.24 18:20 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Emanuele Giulivi
463
Antwort vom Entwickler Emanuele Giulivi 2025.10.25 15:27
Appreciate your review!
Clear support and reliable execution are my priorities. I’ll keep improving the EA based on user feedback—reach out anytime via MQL5 messages.
Antwort auf eine Rezension