Complete Range Breakout

Intraday Expert Advisor, der auf dem Ausbruch aus einer zeitbasierten Spanne basiert. Der EA definiert ein Referenzpreisband und ermöglicht Einstiege, wenn der Preis die Bandbreiten durchbricht.

Bedienung

Automatische Erkennung der Handelsspanne gemäß den Benutzereinstellungen.

Long oberhalb des Range-Hochs, Short unterhalb des Range-Tiefs.

Stop Loss: fester Wert aus Range-Breite oder Prozentsatz.

Take Profit: Festwert/Prozentsatz oder Vielfaches der Range.

Konfigurierbarer Trailing Stop, Break-Even und Partial Close.

Ausführungskontrollen: maximaler Spread und Slippage.

Optionale Filter (falls verfügbar): Gleitender Durchschnitt, Ichimoku.

Schlüsseleingaben

Bereichsdauer/Definition; Einstiegsmodus; SL/TP (fest/prozentual/vielfach); Trailing/Breakeven/Teilschluss; Spread-/Slippage-Grenzen; optionale Filter; Positionsgröße (Risiko % oder festes Lot).

Empfohlene Verwendung

Typische Zeitrahmen: H1 für Standard-Ausbrüche, M5 für Scalping-Setups. Funktioniert auf Forex, Indizes, Commodities CFDs (Parameter pro Instrument validieren).

Überwachung (optional)

Falls verfügbar, fügen Sie einen Link zu Ihrem MQL5-Signal für die Live-Verfolgung hinzu.

Haftungsausschluss

Keine Gewinngarantie. Historische Beispiele und Backtests stellen keinen realen Handel dar.