Vector Candles Indicator
- Indicadores
- Marco Engstermann
- Versión: 1.2
- Actualizado: 11 julio 2025
Indicador Vector Candles
Vela de vector bajista: Si una vela roja con alto volumen cierra (color rojo o púrpura), comprar. Es probable que el precio vuelva a subir hasta donde comenzó la vela.
Utiliza una media de las últimas 20 barras para decidir el volumen "alto". Puede cambiarlo.
Características adicionales
Funciona en cualquier marco de tiempo o mercado como forex, acciones.
Cómo funciona
Un volumen alto a menudo significa que la tendencia está cansada y se invertirá al precio de inicio de la vela.
¿Por qué usarlo?
Bueno para principiantes (leyenda explica) y profesionales.
AjustesVolumen: Promedio de barras (20), Multiplicador alto (2.0).EMAs: Mostrar/ocultar cada una, Grosor (2).POC: Mostrar (sí), Barras a comprobar (100), Longitud de visualización (50), Color (azulado).Pivotes: Mostrar (sí), Mostrar longitud (30), Colores/Grosor.Leyenda: Mostrar (sí), Posición, Fuente.Alertas: Activado para volumen alto, Tipos (emergente, correo electrónico, teléfono).Etiquetas: Muévelas unas barras a la derecha.
Esta herramienta mantiene su gráfico limpio y ayuda a encontrar operaciones de inversión seguras.
Advertencia de riesgo:
Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El indicador Vector Candle se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Utilícelo bajo su propia responsabilidad; el desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas sufridas.
