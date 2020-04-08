Vector Candles Indicator

Indicador Vector Candles

Esta es una herramienta fácil y segura para MetaTrader 5 (MT5). Colorea las velas en su gráfico basándose en el volumen de operaciones para detectar cambios de tendencia.

Vela Vectorial Alcista: Si una vela verde con alto volumen cierra (color lima o azul), venda. Es probable que el precio retroceda hasta el punto de inicio de la vela.

Vela de vector bajista: Si una vela roja con alto volumen cierra (color rojo o púrpura), comprar. Es probable que el precio vuelva a subir hasta donde comenzó la vela.





Qué hace: Añade colores a las velas utilizando el volumen del tick (cuántas operaciones se han realizado):





Velas Verdes (Arriba):

Cal: Volumen muy alto - fuerte señal para vender.

Azul: Volumen alto - probable caída.

Gris: Normal - sin señal.

Velas Rojas (A la baja):

Rojo: Volumen muy alto - señal fuerte para comprar.

Morado: Volumen alto - probable subida.

Gris oscuro: Normal - sin señal.

Utiliza una media de las últimas 20 barras para decidir el volumen "alto". Puede cambiarlo.

Características adicionales

Leyenda: Un recuadro en el gráfico explica los colores. Puede moverla o desactivarla.

Líneas: Muestra las medias móviles (EMAs) en 13, 50, 200 y 800 periodos como ayuda para la tendencia. Colores: Rojo, Azul, Dorado, Verdoso.

POC: Muestra niveles de precios clave basados en el volumen.

Pivotes: Marca puntos altos/bajos y líneas medias.

Alertas: Pop-ups o emails para velas de alto volumen.

Sin repintado: Los colores permanecen fijos después del cierre de la vela.

Funciona en cualquier marco de tiempo o mercado como forex, acciones.

Cómo funciona

Calcula el volumen medio de las barras anteriores.

Si el volumen actual es 2x la media o más: Muy alto (clímax).

Si es superior a la media pero inferior a 2x: Alto.

Si no: Normal.

Un volumen alto a menudo significa que la tendencia está cansada y se invertirá al precio de inicio de la vela.

¿Por qué usarlo?

Detecte los cambios de tendencia a tiempo para entrar o salir de las operaciones.

Encaja con otras estrategias como el análisis de volumen.

Fácil de personalizar: Cambia números, colores, alertas.

Bueno para principiantes (leyenda explica) y profesionales.

Ajustes Volumen: Promedio de barras (20), Multiplicador alto (2.0). EMAs: Mostrar/ocultar cada una, Grosor (2). POC: Mostrar (sí), Barras a comprobar (100), Longitud de visualización (50), Color (azulado). Pivotes: Mostrar (sí), Mostrar longitud (30), Colores/Grosor. Leyenda: Mostrar (sí), Posición, Fuente. Alertas: Activado para volumen alto, Tipos (emergente, correo electrónico, teléfono). Etiquetas: Muévelas unas barras a la derecha.