Vector Candles Indicator

Indicador Vector Candles

Esta es una herramienta fácil y segura para MetaTrader 5 (MT5). Colorea las velas en su gráfico basándose en el volumen de operaciones para detectar cambios de tendencia.
Vela Vectorial Alcista: Si una vela verde con alto volumen cierra (color lima o azul), venda. Es probable que el precio retroceda hasta el punto de inicio de la vela.

Vela de vector bajista: Si una vela roja con alto volumen cierra (color rojo o púrpura), comprar. Es probable que el precio vuelva a subir hasta donde comenzó la vela.

Configuración detallada: Consulte https://www.mql5.com/en/blogs/post/763327

Qué hace: Añade colores a las velas utilizando el volumen del tick (cuántas operaciones se han realizado):

Velas Verdes (Arriba):
Cal: Volumen muy alto - fuerte señal para vender.
Azul: Volumen alto - probable caída.
Gris: Normal - sin señal.
Velas Rojas (A la baja):
Rojo: Volumen muy alto - señal fuerte para comprar.
Morado: Volumen alto - probable subida.
Gris oscuro: Normal - sin señal.

Utiliza una media de las últimas 20 barras para decidir el volumen "alto". Puede cambiarlo.

Características adicionales

Leyenda: Un recuadro en el gráfico explica los colores. Puede moverla o desactivarla.
Líneas: Muestra las medias móviles (EMAs) en 13, 50, 200 y 800 periodos como ayuda para la tendencia. Colores: Rojo, Azul, Dorado, Verdoso.
POC: Muestra niveles de precios clave basados en el volumen.
Pivotes: Marca puntos altos/bajos y líneas medias.
Alertas: Pop-ups o emails para velas de alto volumen.
Sin repintado: Los colores permanecen fijos después del cierre de la vela.

Funciona en cualquier marco de tiempo o mercado como forex, acciones.

Cómo funciona

Calcula el volumen medio de las barras anteriores.
Si el volumen actual es 2x la media o más: Muy alto (clímax).
Si es superior a la media pero inferior a 2x: Alto.
Si no: Normal.

Un volumen alto a menudo significa que la tendencia está cansada y se invertirá al precio de inicio de la vela.

¿Por qué usarlo?

Detecte los cambios de tendencia a tiempo para entrar o salir de las operaciones.
Encaja con otras estrategias como el análisis de volumen.
Fácil de personalizar: Cambia números, colores, alertas.

Bueno para principiantes (leyenda explica) y profesionales.

Ajustes

Volumen: Promedio de barras (20), Multiplicador alto (2.0).
EMAs: Mostrar/ocultar cada una, Grosor (2).
POC: Mostrar (sí), Barras a comprobar (100), Longitud de visualización (50), Color (azulado).
Pivotes: Mostrar (sí), Mostrar longitud (30), Colores/Grosor.
Leyenda: Mostrar (sí), Posición, Fuente.
Alertas: Activado para volumen alto, Tipos (emergente, correo electrónico, teléfono).
Etiquetas: Muévelas unas barras a la derecha.

Esta herramienta mantiene su gráfico limpio y ayuda a encontrar operaciones de inversión seguras.


Advertencia de riesgo:

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El indicador Vector Candle se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Utilícelo bajo su propia responsabilidad; el desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas sufridas.

