Trend R Test By Subho
- Indikatoren
- Subrata Das
- Version: 1.3
Beschreibung (Englisch):
Trend Test by Subho - Fortgeschrittenes Trend & Step Channel System
Trend Test by Subho ist ein leistungsfähiges All-in-One-Trendhandelssystem, das entwickelt wurde, um Störungen zu filtern und eine klare Marktrichtung zu liefern. Dieser Indikator kombiniert zwei hochentwickelte Algorithmen: den Trend Test () und den Subho Step Channel in einem einzigen Chart-Overlay. Er verfügt außerdem über ein elegantes Live-Dashboard, das Sie in Echtzeit über den aktuellen Trendstatus informiert.
Hauptmerkmale:
Trend Test () Logik:
Eine fortschrittliche Trendfolgelinie, die je nach Marktstimmung die Farbe ändert.
Blaue Linie: Zeigt einen Aufwärtstrend an ( bullische Zone).
Rosa Linie: Zeigt einen Abwärtstrend an ( bärische Zone).
Enthält eine dynamische "Zone Fill", um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche klar zu visualisieren.
Subho Step-Kanal:
Ein volatilitätsbasierter Stufenkanal, der hilft, gültige Ausbrüche und Stop-Loss-Niveaus zu identifizieren.
Passt sich der Marktvolatilität (ATR) an, um Fehlsignale bei unruhigen Märkten zu vermeiden.
Marktstrukturschwankungen (PH/PL):
Markiert automatisch Pivot-Hochs (PH) und Pivot-Tiefs (PL) auf dem Chart.
Hilft Price Action Tradern, Marktstrukturbrüche und Umkehrungen zu erkennen.
Professionelles Dashboard:
Zeigt Signale in Echtzeit an: "UP TREND" oder "DOWN TREND".
Liefert klare Handelsanweisungen: "PLEASE FOLLOW TREND".
Enthält Kontaktinformationen für direkten Support.
Wie man handelt:
KAUFSIGNAL: Wenn die Trend-Test-Linie BLAU wird und das Dashboard "AUFWÄRTSTREND" anzeigt.
VERKAUFSSIGNAL: Wenn die Trend-Test-Linie PINK wird und das Dashboard "ABWÄRTSTREND" anzeigt.
Ausstieg/Stop Loss: Verwenden Sie die Step-Channel-Änderungen oder die Swing-Punkte (PH/PL) als Trailing-Stops.