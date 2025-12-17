Trend R Test By Subho

Beschreibung (Englisch):

Trend Test by Subho - Fortgeschrittenes Trend & Step Channel System

Trend Test by Subho ist ein leistungsfähiges All-in-One-Trendhandelssystem, das entwickelt wurde, um Störungen zu filtern und eine klare Marktrichtung zu liefern. Dieser Indikator kombiniert zwei hochentwickelte Algorithmen: den Trend Test () und den Subho Step Channel in einem einzigen Chart-Overlay. Er verfügt außerdem über ein elegantes Live-Dashboard, das Sie in Echtzeit über den aktuellen Trendstatus informiert.

Hauptmerkmale:

Trend Test () Logik: Eine fortschrittliche Trendfolgelinie, die je nach Marktstimmung die Farbe ändert.

Blaue Linie: Zeigt einen Aufwärtstrend an ( bullische Zone).

Rosa Linie: Zeigt einen Abwärtstrend an ( bärische Zone).

Enthält eine dynamische "Zone Fill", um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche klar zu visualisieren. Subho Step-Kanal: Ein volatilitätsbasierter Stufenkanal, der hilft, gültige Ausbrüche und Stop-Loss-Niveaus zu identifizieren.

Passt sich der Marktvolatilität (ATR) an, um Fehlsignale bei unruhigen Märkten zu vermeiden. Marktstrukturschwankungen (PH/PL): Markiert automatisch Pivot-Hochs (PH) und Pivot-Tiefs (PL) auf dem Chart.

Hilft Price Action Tradern, Marktstrukturbrüche und Umkehrungen zu erkennen. Professionelles Dashboard: Zeigt Signale in Echtzeit an: "UP TREND" oder "DOWN TREND" .

Liefert klare Handelsanweisungen: "PLEASE FOLLOW TREND" .

Enthält Kontaktinformationen für direkten Support.

Wie man handelt: