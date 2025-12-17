Trend R Test By Subho

Beschreibung (Englisch):

Trend Test by Subho - Fortgeschrittenes Trend & Step Channel System

Trend Test by Subho ist ein leistungsfähiges All-in-One-Trendhandelssystem, das entwickelt wurde, um Störungen zu filtern und eine klare Marktrichtung zu liefern. Dieser Indikator kombiniert zwei hochentwickelte Algorithmen: den Trend Test () und den Subho Step Channel in einem einzigen Chart-Overlay. Er verfügt außerdem über ein elegantes Live-Dashboard, das Sie in Echtzeit über den aktuellen Trendstatus informiert.

Hauptmerkmale:

  1. Trend Test () Logik:

    • Eine fortschrittliche Trendfolgelinie, die je nach Marktstimmung die Farbe ändert.

    • Blaue Linie: Zeigt einen Aufwärtstrend an ( bullische Zone).

    • Rosa Linie: Zeigt einen Abwärtstrend an ( bärische Zone).

    • Enthält eine dynamische "Zone Fill", um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche klar zu visualisieren.

  2. Subho Step-Kanal:

    • Ein volatilitätsbasierter Stufenkanal, der hilft, gültige Ausbrüche und Stop-Loss-Niveaus zu identifizieren.

    • Passt sich der Marktvolatilität (ATR) an, um Fehlsignale bei unruhigen Märkten zu vermeiden.

  3. Marktstrukturschwankungen (PH/PL):

    • Markiert automatisch Pivot-Hochs (PH) und Pivot-Tiefs (PL) auf dem Chart.

    • Hilft Price Action Tradern, Marktstrukturbrüche und Umkehrungen zu erkennen.

  4. Professionelles Dashboard:

    • Zeigt Signale in Echtzeit an: "UP TREND" oder "DOWN TREND".

    • Liefert klare Handelsanweisungen: "PLEASE FOLLOW TREND".

    • Enthält Kontaktinformationen für direkten Support.

Wie man handelt:

  • KAUFSIGNAL: Wenn die Trend-Test-Linie BLAU wird und das Dashboard "AUFWÄRTSTREND" anzeigt.

  • VERKAUFSSIGNAL: Wenn die Trend-Test-Linie PINK wird und das Dashboard "ABWÄRTSTREND" anzeigt.

  • Ausstieg/Stop Loss: Verwenden Sie die Step-Channel-Änderungen oder die Swing-Punkte (PH/PL) als Trailing-Stops.


