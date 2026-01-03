Market Maker Tracker

Market Maker Tracker - UnEA profesional para todos los Traders.


¿Qué hace que este EA sea especial?

Market Maker Tracker es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias plug-and-play diseñado para operadores que desean resultados consistentes,

resultados profesionales sin complicada configuración. Sólo tiene que instalarlo, utilizar la configuración predeterminada, y dejar que trabaje para usted.


Principales características y ventajas

Simple y listo para usar

  • No necesita configuraciones complejas - Los ajustes por defecto están optimizados y listos para operar
  • Fácil instalación - Simplemente conéctelo a su gráfico y comience
  • Sin archivos de configuración adicionales que enviar o gestionar

Estrategia de negociación inteligente

  • Enfoque basado en la tendencia - Sigue el impulso del mercado para operaciones de mayor probabilidad
  • Gestión de riesgos integrada - Cada operación tiene un Stop Loss (100 pips) y un Take Profit (150 pips)
  • Estilo de negociación oscilante - Mantiene posiciones durante más tiempo para movimientos sustanciales (sin scalping arriesgado)

Condiciones de negociación optimizadas

  • Mejor marco temporal: Gráfico de 1 hora (H1)
  • Pares recomendados: GBPUSD y EURUSD (los más rentables)
  • Funciona tambiénen otros pares (con rentabilidades ligeramente inferiores)

📊 Rendimiento de backtesting probado (2020-2025)

Esto es lo que los resultados del backtesting de 6 años significan para ti en términos simples:

💰 Rentabilidad excepcional

  • Capital inicial: 10.000
  • Beneficio total: 26.119,20 $ (261% de rentabilidad en 6 años)
  • Tasa de Ganancias: 65.85% - Casi 7 de cada 10 operaciones son ganadoras
  • Factor de ganancia: 2.82 - Por cada $1 arriesgado, el EA gana $2.82

Lo que esto significa: Su inversión inicial de $10,000 creció a más de $36,000 en 6 años.

Esto supone una rentabilidad media anual del 43,5%, ¡muy superior a las inversiones tradicionales!


🛡️ Gestión Profesional del Riesgo

  • Reducción máxima: 21,33% - La mayor caída temporal desde el pico de la equidad
  • Ganancia media: 1.499,54 $ frente a pérdida media: 1.026,31 $.
  • Factor de recuperación: 4,32 - El EA se recupera de las pérdidas 4 veces más rápido de lo que las experimenta
  • Beneficio esperado por operación: 637,05 $.

Lo que esto significa: Sí, hay detracciones temporales (normales en todas las operaciones), pero las operaciones ganadoras del EA son un 46% mayores que las perdedoras.

Su capital está protegido con stop losses disciplinados, y el sistema se recupera rápidamente.


📈 Consistencia sobresaliente

  • 41 Operaciones totales en 6 años - Selectivo, calidad sobre cantidad
  • 27 Operaciones Ganadoras vs 14 Operaciones Perdedoras
  • Mejor racha gan adora: 9 victorias consecutivas (13.493 $ de beneficio)
  • Ratio de Sharpe: 2,86 - Excelente rentabilidad ajustada al riesgo (por encima de 1,0 es bueno, por encima de 2,0 es excepcional)

Lo que esto significa: El EA no comercia en exceso ni persigue cada movimiento del mercado.

Espera pacientemente configuraciones de alta calidad y ofrece resultados notables con sólo 6-7 operaciones por año en promedio.


Números reales, crecimiento real

  • Mayor ganancia individual: $1,503.40
  • Rentabilidad media mensual: Aproximadamente 3.44
  • Tasa de crecimiento compuesto: 3,18% mensual compuesto

Lo que esto significa: Con sólo 1,0 lote estándar y una cuenta de 10.000 $, ha convertido esa cantidad en más de 36.000 $.

Escala adecuadamente con una gestión del riesgo apropiada para el tamaño de tu cuenta.


Opciones de inversión

Compra única: $299

  • Opciones de alquiler disponibles en la plataforma MQL5
  • Todos los métodos de pago aceptados a través del mercado seguro MQL5

🎁 Conclusión

Market Maker Tracker te ofrece un trading de nivel profesional con el mínimo esfuerzo.

Con una tasa de ganancias del 65%, 261% de ganancias en 6 años y un factor de ganancia de 2,8x, este EA se ha probado a través de mercados alcistas, bajistas y todo lo demás.

Perfecto para los comerciantes que quieren:

  • ✅ Alcanzar un 40%+ de rentabilidad anual sin supervisión diaria.
  • ✅ Operar en la tendencia con una gestión disciplinada del riesgo
  • ✅ Proteger su capital con stop losses incorporados en cada operación
  • ✅ Centrarse en operaciones swing con un potencial de beneficios sustancial
  • ✅ Evite el estrés y la complejidad de la operativa manual

Sencillo. Probado. Rentable.

Su inversión de 299 $ podría ser la clave para desbloquear el éxito comercial constante.

Con resultados como estos, el EA se paga por sí mismo en las primeras operaciones ganadoras.


¿Listo para elevar su trading? ¡Obtenga el Asesor Experto Market Maker Tracker hoy mismo!

