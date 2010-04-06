トレーダーの皆様、こんにちは。このツールは、私が過去に開発した戦略をベースに、実際の結果に基づいて厳密に設計しました。このツールは、外国為替市場の金属（XAUUSD GOLD）に適応させています。そのため、このツールは機械学習の人工知能（AI）に適応されています。つまり、AIがパラメータを読み取り、私の戦略と照らし合わせて学習することで、エントリーの質を高めます。また、ポジションを回復できるノードも備えています。さらに革新的な点として、すべてが仮想的にカプセル化されている点が挙げられます。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーにデータが送信されることはありません。非常に人間的な方法で行われます。





私のエキスパートアドバイザーは、AIが株価をノードに保存・参照する高度なテクノロジーを採用しています。これを仮想環境に保存することで、高度な計算を実行し、人工知能によって市場に参入します。





主な仕事の2つは、extractFeatures関数とtrainModel関数を設計することです。これらは、ローソク足の設計、スリッページを分解し、スプレッドに適応するための動きを学習する役割を担います。





なお、私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年培ってきた私自​​身が設計し、AIの自己適応機能を追加することでパフォーマンスを最適化し、さらに向上させています。





これは真のスキャルパーであり、利益は実際に確定し、テイクプロフィットとストップロスでコントロールされる点に特に留意してください。





これにより、あなたの資金は保護されます。





トレード経験は必要ありません。このツールは初心者から上級者までを対象に設計されており、わずか2クリックでインストールでき、プロのトレーダーのように機能します。





私の製品をご購入後、最適な設定についてご相談ください。他の製品もこちらでご覧いただけます。MQL5





このAIは、代替手段を求め、24時間365日稼働するトレーダーを主に対象としています。「Forex」「XAUUSD、GOLD」は年中無休で稼働しています。これは非常に難しい市場であるため、AIに任せましょう。





主な特徴をいくつかご紹介します。





リアルシグナル





高品質で洗練されたデザインとパフォーマンス





AIによるクリーンな読み取りを可能にするローソク足とチャートの色操作





APIデータサーバー分析AI





戦略の進捗状況を示す情報パネル





損益がグラフに非常に明確に表示されるフローティング仮想環境





投資リスク管理





口座保護（例：時間経過による最大ドローダウン、時間経過による最大スプレッドなど）

ビッグニュース管理（およびその逆）

AIアダプティブコントロール





営業日と営業時間の優れた制御

あらゆるブローカーに厳密に適応可能。ユーザーはスリッページを把握するために段階的に適応させる必要があります。

ニュースAPI制御





必要なデータ情報

銘柄：XAUUSD

接続速度：70.0ms未満

スプレッド：30.0スプレッド未満

口座タイプ：ECN、RAW、PRO（低スプレッド）

時間枠：15分足