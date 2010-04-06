Gold Hunter AI MT5

Привет трейдерам, я разработал этот инструмент с реальными результатами строго, инструмент основан на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс Металлы XAUUSD GOLD, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ будет считывать параметры, а затем сверять их с моей стратегией, затем он будет учиться, чтобы записи были лучшего качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы обнаружите, это то, что все будет инкапсулировано виртуальным способом, то есть не будет никаких данных, которые будут отправляться на сервер Stop loss и take profit и т. д., это будет очень гуманным способом





Мой экспертный советник имеет передовую технологию, где ИИ хранит и сверяет цену акций с узлами, сохраняя это в виртуальной среде, чтобы затем выполнять расширенные вычисления и выходить на рынок с помощью искусственного интеллекта.





2 из основных вещей — это то, что я проектирую функции extractFeatures и trainModel, это будет отвечать за проектирование свечи, деструктуризацию ее проскальзывания и изучение того, как она движется, чтобы адаптировать спред





Следует отметить, что моя стратегия разработки разрабатывается мной на протяжении многих лет как профессиональный трейдер, добавляя самоадаптацию ИИ для оптимизации производительности и повышения ее еще больше.





Следует особо отметить, что это настоящий скальпер, где прибыль будет реальной, контролируемой тейк-профитом и стоп-лоссом





таким образом ваши деньги будут защищены





Вам не нужно иметь опыт торговли, мой инструмент предназначен для новичков и экспертов, он устанавливается в 2 простых клика, так как он будет выполнять работу как профессиональный трейдер





Этот ИИ в основном ориентирован на людей, которые хотят альтернативу и работают 24/5, так как "Forex" "XAUUSD, GOLD" работает каждый день в году, это очень сложный рынок, поэтому позвольте ИИ позаботиться об этом.





Некоторые из основных характеристик, которые можно выделить, я представлю их здесь в виде списка





Реальные сигналы





высокое качество и элегантная производительность дизайна

манипуляция цветом свечей и графиков для чистого чтения ИИ

анализ API DATA SERVER ИИ

информационная панель о том, как идет работа стратегии

плавающие виртуальные среды, где прибыли и убытки будут показаны на графике очень четко

контроль риска для инвестирования

защита счета, например максимальная просадка со временем, максимальный спред со временем и т. д.

контроль больших новостей и наоборот

адаптивный контроль ИИ

отличный контроль дней и часов работы

строгая адаптация для любого брокера, это должно быть поэтапно адаптировано пользователем, чтобы понять их проскальзывание

контроль API новостей





Требуется информация о данных

Символ XAUUSD

Скорость соединения <70,0 мс

Спред <30,0 спред

Тип счета ECN, RAW, PRO (низкий спред)

Таймфрейм M15