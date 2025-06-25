Gold Hunter AI MT5

Salve trader, ho progettato questo strumento con rigore e risultati concreti, basato su diverse delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex Metals XAUUSD GOLD. È quindi adattato all'intelligenza artificiale del machine learning, ovvero l'IA leggerà i parametri e li applicherà alla mia strategia, imparando così a migliorare la qualità degli input. Dispone inoltre di un nodo dove è possibile recuperare le posizioni. Un'altra delle innovazioni che troverete è che tutto sarà incapsulato in modo virtuale, ovvero non ci saranno dati inviati al server relativi a stop loss, take profit, ecc., ma avverrà in modo molto umano.

Il mio consulente esperto si avvale di una tecnologia avanzata in cui l'IA memorizza e consulta il prezzo delle azioni tramite i nodi, memorizzandoli in un ambiente virtuale per poi eseguire calcoli avanzati ed entrare nel mercato con l'intelligenza artificiale.

Due delle cose principali sono che progetto le funzioni extractFeatures e trainModel, che si occuperanno di progettare la candela, destrutturarla e imparare come si muove per adattare lo spread.

Va notato che lo sviluppo della mia strategia è stato progettato da me nel corso degli anni come trader professionista, integrando l'autoadattamento dell'IA per ottimizzare le prestazioni e migliorarle ulteriormente.

È importante sottolineare che si tratta di un vero scalper, i cui profitti saranno reali e controllati con un take profit e uno stop loss.

In questo modo il tuo denaro sarà protetto.

Non è necessario avere esperienza nel trading, il mio strumento è progettato per principianti ed esperti, si installa in 2 semplici clic e svolgerà il lavoro come un trader professionista.

Dopo aver acquistato il mio prodotto, chiedimi la configurazione migliore. Puoi anche vedere i miei altri prodotti qui: MQL5.

Questa IA è pensata principalmente per chi desidera un'alternativa e lavora 24 ore su 24, 5 giorni su 7, poiché il "Forex" "XAUUSD, GOLD" è attivo tutti i giorni dell'anno. Si tratta di un mercato molto difficile, quindi lascia che sia l'IA a occuparsene.

Ecco un elenco di alcune delle principali caratteristiche che possono essere evidenziate:

Segnali reali

Design elegante e di alta qualità
Manipolazione dei colori di candele e grafici per una lettura AI pulita
Analisi AI tramite API DATA SERVER
Pannello informativo sull'andamento della strategia
Ambienti virtuali mobili in cui profitti e perdite verranno mostrati sul grafico in modo molto chiaro
Controllo del rischio per investire
Protezione del conto, ad esempio drawdown massimo nel tempo, spread massimo nel tempo, ecc.
Controllo delle grandi notizie e viceversa
Controllo adattivo dell'IA
Ottimo controllo di giorni e orari di apertura
Adattamento rigoroso per qualsiasi broker, questo deve essere adattato gradualmente dall'utente per comprendere il proprio slippage
Controllo API delle notizie

Informazioni sui dati richieste
Simbolo XAUUSD
Velocità di connessione <70,0 ms
Spread <30,0 spread
Tipo di conto ECN, RAW, PRO (Spread basso)
Intervallo temporale M15
Prodotti consigliati
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Rise N Shine
Nurgul Alkis
Experts
Rise N Shine: Libera il potere degli algoritmi  Superando di gran lunga le limitazioni dei comuni Expert Advisor (EA), Rise N Shine   è una potente macchina algorítmica meticolosamente progettata per offrire una redditività costante in un'ampia gamma di condizioni di mercato. Sviluppato da un trader quantitativo con un curriculum comprovato (9 anni di gestione di fondi), Rise N Shine sfrutta un algoritmo di trading proprietario supportato da backtesting rigorosi per navigare le complessità del
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
Experts
Quantum AI Scalper Why Quantum AI Scalper? The financial markets move at the speed of light— Quantum AI Scalper is your edge. Built with cutting-edge machine learning algorithms, this MetaTrader 5 indicator scans trends in real-time, executes precision scalping signals, and adapts to market shifts faster than humanly possible. Whether you’re chasing pips on USDJPY or riding volatile breakouts, Quantum AI turns complexity into opportunity. Key Features : AI-Powered Trend Analysis : Detects em
Boomerang All in one
dung tien nguyen
Experts
LIVE PERFORMANCE (  https://www.mql5.com/en/signals/2203606? REFUND GUARANTEE EA BOOMMERRANG All In One is an automated trading product for the forex, commodities, stocks, and crypto market. It stands out in its ability to run stably and profitably. Having been developed since 2019 and successfully exploited for investment funds, internal funds, and individuals, the product brought steady profits over the years and won many awards from reputable exchanges for its profit parameters and risk ma
Fully hedge scalping EA
Komila Safarova
Experts
Hedge Scalping EA si basa su un sistema a griglia con copertura (grid hedge) che apre posizioni di acquisto e di vendita in sequenza con dimensioni dei lotti che aumentano gradualmente. Questo permette all’EA di generare profitti sia quando il mercato sale che quando scende.  Come Funziona L’EA inizia con piccoli lotti (ad esempio, 0,01 lotto buy e 0,02 lotto sell ). Quando il mercato si muove contro una posizione, apre un nuovo ordine nella direzione opposta con un lotto progressivamente più gr
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experts
Yellow mouse neo   Yellow mouse neo       - fully automatic Expert Advisor designed to test the strategy of the Yellow mouse scalping Expert Advisor with advanced settings and additional filters. To purchase this version, you can contact in a personal. The standard RSI and ATR indicators are used to find entry points. Closing of transactions takes place according to the author's algorithm, which significantly improves the risk control and security of the deposit. Risky strategies like "martingal
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experts
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Noloss
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experts
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
Infinity Gold X
Pawan Kumar Sharma
Experts
Infinity Gold X – Precision-Engineered XAUUSD (Gold) EA “One shot. One trade. One precision entry.” Infinity Gold X is a precision-engineered Expert Advisor built for disciplined gold traders who value control, stability, and consistency. This system doesn’t chase trades — it waits for perfect technical confirmation and strikes only when probability is on your side. Backtest Period         2024–2025 ,   current  market situation  Optimized and tested on historical data from  showing   stable  a
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Gold StronGer
Fabio Fidelis Costa
Experts
MT4 VERSION: https://www.mql5.com/pt/market/product/121304 Discover an automated trading robot specially developed for XAUUSD, designed to operate efficiently without using risky strategies such as Martingale, Averaging, or Grid. This Expert Advisor has been rigorously tested and approved, ensuring stability and consistent results across different market scenarios. Key Features: Advanced and Secure Strategy: The robot uses a combination of technical analysis and price movement algorithms, av
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
BreakThrust Pro EA
Mr Panlop Tansila
5 (1)
Experts
Introducing [   BreakThrust Pro EA]   – The Ultimate Breakout Strategy EA for Forex Traders! Are you looking for a powerful and reliable Expert Advisor that focuses on precision and control, without the high risks of martingale, hedging, or grid strategies? Look no further! BreakThrust Pro   is designed with a robust   Breakout Strategy , capturing market momentum at the right moment while   minimizing risk . Our EA   controls Stop Loss and Take Profit levels   in every trade, ensuring calculate
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Bitcoin Phantom EA
Vhutshilo Evidence Masithembi
Experts
Bitcoin Phantom EA – Key Features & Information Strategy: Martingale-based trading system Optimized Timeframe: Works best on the 2-hour (H2) chart Primary Asset: Designed for Bitcoin (BTC/USD) trading Trade Logic: Uses grid-style entries to average positions during market moves Customization: Adjustable lot sizes, multipliers, grid steps, and trade limits Platform: Compatible with MetaTrader Testing Recommended: Backtest and forward-test on demo accounts before live use Risk Warning: Uses a Mart
Simo Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
J Sharp
VLADIMIR KLEVKO
5 (1)
Experts
Promo price: 179.99 (first 10 purchases) J# (Jay Sharp) is an EA that has been a result of careful analysis of the cross pair behaviors which results into a strong performing EA with the risk tailored to your appetite. J# uses Grid in its strategy: primarily to escape bad entries which are not frequent, however happen along with the 2 level grid mechanism for a better protection.  J# is a fully testable and reproducible advisor where the real trades fully matching historical ones so it can be b
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (320)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (11)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Remstone
Remstone
5 (6)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets 24H discount : $1,750  instead of $2,000 The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun ad
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.17 (24)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.83 (23)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.36 (67)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (24)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (1)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
GoldStream
Marek Stanislaw Zygala
5 (2)
Experts
Il prezzo di GoldStream aumenterà gradualmente con ogni paio di vendite. Se desideri acquistarlo al prezzo che vedi ora, questo è il momento. Prestazioni Provate su XAUUSD 83.25% Tasso di Vittoria | 3.32 Fattore di Profitto | 4.35% Drawdown Massimo GoldStream  fornisce risultati consistenti nel trading dell'oro attraverso la rilevazione sistematica degli ingressi e una gestione disciplinata dei rischi. Testato retrospettivamente su 209 trade, questo algoritmo ha raggiunto un profitto netto del
Altri dall’autore
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salve trader, ho progettato questo strumento con risultati reali in modo rigoroso, strumento basato su diverse delle mie precedenti strategie AI, Mr Bitcoin AI si basa sull'esecuzione di operazioni di acquisto e vendita di asset finanziari in periodi di tempo molto brevi, cercando di ottenere profitti da piccole fluttuazioni dei prezzi. Quando applicato a Bitcoin, uno scalper utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati di mer
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicatori
Clock GMT Live ha tutto quello che ti serve per sapere di più sul nostro broker, molte volte ti sarai chiesto su che gmt mi trovo o su che gmt sta lavorando il mio broker, ebbene con questo strumento potrai conoscere in tempo reale sia il GMT time offset del broker e della tua ora locale, inoltre conoscerai costantemente il ping del broker Semplicemente posizionandolo in un momento della giornata puoi ottenere le informazioni Il prezzo aumenta per ogni acquisizione, con questo proteggeremo in
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicatori
Ottimo strumento di utilità dove puoi monitorare in tempo reale il Laverage del tuo conto e lo spread del simbolo Questo saprà identificare con precisione i dati, poter sapere ad esempio se hai un conto Prop Firm, conoscere il corretto Laverage e se lo spread è manipolato, ecc. Combinazione di leva finanziaria e indicatore di spread. Strumenti per automatizzare il controllo della leva e dello spread sul tuo conto di trading. Lavorare in tutte le azioni di broker forex. Utile per monitorare, se
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Indicatori
Statistiche del dashboard dell'account È uno strumento che ti aiuterà ad avere una visione mirata per conoscere i profitti e le perdite del tuo account, così puoi tenerne traccia, porta anche un'analisi del drawdown per conoscere anche il rischio ottenuto Dopo averlo scaricato e attivato nel tuo account, devi allegarlo a qualsiasi simbolo ad esempio EURUSD H1, quindi da questo momento lo strumento inizierà a monitorare le tue statistiche il pannello è completamente avanzato, puoi nasconderlo
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Indicatori
Statistiche del dashboard dell'account È uno strumento che ti aiuterà ad avere una visione mirata per conoscere i profitti e le perdite del tuo account, così puoi tenerne traccia, porta anche un'analisi del drawdown per conoscere anche il rischio ottenuto Dopo averlo scaricato e attivato nel tuo account, devi allegarlo a qualsiasi simbolo ad esempio EURUSD H1, quindi da questo momento lo strumento inizierà a monitorare le tue statistiche il pannello è completamente avanzato, puoi nasconderlo
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Indicatori
Ottimo strumento di utilità dove puoi monitorare in tempo reale il Laverage del tuo conto e lo spread del simbolo Questo saprà identificare con precisione i dati, poter sapere ad esempio se hai un conto Prop Firm, conoscere il corretto Laverage e se lo spread è manipolato, ecc. Combinazione di leva finanziaria e indicatore di spread. Strumenti per automatizzare il controllo della leva e dello spread sul tuo conto di trading. Lavorare in tutte le azioni di broker forex. Utile per monitorare, se
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Indicatori
Clock GMT Live ha tutto quello che ti serve per sapere di più sul nostro broker, molte volte ti sarai chiesto su che gmt mi trovo o su che gmt sta lavorando il mio broker, ebbene con questo strumento potrai conoscere in tempo reale sia il GMT time offset del broker e della tua ora locale, inoltre conoscerai costantemente il ping del broker Semplicemente posizionandolo in un momento della giornata puoi ottenere le informazioni Il prezzo aumenta per ogni acquisizione, con questo proteggeremo in
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Indicatori
Analisi dello slippage progettata per il trading di alta precisione e l'intero mercato Funziona sia su account live che demo e ti consente di analizzare tutte le tue posizioni con take profit e stop loss, in modo da poter analizzare lo slippage del tuo broker. Che cos'è lo slippage nel commercio? Lo slippage o lo scorrimento è la differenza di prezzo che può verificarsi tra il momento in cui viene piazzato un ordine di negoziazione e la sua effettiva esecuzione sul mercato. Questo perché dal
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ti porto Don Hits un esperto di trading aggressivo, è un sistema Multidirezionale, copre tutti gli orari e tutte le valute, con controllo Drawdown questo sistema utilizza una mia logica Martingale con un seguito di quello che avviene in un tempo minore ed in un tempo maggiore, verrà inoltre deciso se è necessario intervenire nel Drawdown, so che a molti il martin non piace o sistema edge perché sono abituati a bruciare account, ma credetemi che i miei sistemi sono diversi, è una logica implemen
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Ciao Commercianti! EA ha un track record dal vivo con 3,5 anni di trading stabile con bassi drawdown: Spettacolo dal vivo La versione MT4 può essere trovata qui Vi presento la strategia "Cleopatra EA", Cleopatra un design bello e intelligente, con una forma di recupero che si adatta costantemente dove il suo potere è la versatilità La sua strategia principale è quella di leggere il mercato nella sua elasticità, potremo analizzare il range di entrata in diversi modi. Questo può essere molto
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato rigorosamente questo strumento con risultati reali, RA AI progettato e appositamente progettato per scalpare con un algoritmo di Trend strutturato in AI nella valuta EURO DOLLARO, qui possiamo vedere il risultato nel suo backtest di 1 anno da 1k a 12k, possiamo anche vedere il segnale del conto reale con vincite in denaro reale con risultati simili, RA AI è sorprendente! Vi parlerò un po' del design, basato su gamme di nodi per scalpire un trend in una valuta stabile
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Ciao trader, ho progettato ODIN AI con risultati reali rigorosamente, impeccabile per la sua saggezza e intelligenza, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex, quindi è adattato all'intelligenza artificiale del machine learning, cioè , l'IA leggerà i parametri e poi li consulterà per la mia strategia, poi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che trover
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders, I have designed  Foxy  AI  with real results rigorously, impeccable for his wisdom and intelligence , tool based on several of my previous  Strategies , adapting it to the  Forex Market , therefore it is adapted to the  artificial intelligence  of  machine learning , that is, the  AI  will read parameters and then consult them to my strategy, then it will learn so that the entries are of better quality, it also has a node where you can recover positions, another of the innovative
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la strategia del "Profeta", è quello scelto per un alto tasso di vincita e per un trading lungo e stabile profeta è il prescelto tra tanti, perchè è una strategia evidenziata dall'importanza del winrate, è una delle poche strategie che troverai simile ad un winrate di %100, si basa su un algoritmo interno che consulta diverse strategie fattori in modo che possano essere realizzati e recinzione adattandosi al mercato contiene tutte le protezioni necessarie per con
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao commercianti! Vi presento la "Cleopatra" Cleopatra un design bello e intelligente, con una forma ripresa che si adatta costantemente laddove la sua forza è la versatilità. La sua strategia principale è leggere il mercato nella sua elasticità, possiamo analizzare la fascia di ingresso in diversi modi. Questo può essere molto dinamico a diversi TF e intervalli diversi, con la gestione di domande sulle notizie di mercato. Cleopatra ha un grande potere di adattamento alla ripresa del mercato,
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la "Strategia versatile di Lord Arles, Arles è progettato per essere molto aggressivo o versatile al momento giusto. Arles è il dio della mia saga preferita e ha tutto per essere il più dinamico sul mercato, come può Arles sopravvivere ad essere così aggressivo? La mia strategia è molto complessa di per sé, è progettata per rivedere come sta andando il mercato e consultare notizie, eventi, movimenti, schemi di tick e altre cose internamente che non verranno rivel
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Strategia Monk, una strategia a lungo termine solida e molto stabile. la mia strategia ha modelli di ingresso sicuri ea lungo termine, consulta costantemente le notizie e i festival che si verificano durante il mercato dal vivo, ha la massima protezione dal rischio, nonché un recupero a lungo termine di una rete, ha diversi metodi interni intelligenti , dove può essere configurato in una configurazione grafica, per poter stabilire una comoda configurazione adattiva per l'AI di 1 singolo clic, r
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Priest Master", Priest Master, un antico sacerdote che applica solide tecniche basate sull'indicatore. Può funzionare con l'intero mercato, controllando slipage e spread se necessario, voci altamente analizzate da indicatori importanti come RSI, Bollinger, ecc. Va notato che la sua performance è passata per molti simboli del mercato, e dove lo fa speciale facendo in modo che le posizioni vincenti abbiano un metodo strategico La mia strategia è otti
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One è una strategia pensata per fare trading senza preoccupazioni per tutti coloro che vogliono qualcosa di stabile e determinato. dove possono posizionare la loro dimensione di investimento X senza preoccupazioni di rischio, ogni voce avrà in precedenza una forte analisi consultando modelli e indicatori segreti progettati da me, ha un sistema di intelligenza artificiale, dove imparerà e consulterà tutte le gamme che gli abbiamo insegnato e regolare il rischio, se necessari
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho deciso di creare questo strumento basandomi su diverse mie strategie precedenti, adattandolo al mercato sintetico di Step index, quindi è adattato all'intelligenza artificiale del machine learning, cioè l'IA leggerà i parametri e poi consulterà loro alla mia strategia, poi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che troverai è che tutto sarà incapsulato in modo virtuale, che cioè, non
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato rigorosamente questo strumento con risultati reali, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex, quindi è adattato all'intelligenza artificiale dell'apprendimento automatico, ovvero l'IA leggerà i parametri e poi li consulterà alla mia strategia, quindi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che troverai è che tutto sarà incapsula
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato rigorosamente questo strumento con risultati reali, RA AI progettato e appositamente progettato per scalpare con un algoritmo di Trend strutturato in AI nella valuta EURO DOLLARO, qui possiamo vedere il risultato nel suo backtest di 1 anno da 1k a 12k, possiamo anche vedere il segnale del conto reale con vincite in denaro reale con risultati simili, RA AI è sorprendente! Vi parlerò un po' del design, basato su gamme di nodi per scalpire un trend in una valuta stabile
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ti porto Don Hits un esperto di trading aggressivo, è un sistema Multidirezionale, copre tutti gli orari e tutte le valute, con controllo Drawdown questo sistema utilizza una mia logica Martingale con un seguito di quello che avviene in un tempo minore ed in un tempo maggiore, verrà inoltre deciso se è necessario intervenire nel Drawdown, so che a molti il martin non piace o sistema edge perché sono abituati a bruciare account, ma credetemi che i miei sistemi sono diversi, è una logica implemen
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato questo strumento rigorosamente con risultati reali, progettato da Apolo AI e appositamente progettato per lo scalping con un algoritmo di trend strutturato in AI e nodi nella valuta canadese, qui possiamo vedere il risultato nel suo backtest di 1 anno da 10k a 40k, possiamo anche vedere il segnale del conto reale con soldi veri vincendo con risultati simili, Apollo è incredibile! Vi parlerò un po' del disegno, basato su fasce di nodi per scalpare in un trend in una v
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao trader, ho progettato questo strumento rigorosamente con risultati reali, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, Seth, il dio protettore del dio RA, sfida la divinità dell'oro un algoritmo completo strutturato da intelligenza artificiale e nodi che analizzano i modelli dell'oro una strategia innovativa basata sui movimenti dell'oro, alimentata dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico In un mercato volatile come l'oro, è essenziale avere strategie so
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione