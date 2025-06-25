Gold Hunter AI MT5

Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec rigueur et résultats concrets. Il s'appuie sur plusieurs de mes stratégies précédentes et est adapté au marché Forex Métaux XAUUSD OR. Il est donc adapté à l'intelligence artificielle du Machine Learning. Autrement dit, l'IA lit les paramètres et les applique à ma stratégie. Elle apprend ensuite à améliorer la qualité des entrées. Il dispose également d'un nœud permettant de récupérer des positions. Autre innovation : tout est encapsulé virtuellement. Autrement dit, aucune donnée n'est envoyée au serveur (Stop Loss, Take Profit, etc.). Le tout se déroule de manière très humaine.

Mon conseiller expert dispose d'une technologie avancée grâce à laquelle l'IA stocke et consulte le cours de l'action via les nœuds, le stockant dans un environnement virtuel pour ensuite effectuer des calculs avancés et entrer sur le marché grâce à l'intelligence artificielle.

Deux de mes principales missions sont la conception des fonctions extractFeatures et trainModel. Celles-ci seront chargées de concevoir la bougie, de déstructurer son glissement et d'apprendre son évolution pour adapter le spread.

Il est à noter que le développement de ma stratégie est le fruit de mes années de trading professionnel, avec l'intégration de l'IA pour optimiser les performances et les améliorer.

Il est important de noter qu'il s'agit d'un véritable scalper dont les profits seront réels, contrôlés par un take profit et un stop loss.

Votre argent sera ainsi protégé.

Aucune expérience en trading n'est requise : mon outil est conçu pour les débutants comme pour les experts. Il s'installe en deux clics et fonctionne comme un trader professionnel.

Après avoir acheté mon produit, contactez-moi pour obtenir la configuration optimale. Vous pouvez également consulter mes autres produits ici : MQL5.

Cette IA est principalement destinée aux personnes à la recherche d'une alternative et fonctionne 24h/24 et 7j/7. Le Forex, le XAUUSD et l'OR sont disponibles tous les jours de l'année. C'est un marché très difficile, alors laissez l'IA s'en occuper.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques à souligner :

Signaux réels

Design élégant et performant
Manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture claire par l'IA
Analyse de l'IA par serveur de données API
Panneau d'information sur le déroulement de la stratégie
Environnements virtuels flottants où les profits et les pertes sont affichés clairement sur le graphique
Contrôle des risques pour investir
Protection du compte, par exemple : drawdown maximal, spread maximal, etc.
Contrôle des actualités importantes et inversement
Contrôle adaptatif de l'IA
Excellent contrôle des jours et des heures d'ouverture
Adaptation rigoureuse pour chaque courtier, l'utilisateur doit adapter progressivement ces paramètres pour comprendre son glissement
Contrôle de l'API des actualités

Informations sur les données requises
Symbole XAUUSD
Vitesse de connexion < 70,0 ms
Spread < 30,0 s
Type de compte ECN, RAW, PRO (faible spread)
Période M15
