MultipleORB EA Retail Edition

MULTI-ORB v6.0.1 RETAIL EDITION

Aggressives Opening Range Breakout Handelssystem

🔥 KEIN NACHRICHTENFILTER - HANDEL UNTER ALLEN MARKTBEDINGUNGEN 🔥





🎯 WAS IST OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)?





Die Opening Range Breakout Strategie handelt mit Kursausbrüchen aus etablierten

Marktsitzungsbereichen. Diese RETAIL EDITION ist für aggressive Trader gedacht

die hohe Volatilitätsbewegungen während Nachrichtenereignissen und wichtigen Sitzungen nutzen möchten.









💥 WARUM RETAIL EDITION?

✅ VEREINFACHT - Handeln Sie ohne Filterung durch die Nachrichten

✅ AGGRESSIV - Erfassen Sie Volatilitätsspitzen bei wichtigen Ereignissen

✅ SCHNELLERES SETUP - In 60 Sekunden installieren und handeln









✨ KEY FEATURES





⚡ 8 UNABHÄNGIGE ORB-SESSIONS

- London Open (08:00-08:30 UTC)

- New York Open (13:30-14:00 UTC)

- Asien/Tokio Open (00:00-00:30 UTC)

- Frankfurt Open (07:00-07:30 UTC)

- Sydney Open (22:00-22:30 Uhr UTC)

- + 3 benutzerdefinierte, konfigurierbare Sitzungen





🛡️ FORTGESCHRITTENES RISIKOMANAGEMENT

- 3 Risikomodi: Festes Lot / Risiko % / Fester Dollar

- Individuelle maximale Trades pro Session

- Tägliche Gewinn/Verlust-Limits ($500 Verlust / $1000 Gewinn Standard)

- Break-Even-Automatisierung (50% TP-Auslöser)

- Abgestufter Trailing Stop (70% TP Auslöser)

- Dynamische R:R-Verhältniskontrolle (Standard 1:2)





🎯 TECHNISCHE FILTER

- VWAP-Trend-Filter

- Spread-Kontrolle (% der ORB-Range)

- Minimum ORB Range Filter

- Intelligente Stop-Level-Erkennung

- Automatische Margin-Sicherheitsprüfungen



💼 EMPFOHLENE BROKER

Für optimale Leistung bei aggressiven Strategien:

🔹 IC Markets (Raw Spread, niedrige Kommission, schnelle Ausführung) → https://icmarkets.com/?camp=88608

🔹 Pepperstone (Sub-Millisekunden-Ausführung, Razor-Spreads) https://trk.pepperstonepartners.com/aff_c?offer_id=367&aff_id=42092

🔹 HFM (Hohe Hebelwirkung, freundlicher Nachrichtenhandel) → https://www.hfm.com/ke/?refid=30491374



📊 MODERNES DASHBOARD - Echtzeit P/L Tracking (Realisiert + Floating) - ORB-Sitzungsstatus-Monitor - Risikoeinsatz-Fortschrittsbalken - Live-Handelszähler - Schlankes Dark Theme UI



🔧 BROKER-KOMPATIBILITÄT





Vollständig getestet und kompatibel mit allen großen Brokern:

✅ ECN / STP / Market Maker Konten

✅ 4-stellige und 5-stellige Preise

✅ Hedging- und Netting-Modi

✅ Sofortige Ausführung und Marktausführung

✅ Unterstützung von Zero Stop Level Brokern









⚙️ EINRICHTUNG & ANFORDERUNGEN





📌 Empfohlene Einstellungen:

- Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)

- Paare: Hauptwährungen (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)

- Mindestguthaben: $300+

- VPS: Empfohlen für 24/7 Nachrichtenerfassung





📌 Installation:

1. EA auf M5-Chart ziehen

2. risikoeinstellungen anpassen

3. aktivieren Sie AutoTrading

4. FERTIG! Kein WebRequest erforderlich









🎓 HANDELSSTIL





Dieser EA ist für AGGRESSIVE Retail-Trader konzipiert, die:

✓ durch NFP, FOMC, CPI Veröffentlichungen handeln wollen

✓ Ausbrüche mit hoher Volatilität einfangen wollen

✓ sich nicht um den Nachrichtenkalender kümmern wollen

✓ Automatische Ausführung während der wichtigsten Sitzungen bevorzugen

✓ Höheres Risiko für höheres Ertragspotenzial akzeptieren









📈 IDEAL FÜR





✅ Aggressive Einzelhändler

✅ Nachrichten-Scalper

✅ Volatilitätsjäger

✅ Session-Breakout-Spezialisten

✅ Trader, die Einfachheit wünschen









⚠️ RETAIL VS PRO EDITION





RETAIL EDITION:

- ❌ Kein Nachrichtenfilter

- ✅ Handelt unter allen Bedingungen

- ✅ Einfachere Einrichtung (keine WebRequest)

- ✅ Plug & Play-Installation

- 💰 Niedrigerer Preis









🛠️ UNTERSTÜTZUNG UND AKTUALISIERUNGEN





- Lebenslange kostenlose Updates

- Aktive Unterstützung über MQL5-Nachrichten

- Inklusive Schnellstartanleitung

- Video-Tutorial zur Einrichtung









⚠️ RISIKO-OFFENLEGUNG





Dies ist ein AGGRESSIVER Handels-EA, der für den Handel in Zeiten hoher Volatilität

Perioden mit hoher Volatilität, einschließlich Nachrichtenereignissen. Ein höheres Gewinnpotenzial geht mit einem höheren Risiko einher.

Erhebliche Verluste können während Nachrichtenspitzen auftreten. Testen Sie immer zuerst auf einer Demo.

Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.









═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

VERSION: 6.0.1 RETAIL | MQL5 Market Compliance Certified

🔥 VEREINFACHT FÜR KLEINHÄNDLER 🔥

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════