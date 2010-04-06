Gold Hunter AI MT5

各位交易员，您好！这款工具的设计基于我之前的一些策略，并经过严谨的实践检验，并根据实际效果进行了调整，使其适用于外汇市场、贵金属（XAUUSD、GOLD）。因此，它采用了机器学习的人工智能技术，也就是说，AI会读取参数，并将其与我的策略进行对比，然后进行学习，从而提升入场交易的质量。它还拥有一个节点，您可以在这里恢复仓位。您会发现，它的另一个创新之处在于，所有数据都将以虚拟方式封装，也就是说，不会有任何数据发送到止损和止盈等服务器，这是一种非常人性化的方式。





我的专家顾问采用先进的技术，AI会通过节点存储和查询股价，并将其存储在虚拟环境中，然后进行高级计算，并通过人工智能入场。





其中最重要的两件事是我设计了 extractFeatures 和 trainModel 函数，它们将负责设计 K 线图、解构滑点并学习其如何移动以适应价差。





需要说明的是，我的策略开发是我多年来作为专业交易员积累的经验，并添加了 AI 的自适应功能以优化性能，使其更加完善。





需要特别注意的是，这是一款真正的剥头皮交易软件，利润真实，并设有止盈和止损控制。





这样您的资金就能得到保护。





您无需具备交易经验，我的工具专为初学者和专家设计，只需点击两下即可安装，因为它能像专业交易员一样工作。





购买我的产品后，请联系我获取最佳配置，您也可以在这里查看我的其他产品 MQL5。





这款人工智能主要面向那些寻求替代方案并全天候工作的人，因为“外汇”（XAUUSD、GOLD）市场全年无休，这是一个非常艰难的市场，所以让人工智能来处理吧。





我将在此列出一些值得关注的主要特性：





真实信号





高质量且优雅的设计性能

K 线图和图表颜色处理，AI 读数清晰

API 数据服务器 AI 分析

信息面板，显示策略运行情况

浮动虚拟环境，盈利和亏损将以清晰的方式显示在图表中

投资风险控制

账户保护，例如最大回撤随时间变化、最大点差随时间变化等

重大新闻事件控制，反之亦然

AI 自适应控制

出色地控制交易日和交易时间

任何经纪商均需进行严格的调整，用户必须分阶段进行调整才能了解其滑点

新闻 API 控制





所需数据信息

交易品种：XAUUSD

连接速度：<70.0 毫秒

点差：<30.0 点差

账户类型：ECN、RAW、PRO（低点差）

时间范围：M15