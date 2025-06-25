Gold Hunter AI MT5

안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과를 바탕으로 엄밀하게 설계했습니다. 이 도구는 제가 이전에 사용했던 여러 전략을 기반으로 외환 시장(XAUUSD GOLD)에 적용되었으며, 머신러닝이라는 인공지능에 최적화되어 있습니다. 즉, AI가 매개변수를 읽고 제 전략에 적용하여 학습하고, 더 나은 품질의 진입을 보장합니다. 또한 포지션을 회복할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매나 이익실현 등의 데이터가 서버로 전송되지 않고, 매우 인간적인 방식으로 처리됩니다.

저의 전문 자문은 AI가 노드를 통해 주가를 저장하고 분석하는 첨단 기술을 보유하고 있습니다. 이 데이터는 가상 환경에 저장되어 고급 계산을 수행하고 인공지능을 통해 시장에 진입합니다.

제가 맡은 두 가지 중요한 업무는 extractFeatures와 trainModel 함수를 설계하는 것입니다. 이 함수는 캔들을 설계하고, 슬리피지(Slippage)를 분해하고, 스프레드(Spread)에 맞춰 캔들이 어떻게 움직이는지 학습하는 역할을 합니다.

제가 개발한 전략 개발은 수년간 전문 트레이더로서 쌓아온 경험을 바탕으로 AI의 자가 적응 기능을 추가하여 성능을 최적화하고 더욱 개선했습니다.

이 기능은 실제 수익을 실현하고, 이익실현(take profit)과 손절매(stop loss)를 통해 관리되는 Real Scalper라는 점을 꼭 기억해 주세요.

이렇게 하면 원금이 보호됩니다.

거래 경험이 없어도 됩니다. 이 도구는 초보자와 전문가 모두를 위해 설계되었으며, 두 번의 클릭만으로 전문 트레이더처럼 작동하여 설치가 간편합니다.

제품 구매 후 최적의 구성을 원하시면 문의해 주세요. 다른 제품들은 MQL5에서 확인하실 수 있습니다.

이 AI는 주로 대안을 찾고 24시간 연중무휴로 거래하는 분들을 대상으로 합니다. "Forex" "XAUUSD, GOLD"는 연중무휴 거래가 가능하기 때문입니다. 이 시장은 매우 어려운 시장이므로 AI가 알아서 처리해 드립니다.

주요 특징 몇 가지를 여기에 목록으로 정리했습니다.

실제 신호

고품질의 우아한 디자인 성능
정확한 AI 판독을 위한 캔들스틱 및 차트 색상 조작
API 데이터 서버 분석 AI
전략 진행 상황에 대한 정보 패널
손익을 그래프로 명확하게 표시하는 플로팅 가상 환경
투자 위험 관리
계좌 보호, 예시: 시간별 최대 하락폭, 시간별 최대 스프레드 등
빅 뉴스 제어 및 그 반대 기능
AI 적응형 제어
운영 요일 및 시간에 대한 탁월한 제어
모든 브로커에 대한 엄격한 적응성. 사용자는 자신의 슬리피지를 이해하기 위해 단계적으로 조정해야 함
뉴스 API 제어

필요한 데이터 정보
심볼 XAUUSD
연결 속도 <70.0ms
스프레드 <30.0
계좌 유형: ECN, RAW, PRO (낮은 스프레드)
시간 프레임: M15
