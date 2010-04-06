Gold Hunter AI MT5

Olá traders, projetei esta ferramenta com resultados reais rigorosamente, baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex de Metais XAUUSD GOLD. Portanto, ela é adaptada à inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, a IA lerá os parâmetros e os consultará para a minha estratégia. Depois, aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade. Também possui um nó onde você pode recuperar posições. Outra inovação que você encontrará é que tudo será encapsulado de forma virtual, ou seja, não haverá dados enviados para o servidor de Stop Loss, Take Profit etc., tudo será feito de forma muito humana.

Meu Expert Advisor possui tecnologia avançada, onde a IA armazena e consulta o preço das ações com os nós, armazenando-o em um ambiente virtual para então realizar cálculos avançados e entrar no mercado com inteligência artificial.

Duas das principais coisas que eu projeto são as funções extractFeatures e trainModel. Elas serão responsáveis ​​por projetar a vela, desestruturar o Slippage e aprender como ela se move para adaptar o Spread.

Vale ressaltar que o desenvolvimento da minha estratégia é projetado por mim ao longo dos anos como trader profissional, adicionando a autoadaptação da IA ​​para otimizar o desempenho e torná-lo ainda melhor.

Vale ressaltar que este é um Scalper Real, onde os lucros serão reais, controlados com take profit e stop loss.

Desta forma, seu dinheiro estará protegido.

Você não precisa ter experiência em negociação. Minha ferramenta foi projetada para iniciantes e especialistas. Ela é instalada em apenas 2 cliques, pois funcionará como um trader profissional.

Após comprar meu produto, peça-me para obter a melhor configuração. Você também pode ver meus outros produtos aqui: MQL5.

Esta IA é focada principalmente em pessoas que buscam uma alternativa e trabalham 24 horas por dia, 5 dias por semana, já que o mercado Forex, XAUUSD e GOLD funcionam todos os dias do ano. Este é um mercado muito difícil, então deixe a IA cuidar disso.

Apresentarei aqui uma lista de algumas das principais características que podem ser destacadas.

Sinais Reais

Design elegante e de alta qualidade
Manipulação de cores de candlesticks e gráficos para uma leitura clara por IA
Análise de API DATA SERVER por IA
Painel informativo sobre o andamento da estratégia
Ambientes virtuais flutuantes onde lucros e perdas serão exibidos no gráfico de forma muito clara
Controle de risco para investir
Proteção da conta, por exemplo, drawdown máximo com o tempo, spread máximo com o tempo, etc.
Controle de grandes notícias e vice-versa
Controle adaptativo por IA
Ótimo controle de dias e horários de operação
Adaptação rigorosa para qualquer corretora, devendo ser adaptada em etapas pelo usuário para entender sua derrapagem
Controle de notícias por API

Informações de dados necessárias
Símbolo XAUUSD
Velocidade de conexão <70,0 ms
Spread <30,0
Tipo de conta ECN, RAW, PRO (Spread baixo)
Período de tempo M15
