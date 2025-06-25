Gold Hunter AI MT5

Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayanan bir araç, Forex Piyasası Metalleri XAUUSD GOLD'a uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani AI parametreleri okuyacak ve ardından bunları stratejime danışacak, ardından girişlerin daha kaliteli olması için öğrenecek, ayrıca pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğümü var, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her şeyin sanal bir şekilde kapsüllenecek olması, yani Stop loss ve take profits vb. sunucusuna gönderilen hiçbir veri olmayacak, çok insani bir şekilde olacak

Uzman danışmanım, AI'nın hisse senedi fiyatını düğümlerle depoladığı ve danıştığı, bunu sanal bir ortamda depolayarak daha sonra gelişmiş hesaplamalar yaptığı ve yapay zeka ile piyasaya girdiği gelişmiş bir teknolojiye sahip.

Ana şeylerden 2'si extractFeatures ve trainModel fonksiyonlarını tasarlamamdır, bu mumu tasarlamak, Slippage'ı yapılandırmak ve Spread'e uyum sağlamak için nasıl hareket ettiğini öğrenmekten sorumlu olacak

Strateji geliştirmemin yıllar içinde profesyonel bir tüccar olarak benim tarafımdan tasarlandığını ve performansı optimize etmek ve daha da iyi hale getirmek için AI'nın kendi kendine adaptasyonunu eklediğini belirtmek gerekir.

Bunun, kârların gerçek olacağı, kar al ve zararı durdur ile kontrol edileceği Gerçek Bir Scalper olduğu kesinlikle belirtilmelidir

bu şekilde paranız korunacaktır

Ticaret konusunda deneyime sahip olmanız gerekmez, aracım yeni başlayanlar ve uzmanlar için tasarlanmıştır, profesyonel bir tüccar gibi işi yapacağı için 2 basit tıklamayla kurulur

Ürünümü satın aldıktan sonra, en iyi yapılandırmayı almamı isteyin, diğer ürünlerimi de burada görebilirsiniz MQL5

Bu AI, esas olarak alternatif isteyen ve "Forex" "XAUUSD, GOLD" yılın her günü çalıştığı için 24/5 çalışan kişilere odaklanmıştır, bu çok zor bir piyasadır, bu yüzden AI'nın halletmesine izin verin.

Vurgulanabilecek bazı temel özellikleri burada bir liste olarak sunacağım

Gerçek Sinyaller

yüksek kalite ve zarif tasarım performansı
temiz AI okuması için mum çubuğu ve grafik renk manipülasyonu
API VERİ SUNUCUSU analizi AI
stratejinin çalışmasının nasıl gittiğine dair bilgi paneli
kâr ve zararların grafikte çok net bir şekilde gösterileceği yüzen sanal ortamlar
yatırım yapmak için risk kontrolü
hesap koruması, örneğin zamanla maksimum düşüş, zamanla maksimum spread, vb.
büyük haber kontrolü ve tam tersi
AI uyarlanabilir kontrol
Çalışma günleri ve saatleri üzerinde büyük kontrol
Herhangi bir broker için titiz uyarlama, kaymalarını anlamak için kullanıcı tarafından aşamalı olarak uyarlanması gerekir
Haber API kontrolü

Gereken Veri Bilgileri
Sembol XAUUSD
Hız Bağlantı <70.0 ms
Spread <30.0 Spread
Tür Hesap ECN,RAW,PRO (Düşük Spread)
Zaman Çerçevesi M15
