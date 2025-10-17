ShowXpert
- ユーティリティ
- Steve Rosenstock
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 2 12月 2025
ShowXpert は MetaTrader 5 のための ビジュアル・コントロールセンター です。 ShowXpert は、あなたのすべてのクローズ済み Buy と Sell の取引をチャート上に直接表示 し、 その結果を ポイントと通貨 で確認できるインテリジェントなツールです。 利益のある取引は緑、損失のある取引は赤で表示され、すべてが明確・直感的・リアルタイムです。 どのセットアップが機能したのか、現在の取引がどう進行しているのかを一目で判断できます。 戦略分析、ライブ監視、またはトレードをより視覚的に理解する目的にも最適です。 すべての要素は完全にカスタマイズ可能です：色、フォント、ラインスタイル、表示形式（pips または USD）。 結果として得られるのは、正確・透明・モチベーションを高めるあなた専用のパフォーマンスパネルです。 ShowXpert は生データを目に見える結果へ変換し、 トレードを本当に “感じられる” ものにします。 また、厳しい基準を持つトレーダーのために設計されたプロフェッショナルな Xpert-Series の一部です。 ShowXpert はあなたのトレードをこれまで以上に明確にし、 結果を視覚化し、市場を 正確・構造的・自信を持って 分析できる強力なカスタマイズツールです。
仕様
- すべての Buy と Sell シグナル をチャート上に直接表示し、視覚的・明確・リアルタイム
- 利益と損失の表示 はポイントまたは USD - あなたの好みで選択可能
- オープン中の取引をリアルタイムで追跡 - 収益が自動更新
- 利益と損失のカラーコード - 利益は緑、損失は赤、直感的で分かりやすい
- シグナル、ライン、テキストの色を個別調整可能 - チャートに合わせて設定
- 表示する取引数を選択可能 - 例: 直近 10 件、25 件、50 件
- ラインスタイルと太さを自由に調整 - お好みに合わせて設定
- Buy と Sell のエントリーラインを表示 - 取引ゾーンを一目で把握
- フォントとサイズを調整可能 - どの画面でも読みやすい
- 高速リアルタイム更新 - 全データがティック単位で遅延なく更新
- すべての戦略と銘柄に対応 - Forex, Gold, Indices, Crypto など
- 軽量で CPU に優しい - 長時間稼働でもチャートの遅延なし
- AutoXpert と DashXpert と統合 - Xpert エコシステムに完璧に適合
- バックテスト、戦略テスト、コンテンツ制作に最適 - 結果を明確に視覚化
さらに多くの 無料 取引ツールを見つけましょう:
忘れずに置いて行ってね レビュー. ご質問やお手伝いが必要な場合は、参加する 私たちと議論しましょう.
リクエスト？ 私に書きなさい – ShowXpert 集中力を保ちつつ、柔軟に対応する。
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした