

ShowXpert 는 MetaTrader 5 를 위한 시각적 컨트롤 센터 입니다. ShowXpert 는 종료된 Buy 와 Sell 거래를 차트에 직접 표시 하며, 결과를 포인트와 통화 로 보여주는 지능형 도구입니다. 수익 거래는 초록색, 손실 거래는 빨간색으로 표시되며, 모든 것이 명확하고 직관 이며 실시간으로 업데이트됩니다. 한눈에 어떤 세트업이 효과적이었는지, 그리고 현재 거래가 어떻게 진행 중인지 확인할 수 있습니다. 전략 분석, 실시간 모니터링, 또는 트레이딩을 시각적으로 이해하는 데 최적화되어 있습니다. 모든 요소는 완전하게 사용자 정의가 가능합니다: 색상, 폰트, 라인 스타일, 표시 형식(pips 또는 USD). 그 결과는 정확하고 투명하며 동기부여가 되는 당신만의 퍼포먼스 패널입니다. ShowXpert 는 원시 데이터를 가시적인 결과로 바꾸어 트레이딩을 실제처럼 느끼게 해줍니다. 또한 높은 기준을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문 Xpert-Series 의 일부입니다. ShowXpert 는 당신의 트레이딩을 그 어느 때보다 더 명확하게 보여주며, 결과를 시각화하고 시장을 정확하고 구조적으로 자신 있게 분석할 수 있도록 돕는 강력한 커스터마이징 도구입니다.





사양

모든 Buy 와 Sell 신호 를 차트에 직접 표시, 시각적이고 명확하며 실시간

모든 를 차트에 직접 표시, 시각적이고 명확하며 실시간 손익 표시 는 포인트 또는 USD 로 가능 - 중요한 방식은 당신이 선택



오픈 포지션 실시간 추적 - 현재 손익이 자동 업데이트



손익 색상 코드 - 수익은 초록색, 손실은 빨간색, 즉시 이해 가능



신호, 라인, 텍스트 색상 개별 설정 가능 - 차트 스타일에 맞게 조정



- 차트 스타일에 맞게 조정 표시할 거래 수 선택 가능 - 예: 최근 10개, 25개, 50개



라인 스타일과 두께 조절 가능 - 얇게 또는 두껍게 자유 설정



Buy 와 Sell 진입 라인 표시 - 진입 구역을 한눈에 확인



진입 라인 표시 - 진입 구역을 한눈에 확인 폰트와 크기 조절 가능 - 어떤 화면에서도 높은 가독성



고속 실시간 업데이트 - 모든 데이터가 틱 단위로 지연 없이 갱신



- 모든 데이터가 틱 단위로 지연 없이 갱신 모든 전략과 모든 심볼에 완전 호환 - Forex, Gold, Indices, Crypto 등



- Forex, Gold, Indices, Crypto 등 가볍고 CPU 친화적 - 장시간 실행에도 차트 렉 없음



AutoXpert 와 DashXpert 와 완전 통합 - Xpert 생태계에 완벽 적합



Xpert 생태계에 완벽 적합 백테스트, 전략 테스트, 콘텐츠 제작에 최적화 - 결과를 명확하게 시각화









거래에 활용할 수 있는 무료 도구를 더 찾아보세요: 더 찾아보세요: https://mql5.com/ko/users/steverosenstock/seller







