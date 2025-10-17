ShowXpert
- Utilitários
- Steve Rosenstock
- Versão: 2.0
- Atualizado: 2 dezembro 2025
ShowXpert é o seu centro visual de controle para MetaTrader 5. ShowXpert é uma ferramenta inteligente que exibe todas as suas operações fechadas Buy e Sell diretamente no gráfico, incluindo o resultado em pontos e moeda. Operações lucrativas aparecem em verde, operações com perda em vermelho, tudo de forma clara, intuitiva e em tempo real. Com um único olhar, você vê quais setups funcionaram e como sua operação atual está se desenvolvendo. Seja para análise de estratégia, monitoramento ao vivo ou simplesmente para tornar seu trading visual. Todos os elementos são totalmente personalizáveis: cores, fontes, estilo das linhas e formato de exibição (pips ou USD). O resultado é o seu painel pessoal de desempenho – preciso, transparente e motivador. ShowXpert transforma números brutos em resultados visíveis, tornando o trading realmente perceptível, e faz parte da série profissional Xpert-Series, criada para traders exigentes. ShowXpert deixa o seu trading mais claro do que nunca - uma ferramenta poderosa e personalizável que torna seus resultados visíveis e ajuda você a analisar o mercado com precisão, estrutura e confiança.
Especificações
- Exibe todos os sinais Buy e Sell diretamente no gráfico, de forma visual, clara e em tempo real
- Mostra lucro e prejuízo em pontos ou USD - você decide o que importa
- Acompanhamento ao vivo das operações abertas - posições atuais são atualizadas automaticamente com lucro ou prejuízo em tempo real
- Codificação de cores para lucro e prejuízo - verde para lucro, vermelho para prejuízo, imediatamente compreensível
- Cores personalizáveis para sinais, linhas e texto - combine o estilo com o seu gráfico
- Escolha quantas operações exibir - por exemplo, as últimas 10, 25 ou 50 posições
- Estilo e espessura das linhas ajustáveis - de sutis a mais fortes, como preferir
- Exibição das linhas de entrada Buy e Sell - veja suas zonas de entrada de imediato
- Fonte e tamanho ajustáveis - legibilidade perfeita em qualquer tela
- Atualização rápida em tempo real - todos os valores atualizam tick a tick, sem atraso
- Compatível com todas as estratégias e símbolos - funciona com Forex, Ouro, Índices, Cripto e mais
- Leve e otimizado para CPU - ideal para operação contínua sem travamentos
- Integração perfeita com AutoXpert e DashXpert - encaixa perfeitamente no ecossistema Xpert
- Ideal para backtests, testes de estratégia e criação de conteúdo - torne seus resultados visíveis
