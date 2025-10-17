ShowXpert

ShowXpert é o seu centro visual de controle para MetaTrader 5. ShowXpert é uma ferramenta inteligente que exibe todas as suas operações fechadas Buy e Sell diretamente no gráfico, incluindo o resultado em pontos e moeda. Operações lucrativas aparecem em verde, operações com perda em vermelho, tudo de forma clara, intuitiva e em tempo real. Com um único olhar, você vê quais setups funcionaram e como sua operação atual está se desenvolvendo. Seja para análise de estratégia, monitoramento ao vivo ou simplesmente para tornar seu trading visual. Todos os elementos são totalmente personalizáveis: cores, fontes, estilo das linhas e formato de exibição (pips ou USD). O resultado é o seu painel pessoal de desempenho – preciso, transparente e motivador. ShowXpert transforma números brutos em resultados visíveis, tornando o trading realmente perceptível, e faz parte da série profissional Xpert-Series, criada para traders exigentes. ShowXpert deixa o seu trading mais claro do que nunca - uma ferramenta poderosa e personalizável que torna seus resultados visíveis e ajuda você a analisar o mercado com precisão, estrutura e confiança.


Especificações

  • Exibe todos os sinais Buy e Sell diretamente no gráfico, de forma visual, clara e em tempo real
  • Mostra lucro e prejuízo em pontos ou USD - você decide o que importa
  • Acompanhamento ao vivo das operações abertas - posições atuais são atualizadas automaticamente com lucro ou prejuízo em tempo real
  • Codificação de cores para lucro e prejuízo - verde para lucro, vermelho para prejuízo, imediatamente compreensível
  • Cores personalizáveis para sinais, linhas e texto - combine o estilo com o seu gráfico
  • Escolha quantas operações exibir - por exemplo, as últimas 10, 25 ou 50 posições
  • Estilo e espessura das linhas ajustáveis - de sutis a mais fortes, como preferir
  • Exibição das linhas de entrada Buy e Sell - veja suas zonas de entrada de imediato
  • Fonte e tamanho ajustáveis - legibilidade perfeita em qualquer tela
  • Atualização rápida em tempo real - todos os valores atualizam tick a tick, sem atraso
  • Compatível com todas as estratégias e símbolos - funciona com Forex, Ouro, Índices, Cripto e mais
  • Leve e otimizado para CPU - ideal para operação contínua sem travamentos
  • Integração perfeita com AutoXpert e DashXpert - encaixa perfeitamente no ecossistema Xpert
  • Ideal para backtests, testes de estratégia e criação de conteúdo - torne seus resultados visíveis


ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS ZoneXpert é o teu analista visual de mercado para MetaTrader 5 - desenvolvido para detectar automaticamente zonas de suporte e resistência , marcá-las com cores e atualizá-las em tempo real. O indicador analisa estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume para te mostrar exatamente onde o mercado reage - e onde rompe os níveis. Com ZoneXpert , vês imediatamente onde as forças do mercado se acumulam - e operas onde as decisões rea
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS Quando se trata de reconhecer oportunidades perfeitas de mercado e operar breakouts com precisão, RangeXpert é uma das ferramentas mais eficazes do mercado. Desenvolvido por mim especificamente para iniciantes e semi-profissionais, oferece uma qualidade de análise que normalmente só se encontra em ferramentas de trading profissionais usadas por bancos, traders institucionais e hedge funds . O indicador identifica áreas de mercado que freque
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS SignalXpert foi desenvolvido por mim para oferecer aos traders que utilizam o indicador RangeXpert uma ferramenta poderosa de análise. RangeXpert serve como a base do sistema – ele identifica áreas precisas do mercado e fornece os dados que o SignalXpert avalia em tempo real para gerar sinais claros e acionáveis. Isso permite o monitoramento simultâneo de até 25 diferentes ativos em vários timeframes , detectando em tempo real os movimentos
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS DashXpert   é um painel totalmente gratuito e poderoso para   MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de   mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho   diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas,   DashXpert   oferece uma   visão centralizada e inteligente   - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas   pos
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS DashXpert é um painel totalmente gratuito e poderoso para MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas, DashXpert oferece uma visão centralizada e inteligente - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas posições abertas, luc
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS TimeXpert é uma ferramenta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que exibe as sessões globais de trading - Tokyo, Sydney, London e New York - diretamente no seu gráfico. Em vez de calcular os horários manualmente, você obtém uma visão geral automática e codificada por cores , que mostra de imediato quando os mercados abrem, se sobrepõem ou fecham . Isso permite identificar instantaneamente onde surge a volatilidade , quando a liquidez aumen
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS StrongXpert é o seu monitor preciso de força em tempo real para o mercado global de moedas. Ele foi desenvolvido para mostrar para onde o capital realmente está fluindo - e de onde ele está saindo do mercado . O indicador mede a força relativa das oito principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e transforma movimentos de preço complexos em um painel visual simples e fácil de ler - diretamente no gráfico. Identifique em segun
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS InfoXpert é uma ferramenta gratuita e inteligente para MetaTrader 5 que exibe todos os dados essenciais de trading diretamente no seu gráfico - ao vivo, de forma clara e precisa. Você pode ver instantaneamente seu lucro ou prejuízo (em moeda e porcentagem), o spread e o tempo restante da vela atual - perfeito para decisões rápidas no trading ativo. Todos os elementos são totalmente personalizáveis (fully customizable) - você decide quais da
FREE
Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.27 01:04 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Steve Rosenstock
24631
Resposta do desenvolvedor Steve Rosenstock 2025.11.22 17:38
Thank you for your review.
Responder ao comentário