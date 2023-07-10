🎁🎁 BUY 1 EA, Get 1 EA FREE(Gold Avatar EA ist Ihr Geschenk) 🎁🎁

Das KI-Modell der nächsten Generation von G P T hat mit seiner breiten Palette von Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit schnell große Aufmerksamkeit erregt. Wir haben sein Fachwissen genutzt, um Vorhersagepreise bei der Formulierung und Anwendung verbesserter Handelsstrategien zu unterstützen.

Unser KI-Kern ist in der Lage, Datenerkenntnisse aus Finanznachrichten, Sentimentanalysen, spezifischen Formeln, Oszillatoren und Indikatoren sowie anderen unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren. Diese Informationen können dann in Verbindung mit anderen Datensätzen verwendet werden, um unsere Vorhersagen für den Handel zu treffen.

Der Roboter passt sich ständig an Veränderungen auf dem Markt an und lernt aus seinen eigenen Entscheidungen, wodurch er seine Leistung und Genauigkeit kontinuierlich verbessert.

AI Next Level ist ein vollautomatischer Trader.

+Er verwendet meine Indikatoren "123 Pattern Scanner", "Trend Reversal Scanner" und "Engulfing".

FEATURES:

News Filter und Auto GMT Zeit werden unterstützt

Verwendet mehrere Paare: EURUSD , GBPUSD, USDCHF, BTCUSD , CADCHF, NZDUSD, USDCAD, CAC40 , ASX200 und andere.



Empfohlener Zeitrahmen: M15

Nachlaufender Stop-Loss

Hohe Gewinnrate (mehr als 80%)



Sets werden zur Verfügung gestellt



Begrenzte Anzahl von Käufern

Kostenlose Demo zum Download verfügbar

Empfohlene Einzahlung 100 USD (Cent-Konto) oder 1000 USD (Standard-Konto)

USD (Standard-Konto) Der EA ist nicht Spread-empfindlich, aber es wird empfohlen, ein ECN-Konto mit niedrigem Spread zu verwenden.



Jeder EA auf dem Markt braucht VPS

