AI Next Level

5

🎁🎁 BUY 1 EA, Get 1 EA FREE(Gold Avatar EA ist Ihr Geschenk) 🎁🎁

Das KI-Modell der nächsten Generation von G P T hat mit seiner breiten Palette von Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit schnell große Aufmerksamkeit erregt. Wir haben sein Fachwissen genutzt, um Vorhersagepreise bei der Formulierung und Anwendung verbesserter Handelsstrategien zu unterstützen.

Unser KI-Kern ist in der Lage, Datenerkenntnisse aus Finanznachrichten, Sentimentanalysen, spezifischen Formeln, Oszillatoren und Indikatoren sowie anderen unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren. Diese Informationen können dann in Verbindung mit anderen Datensätzen verwendet werden, um unsere Vorhersagen für den Handel zu treffen.

Der Roboter passt sich ständig an Veränderungen auf dem Markt an und lernt aus seinen eigenen Entscheidungen, wodurch er seine Leistung und Genauigkeit kontinuierlich verbessert.

Kontaktieren Sie mich, um Ihnen eine Anleitung zu schicken und Sie in die Gruppe aufzunehmen.

AI Next Level ist ein vollautomatischer Trader.

+Er verwendet meine Indikatoren "123 Pattern Scanner", "Trend Reversal Scanner" und "Engulfing".

FEATURES:

  • News Filter und Auto GMT Zeit werden unterstützt
  • Verwendet mehrere Paare: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, BTCUSD, CADCHF, NZDUSD, USDCAD, CAC40 , ASX200 und andere.
  • Empfohlener Zeitrahmen: M15
  • Nachlaufender Stop-Loss
  • Hohe Gewinnrate (mehr als 80%)
  • Sets werden zur Verfügung gestellt
  • Begrenzte Anzahl von Käufern
  • Kostenlose Demo zum Download verfügbar
  • Empfohlene Einzahlung 100 USD (Cent-Konto) oder 1000 USD (Standard-Konto)
  • Der EA ist nicht Spread-empfindlich, aber es wird empfohlen, ein ECN-Konto mit niedrigem Spread zu verwenden.
  • Jeder EA auf dem Markt braucht VPS

Hinweis:
Tester Strategy zeigt nicht alle Qualitäten von "AI Next Level", da sie keine Nachrichten filtern kann.

Bewertungen 4
Stig Moberg
30
Stig Moberg 2025.10.08 15:39 
 

Mitt første EA kjøp, lastet ned og fikk instruksjoner innen en time, virker som et topp produkt

Ray T.
348
Ray T. 2025.06.03 15:42 
 

The best EA I've used in the market so far! Absolutely 5 Stars. A great system. This one is all you need to make profit. Very safe and efficient.

Ck.
1046
Ck. 2023.09.01 16:14 
 

Great work and support by author.

