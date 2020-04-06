TrendMaster XAU Pro EA

TrendMaster XAU Pro EA
Precisión en oro. Potencia en silencio.

Visión general:
TrendMaster XAU Pro EA es un sofisticado sistema de seguimiento de tendencias diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en todos los marcos temporales. Construido sobre una base de lógica de convergencia y validación multiindicador, este EA se adapta con fluidez a los cambios del mercado, navegando silenciosamente el caos con propósito y precisión.

🧠 Esencia estratégica:
Mientras que la lógica completa sigue siendo propietaria, TrendMaster XAU Pro EA opera a través de una sinergia en capas de señales de impulso y tendencia. Cinco indicadores cuidadosamente seleccionados trabajan en confluencia, no de forma aislada, para detectar condiciones comerciales de alta probabilidad. Sólo cuando el comportamiento del mercado se alinea con sus umbrales internos únicos, el EA golpea.

Espere componentes como:

  • Anclas de tendencia a largo plazo

  • Detección de fases de impulso

  • Calibración dinámica de la pendiente de la tendencia

  • Filtrado selectivo de volatilidad

Las entradas se filtran mediante un algoritmo ponderado, mientras que las salidas se rigen por la reevaluación adaptativa de la tendencia.

Características principales:

  • Motor de seguimiento de tendencias silencioso impulsado por análisis de varios niveles.

  • Especialmente ajustado para XAUUSD, pero adaptable a otros instrumentos principales

  • Totalmente parametrizado para un ajuste personalizado

  • Compatible con todos los plazos (óptimo: M5)

  • Libre de lógica de rejilla, martingala o alto riesgo

⚙️ Resumen de entradas (controladas por el usuario):

  • Ajustes de longitud de tendencia y sensibilidad

  • Ajustes del umbral de volatilidad

  • Ajuste de la confirmación de entrada/salida

  • Dimensionamiento de lotes para un control de riesgos escalable

Configuración recomendada:

  • Par: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Broker: ECN con spreads ajustados

  • Entorno: VPS para una ejecución ininterrumpida

🔐 Descargo de responsabilidad:
Este EA es una herramienta, no una garantía. Los mercados son impredecibles por naturaleza. Aplique siempre una buena gestión del riesgo y realice pruebas exhaustivas antes de operar con capital real.


