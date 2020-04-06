TrendMaster XAU Pro EA

Precisión en oro. Potencia en silencio.

Visión general:

TrendMaster XAU Pro EA es un sofisticado sistema de seguimiento de tendencias diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en todos los marcos temporales. Construido sobre una base de lógica de convergencia y validación multiindicador, este EA se adapta con fluidez a los cambios del mercado, navegando silenciosamente el caos con propósito y precisión.

🧠 Esencia estratégica:

Mientras que la lógica completa sigue siendo propietaria, TrendMaster XAU Pro EA opera a través de una sinergia en capas de señales de impulso y tendencia. Cinco indicadores cuidadosamente seleccionados trabajan en confluencia, no de forma aislada, para detectar condiciones comerciales de alta probabilidad. Sólo cuando el comportamiento del mercado se alinea con sus umbrales internos únicos, el EA golpea.

Espere componentes como:

Anclas de tendencia a largo plazo

Detección de fases de impulso

Calibración dinámica de la pendiente de la tendencia

Filtrado selectivo de volatilidad

Las entradas se filtran mediante un algoritmo ponderado, mientras que las salidas se rigen por la reevaluación adaptativa de la tendencia.

Características principales:

Motor de seguimiento de tendencias silencioso impulsado por análisis de varios niveles.

Especialmente ajustado para XAUUSD, pero adaptable a otros instrumentos principales

Totalmente parametrizado para un ajuste personalizado

Compatible con todos los plazos (óptimo: M5 )

Libre de lógica de rejilla, martingala o alto riesgo

⚙️ Resumen de entradas (controladas por el usuario):

Ajustes de longitud de tendencia y sensibilidad

Ajustes del umbral de volatilidad

Ajuste de la confirmación de entrada/salida

Dimensionamiento de lotes para un control de riesgos escalable

Configuración recomendada:

Par: XAUUSD

Marco temporal: M5

Broker: ECN con spreads ajustados

Entorno: VPS para una ejecución ininterrumpida

🔐 Descargo de responsabilidad:

Este EA es una herramienta, no una garantía. Los mercados son impredecibles por naturaleza. Aplique siempre una buena gestión del riesgo y realice pruebas exhaustivas antes de operar con capital real.



