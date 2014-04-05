M15 breakout
- Indikatoren
- Roberto Liguoro
- Version: 1.0
📈15:30 Breakout Indicator
Der 15:30 Breakout Indicator wurde entwickelt, um präzise Ausbruchspunkte zu identifizieren, die von der 15:30 Kerze (Eröffnung der New Yorker Sitzung) generiert werden - einem der volatilsten und volumenstärksten Momente des Marktes.
Der Indikator analysiert automatisch die 15:30-Kerze sowohl auf dem M15- als auch auf dem M5-Zeitrahmen und zeichnet die Hoch- und Tiefstände als dynamische Ausbruchszonen ein. Sobald der Preis diese Niveaus durchbricht, hebt der Indikator potenzielle Handelsmöglichkeiten hervor, die durch die für dieses Zeitfenster typische Volatilitätsausweitung bedingt sind.
🔹 Hauptmerkmale:
Automatische Erkennung der 15:30-Ausbruchskerze
Dynamische Ausbruchsniveaus auf M15 und M5
Unterstützung mehrerer Zeitrahmen
Klare visuelle Signale für Long- und Short-Setups
Ideal für XAU/USD, Indizes und Forex-Intraday-Handel
💡 Perfekt für Händler, die während der New Yorker Börsensitzung handeln und präzise Richtungsänderungen direkt in der Ausbruchsphase erfassen möchten.