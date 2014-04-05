M15 breakout

📈15:30 Breakout Indicator

Der 15:30 Breakout Indicator wurde entwickelt, um präzise Ausbruchspunkte zu identifizieren, die von der 15:30 Kerze (Eröffnung der New Yorker Sitzung) generiert werden - einem der volatilsten und volumenstärksten Momente des Marktes.

Der Indikator analysiert automatisch die 15:30-Kerze sowohl auf dem M15- als auch auf dem M5-Zeitrahmen und zeichnet die Hoch- und Tiefstände als dynamische Ausbruchszonen ein. Sobald der Preis diese Niveaus durchbricht, hebt der Indikator potenzielle Handelsmöglichkeiten hervor, die durch die für dieses Zeitfenster typische Volatilitätsausweitung bedingt sind.

🔹 Hauptmerkmale:

Automatische Erkennung der 15:30-Ausbruchskerze

Dynamische Ausbruchsniveaus auf M15 und M5

Unterstützung mehrerer Zeitrahmen

Klare visuelle Signale für Long- und Short-Setups

Ideal für XAU/USD, Indizes und Forex-Intraday-Handel

💡 Perfekt für Händler, die während der New Yorker Börsensitzung handeln und präzise Richtungsänderungen direkt in der Ausbruchsphase erfassen möchten.