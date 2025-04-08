Highlander EA

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
HIGHLINDEREA EA - MQL MARKET DESCRIPTION
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

TITLE: Highlinderea EA - Multi-Timeframe Trading System with Advanced Risk Management

KURZBESCHREIBUNG (max 120 Zeichen):
Professioneller Multi-Timeframe EA mit RSI, MACD, BB Signalen und fortgeschrittenem Risikomanagement. "Es kann nur einen geben!"

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Highlinderea EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das mehrere technische Indikatoren über drei Zeitrahmen hinweg kombiniert, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren. Inspiriert von der legendären Phrase "Es kann nur einen geben!", konzentriert sich dieser EA auf Qualität statt Quantität und führt präzise Trades mit umfassendem Risikomanagement aus.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
KEY FEATURES:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✓ MULTI-TIMEFRAME ANALYSE
- Analysiert drei konfigurierbare Zeitrahmen gleichzeitig (Lower/Middle/Higher)
- Erfordert Signalbestätigung über alle Zeitrahmen vor dem Einstieg
- Standard: M15 (Einstieg), H1 (Bestätigung), H4 (Trendrichtung)

✓ TRIPLE INDICATOR SYSTEM
- RSI (Relative Strength Index): Identifiziert überverkaufte/überkaufte Bedingungen
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Bestätigt Momentum und Trend
- Bollinger Bands: Erkennt Kursextreme und Volatilität
- Konfigurierbare Mindestsignale pro Zeitrahmen

✓ ERWEITERTES RISIKOMANAGEMENT
- Prozentuale oder feste Losgröße
- Tägliche Verlustlimitsicherung (Standard: 2% des Guthabens)
- Wöchentliche Verlustlimitsicherung (Standard: 5% des Guthabens)
- Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten mit automatischer Risikoreduzierung
- Kontrolle der maximalen Positionen (Standard: 1 Position)
- Filter für maximale Spreads

✓ INTELLIGENTES HANDELSMANAGEMENT
- Trailing Stop: Verschiebt SL automatisch, um Gewinne zu sichern
- Break Even: Schützt das Kapital, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist
- Partial Close: Nimmt Teilgewinne bei vordefinierten Niveaus mit
- ATR-basierte oder feste SL/TP-Berechnung
- Anpassung der Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (optional)

✓ MARKTBEDINGUNGSFILTER
- Volatilitätsfilter: Vermeidet den Handel bei extremer Volatilität
- Spread-Filter: Verhindert den Handel, wenn die Spreads zu hoch sind
- Zeitbasierter Filter: Mindestzeit zwischen den Trades
- Support/Resistance proximity filter

✓ PROFESSIONELLE FEATURES
- Signalumkehr-Option für Contrarian-Strategien
- Umfassender Debug-Modus zur Strategieoptimierung
- Überprüfung des Money-Managements vor jedem Trade
- Kompatibel mit Strategy Tester Optimierung
- Sauberer, gut dokumentierter Code

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
HANDELSSTRATEGIE:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Der EA verwendet einen konsensbasierten Ansatz:

1. SIGNALERZEUGUNG (pro Zeitrahmen):
- RSI: Erkennt überverkaufte (<35) und überkaufte (>65) Bedingungen
- MACD: Erkennt Crossovers und Momentumverschiebungen
- Bollinger Bands: Zeigt an, wenn der Kurs die Bänder berührt oder durchbricht

2. SIGNAL-BESTÄTIGUNG:
- Unterer Zeitrahmen: Erfordert mindestens 1 Signal (Einstiegszeitpunkt)
- Mittlerer Zeitrahmen: Erfordert mindestens 2 Signale (Bestätigung)
- Höherer Zeitrahmen: Erfordert mindestens 3 Signale (Trendrichtung)

3. AUSFÜHRUNG:
- Handel wird nur ausgeführt, wenn ALLE drei Zeitrahmen übereinstimmen
- KAUFEN: Alle Zeitrahmen zeigen bullische Signale
- VERKAUFEN: Alle Zeitrahmen zeigen bearische Signale

4. RISIKOMANAGEMENT:
- Positionsgröße wird auf der Grundlage des Kontostands und des Risikoprozentsatzes berechnet
- Stop Loss wird mit dem ATR-Multiplikator gesetzt (Standard: 1,5x ATR)
- Take Profit wird mit dem ATR-Multiplikator gesetzt (Standard: 3,0x ATR)
- Optional: SL/TP angepasst an die nächstgelegenen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

5. TRADE MANAGEMENT:
- Trailing Stop wird nach 100 Punkten Gewinn aktiviert (konfigurierbar)
- Break Even wird nach 50 Punkten Gewinn ausgelöst (konfigurierbar)
- Partial Close nimmt 50% Gewinnpunkte (konfigurierbar)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
EINGABEPARAMETER:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN:
- Magic Number: Eindeutige Kennung für EA Trades

RISIKOMANAGEMENT:
- Risiko pro Trade: Prozentualer Anteil des Guthabens zum Risiko (0,1-5,0%)
- Use Fixed Lot Size: Aktivieren/Deaktivieren des Handels mit festen Losgrößen
- Feste Losgröße: Manuelle Losgröße (0,01-100)
- Tägliches Verlustlimit: Maximaler täglicher Verlustprozentsatz
- Wöchentliches Verlustlimit: Maximaler wöchentlicher Verlustprozentsatz
- Maximale Verluste in Folge: Beenden Sie den Handel nach X Verlusten
- Risikominderungsfaktor: Reduzieren Sie das Risiko nach Verlusten (0,1-1,0)
- Max Positionen: Maximale gleichzeitige Positionen
- Mehrere Positionen zulassen: Aktivieren/Deaktivieren mehrerer Trades

TIMEFRAMES:
- Unterer Zeitrahmen: Einstiegszeitpunkt (M1-D1)
- Mittlerer Zeitrahmen: Signalbestätigung (M1-D1)
- Höherer Zeitrahmen: Trendrichtung (M1-D1)

INDIKATOREN:
- RSI verwenden: Aktivieren/Deaktivieren von RSI-Signalen
- RSI-Periode: Berechnungszeitraum (5-50)
- RSI Oversold: Kaufschwelle (20-40)
- RSI Overbought: Verkaufsschwelle (60-80)
- MACD verwenden: MACD-Signale aktivieren/deaktivieren
- MACD Fast EMA: Schnelle Periode (5-20)
- MACD Slow EMA: Langsame Periode (20-50)
- MACD Signalperiode: Periode der Signallinie (5-15)
- Bollinger Bands verwenden: Aktivieren/Deaktivieren von BB-Signalen
- BB-Periode: Berechnungszeitraum (10-50)
- BB-Abweichung: Standardabweichung (1.0-3.0)
- ATR Zeitraum: ATR Berechnungszeitraum (10-30)

SIGNALERZEUGUNG:
- Min-Signale LTF: Erforderliche Signale auf dem unteren Zeitrahmen (1-3)
- Min Signals MTF: Erforderliche Signale im mittleren Zeitrahmen (1-3)
- Min Signals HTF: Erforderliche Signale auf höherem Zeitrahmen (1-3)
- Reverse Signal: Invertiert Einstiegssignale (Contrarian-Modus)
- Volatilitätsfilter verwenden: Signale bei hoher Volatilität filtern
- Support/Resistance verwenden: SL/TP an Schlüssel-Levels anpassen

TRADE MANAGEMENT:
- Fixe SL/TP verwenden: Aktivieren Sie fixe punktbasierte SL/TP
- Fixe SL-Punkte: Stop Loss in Punkten
- Fixed TP Points: Take Profit in Punkten
- ATR Multiplier SL: ATR-basierte SL-Berechnung
- ATR Multiplier TP: ATR-basierte TP-Berechnung
- Min Distance Points: Minimaler SL/TP-Abstand
- Max Spread: Maximal erlaubter Spread in Punkten
- Min Time Between Trades: Cooldown-Periode (Minuten)

TRAILING STOP:
- Trailing Stop verwenden: Trailing Stop aktivieren
- Trailing Start: Gewinnschwelle zur Aktivierung (Punkte)
- Trailing Distance: Abstand vom aktuellen Kurs (Punkte)

BREAK EVEN:
- Break Even verwenden: Break Even einschalten
- Break Even Start: Gewinnschwelle zur Aktivierung (Punkte)
- Break Even Buffer: Schutzpuffer über dem Einstieg (Punkte)

PARTIAL CLOSE:
- Partial Close verwenden: Partielle Gewinnmitnahme aktivieren
- Partial Close Threshold: Gewinnschwelle (Punkte)
- Partial Close Percent: Prozentsatz zum Schließen (0-100%)

DEBUG:
- Debug-Modus: Aktivieren Sie die detaillierte Protokollierung zur Optimierung

✓ BEST PRACTICES:
- Beginnen Sie mit konservativen Risikoeinstellungen (0,3-0.5%)
- Testen Sie mindestens 1 Monat lang auf einem Demokonto
- Verwenden Sie einen VPS für den 24/7-Betrieb
- Überwachen Sie die Performance wöchentlich
- Passen Sie die Parameter basierend auf den Marktbedingungen an
- Halten Sie die täglichen und wöchentlichen Verlustlimits aktiv
- Verwenden Sie die empfohlenen Einstellungen als Ausgangspunkt

✓ VORAUSSETZUNGEN:
- MetaTrader 5 Plattform
- Mindestkontostand: 500 $ (für ein angemessenes Risikomanagement)
- Stabile Internetverbindung (VPS empfohlen)
- Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung
- Symbole mit ausreichender Liquidität

✓ KOMPATIBILITÄT:
- Alle Forex-Paare
- Gold (XAUUSD)
- Indizes (US30, NAS100, etc.






)
- Rohstoffe
- Kryptowährungen (mit angepassten Einstellungen)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
SUPPORT & UPDATES:
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Regelmäßige Updates und Verbesserungen
- Reaktionsschneller Kundensupport
- Ausführliches Benutzerhandbuch enthalten
- Video-Tutorials verfügbar
- Zugang zum Community-Forum

══════════ Die Weiterverbreitung oder das Reverse Engineering ist verboten.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

"Es kann nur einen geben!" - Wählen Sie Highlinderea EA für präzises Trading.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

