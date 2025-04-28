XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente





XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado.









El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo:





Condiciones del broker

Velocidad de ejecución y deslizamiento

Latencia

Calidad del VPS

Condiciones del mercado en el momento de la utilización





Además, es común observar una clara discrepancia entre el rendimiento de muchos EAs en sus señales públicas y los resultados que los usuarios obtienen en cuentas reales. El mercado MQL5 está lleno de EAs que parecen buenos en las cuentas de señales, pero no consiguen resultados comparables en entornos de trading reales.





XAURON EA está diseñado como una solución profesional y adaptable. Recomendamos encarecidamente a cada trader que realice sus propias pruebas retrospectivas y prospectivas, adaptadas a su broker y a sus condiciones, con el fin de tomar una decisión informada.





Características principales:

Sin Cuadrícula, Sin Martingala, Sin Arbitraje, Sin Redes Neuronales

Totalmente optimizado para XAUUSD M5/M15 - sólo configuración de 1 gráfico

Detección inteligente de rupturas con filtrado avanzado de volumen

Filtro integrado de noticias de alto impacto (NFP, FOMC, PMI, etc.)

SL/TP fijos + Trailing Stop inteligente y gestión del dinero

Filtro horario integrado: opera sólo en las horas óptimas de mercado

Sistema adaptativo: se ajusta al spread, deslizamiento, latencia

Acceso total a la configuración: estrategia abierta y personalizable

Estadísticas en tiempo real en el gráfico

Soporta todos los brokers - mejor con spreads ECN/RAW Gold

EA seguro, transparente y totalmente guiado para principiantes y profesionales









Oferta de lanzamiento limitada:

¡¡Se han vendido todos los ejemplares disponibles a 100 euros!!

El precio subirá a 500 € en unos días, ¡aprovéchalo!



HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL ARCHIVO DEL SET





Recibirás:

XAURON EA + Guía del usuario

Actualizaciones gratuitas de por vida

Soporte Premium

Acceso a Comunidad Privada





Recomendaciones:

Utilice cualquier tipo de cuenta

Depósito mínimo de $500 recomendado para M1/M5/M15

Ejecutar en un VPS para 24/7 ejecución estable

Pruebe en una demo durante 1-2 semanas antes de ir en vivo

Ofrezco configuración personalizada y orientación del broker si es necesario





Pruebe XAURON hoy - Simple, Potente y Construido para un Rendimiento Real.

Póngase en contacto conmigo en cualquier momento - ¡Estoy aquí para ayudarle a tener éxito!