Xauron
- Asesores Expertos
- Roberto Liguoro
- Versión: 3.6
- Actualizado: 6 diciembre 2025
- Activaciones: 10
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente
XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado.
ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK
El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo:
- Condiciones del broker
- Velocidad de ejecución y deslizamiento
- Latencia
- Calidad del VPS
- Condiciones del mercado en el momento de la utilización
Además, es común observar una clara discrepancia entre el rendimiento de muchos EAs en sus señales públicas y los resultados que los usuarios obtienen en cuentas reales. El mercado MQL5 está lleno de EAs que parecen buenos en las cuentas de señales, pero no consiguen resultados comparables en entornos de trading reales.
XAURON EA está diseñado como una solución profesional y adaptable. Recomendamos encarecidamente a cada trader que realice sus propias pruebas retrospectivas y prospectivas, adaptadas a su broker y a sus condiciones, con el fin de tomar una decisión informada.
Características principales:
- Sin Cuadrícula, Sin Martingala, Sin Arbitraje, Sin Redes Neuronales
- Totalmente optimizado para XAUUSD M5/M15 - sólo configuración de 1 gráfico
- Detección inteligente de rupturas con filtrado avanzado de volumen
- Filtro integrado de noticias de alto impacto (NFP, FOMC, PMI, etc.)
- SL/TP fijos + Trailing Stop inteligente y gestión del dinero
- Filtro horario integrado: opera sólo en las horas óptimas de mercado
- Sistema adaptativo: se ajusta al spread, deslizamiento, latencia
- Acceso total a la configuración: estrategia abierta y personalizable
- Estadísticas en tiempo real en el gráfico
- Soporta todos los brokers - mejor con spreads ECN/RAW Gold
- EA seguro, transparente y totalmente guiado para principiantes y profesionales
Recibirás:
- XAURON EA + Guía del usuario
- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Soporte Premium
- Acceso a Comunidad Privada
Recomendaciones:
- Utilice cualquier tipo de cuenta
- Depósito mínimo de $500 recomendado para M1/M5/M15
- Ejecutar en un VPS para 24/7 ejecución estable
- Pruebe en una demo durante 1-2 semanas antes de ir en vivo
- Ofrezco configuración personalizada y orientación del broker si es necesario
Pruebe XAURON hoy - Simple, Potente y Construido para un Rendimiento Real.
Póngase en contacto conmigo en cualquier momento - ¡Estoy aquí para ayudarle a tener éxito!
