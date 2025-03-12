TimeCome EA использует надежную и эффективную торговую систему пробоя уровней, адаптированную для торговли золотом, это профессиональная торговая система, созданная для трейдеров!



TimeCome EA это надежный советник работающий по стратегии основанной на движении цены, без индикаторов, его встроенная система управления рисками включает динамическое определение размера лота, стоп-лосс, тейк-профит, все нацелено на максимизацию потенциала каждой сделки, защищая ваш капитал.

NEW Live signals: https://www.mql5.com/ru/signals/2347576 Live signal Aggressive set : https://www.mql5.com/ru/signals/2294354

TimeCome EA — это система с чёткой структурой и прозрачной логикой, предназначенная для рациональных трейдеров, осознающих риски и динамику рынка



Мы не будем вам рассказывать про модный в нынешнее время искусственный интеллект, самообучающиеся торговые системы и тому подобное. Напротив наш советник был создан опытным путем и тестированием ручной торговли по классическим канонам о которых писали еще в книгах, а как мы знаем классические уровни и торговые модели работают и будет работать всегда, а вот к фильтрации торговли с помощью ИИ или методов переобучения, я отношусь скептически и не однократно наблюдал как они создают нереалистичные результаты бэктестинга. Поэтому мы используем только классический рабочий метод торговли!

EA разработан полностью по логической стратегии, основанной на движении рынка и никогда не подгонялся под исторические данные, мы также не скрываем что советник иногда находится в периоде стагнации, это значит что он может топтаться на месте какой-то промежуток времени и не приносить прибыль, но самое главное он не уничтожает депозит, такие периоды на самом деле нормальный процесс для действительно надежных советников



Система в основе советника была разработана и протестирована в ручную, после чего было принято решение автоматизировать ее.

БЕЗ СЕТКИ, БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА, ЖЁСТКИЙ STOP LOSS НА КАЖДУЮ СДЕЛКУ.





Основные характеристики:



Советник не использует опасные методы торговли мартингейл, сетка, хеджирование.

Работает отложенными ордерами, каждая сделка защищенная SL и имеющая TP.

Система динамического закрытия позиций помогает защитить прибыль в случаях, когда цена приближается к TP, но затем разворачивается.

Take profit динамический и индивидуальный для каждой сделки, он рассчитывается по специальной формуле и зависит от ситуации и волатильности на рынке, но в основном он в 3 раза больше SL, что также обеспечивает правильное соотношение по всем канонам прибыльной торговли.

Также сделки могут быть защищены трейлинг стопом или уровнем безубыточности в процентном эквиваленте расчитаном в соотношении сделки

Советник придерживается спокойной внутредневной торговли, в неделю в среднем может быть 15 транзакций и больше.

Он абсолютно не требователен к спреду и не нуждается в каких-то особых брокерских условиях.





Технические характеристики

Торговые пары: XAUUSD



XAUUSD Таймфрейм: H1

H1 Минимальный депозит: $200/0.01 lot



$200/0.01 lot Рекомендуемый депозит: $500/0.01 lot



$500/0.01 lot Настройки: Смотрите раздел коментарии



Смотрите раздел коментарии Рекомендуемый тип счета: С низким спредом

С низким спредом Кредитное плечо: От 1:100 до 1:1000



Параметры:

Broker quote - Данный параметр отвечает за выбор котировки присущей вашему брокеру, 2 или 3 digits, это указывает на то, сколько у вас символов в котировке после запятой, вам нужно выбрать то, что соответствует вашему брокеру

- Данный параметр отвечает за выбор котировки присущей вашему брокеру, 2 или 3 digits, это указывает на то, сколько у вас символов в котировке после запятой, вам нужно выбрать то, что соответствует вашему брокеру Lot mode - это выбор режима расчета лота, вы можете выбрать фиксированный лот, процент потери депозита на сделку, и автоувеличение лота по шагам количества едениц депозита

- это выбор режима расчета лота, вы можете выбрать фиксированный лот, процент потери депозита на сделку, и автоувеличение лота по шагам количества едениц депозита % Profit Per Day - процент прибыли в день при получении которого ЕА останавливает торговлю в этот день

- процент прибыли в день при получении которого ЕА останавливает торговлю в этот день Lot size - параметр лота при выборе режима "Fixed lot"

- параметр лота при выборе Risk in % - сколько процентов от депозита вы готовы потерять, параметр при выборе режима "% of balance"

- сколько процентов от депозита вы готовы потерять, параметр при выборе режима "% of balance" Step increase deposit -через сколько единиц валюты будет увеличен лот, параметр работает при выборе режима "Auto increase"

-через сколько единиц валюты будет увеличен лот, параметр работает при выборе режима Step increase lot - На сколько лотов увеличится сделка, параметр работает при выборе режима "Auto increase"

- На сколько лотов увеличится сделка, параметр работает при выборе режима Time shift - смещение времени брокера

- смещение времени брокера Comment - комментарий к ордеру

- комментарий к ордеру Magic number - уникальное число для контроля позиций, открытых торговым роботом. Каждая позиция помечается указанным числом. Благодаря такому методу торговый робот может отличить свои позиции от позиций, открытых другим торговым роботом или трейдером вручную.

- Partial close - включить или отключить функцию частичного закрытия позиции. При включении этого параметра, когда позиция проходит расстояние, равное SL, она закрывает часть торгового лота в процентном соотношении, указанном в следующем параметре.

включить или отключить функцию частичного закрытия позиции. При включении этого параметра, когда позиция проходит расстояние, равное SL, она закрывает часть торгового лота в процентном соотношении, указанном в следующем параметре. % Position to close - процент, на который будет закрыта позиция при включении функции частичного закрытия позиции. Например, если значение равно 50 и у вас открыта сделка объёмом 0,2 лота, то при достижении триггера сделка будет закрыта объёмом 0,1 лота, а оставшиеся 0,1 лота продолжат действовать.

- процент, на который будет закрыта позиция при включении функции частичного закрытия позиции. Например, если значение равно 50 и у вас открыта сделка объёмом 0,2 лота, то при достижении триггера сделка будет закрыта объёмом 0,1 лота, а оставшиеся 0,1 лота продолжат действовать. Trailing stop - включение и выключение трейлинг стопа

- включение и выключение трейлинг стопа Activation distance - расстояние в пунктах через которое активируется трейлинг стоп

- расстояние в пунктах активируется трейлинг стоп Trailing distance - расстояние в пунктах от цены открытия ордера, с которого начнет двигаться трейлинг-стоп после его активации

- расстояние в пунктах от цены открытия ордера, с которого начнет двигаться трейлинг-стоп после его активации Trailing step - шаг трейлинг стопа в пунктах

- шаг трейлинг стопа в пунктах Silent close - включение и выключения, функции динамического закрытия сделки. Система динамического закрытия постепенно сделает уровень закрытия менее благоприятным на указанное вами значение пипсов для каждой новой свечи, сохраняя при этом исходный уровень TP фиксированным в качестве точки отсчета. Это создает «скользящее» закрытие, которое становится более агрессивным в получении прибыли с течением времени но помогает защитить прибыль в случаях, когда цена приближается к TP, но затем разворачивается.

- включение и выключения, функции динамического закрытия сделки. Система динамического закрытия постепенно сделает уровень закрытия менее благоприятным на указанное вами значение пипсов для каждой новой свечи, сохраняя при этом исходный уровень TP фиксированным в качестве точки отсчета. Это создает «скользящее» закрытие, которое становится более агрессивным в получении прибыли с течением времени но помогает защитить прибыль в случаях, когда цена приближается к TP, но затем разворачивается. Pips for step - количество пунктов, на которое уменьшается прибыль с каждой новой свечой

- количество пунктов, на которое уменьшается прибыль с каждой новой свечой Max step - количество свечей, при котором прибыль будет уменьшаться

- количество свечей, при котором прибыль будет уменьшаться Min distance - количество пунктов прибыли от цены открытия ордера, ниже этого значения прибыль не уменьшится и динамическое закрытие прекратится при достижении этого значения

- количество пунктов прибыли от цены открытия ордера, ниже этого значения прибыль не уменьшится и динамическое закрытие прекратится при достижении этого значения % Breakeven - включение и выключение уровня безубыточности в процентах, рассчитанных по отношению к сделке

- включение и выключение уровня безубыточности в процентах, рассчитанных по отношению к сделке % profit - параметр, отвечающий за процент TP, пройденный ценой для активации уровня безубыточности.

- параметр, отвечающий за процент TP, пройденный ценой для активации уровня безубыточности. % stop move - при активации безубытка это процент от тейк-профита, на котором устанавливается SL в прибыль.

- при активации безубытка это процент от тейк-профита, на котором устанавливается SL в прибыль. SL move step - шаг движения SL в пунктах

- шаг движения SL в пунктах Max SL move - Максимальное движение стоп-лосса в пунктах, разрешенное для движения. После достижения этого значения уровень безубыточности SL перестает двигаться.

Наш подход — реализм, а не фантазия. Мы не используем ChatGPT или другие псевдоинтеллектуальные технологии для создания иллюзий. Давайте проясним: не существует всегда прибыльных стратегий. Любое обещание стопроцентной прибыли — это мошенничество. Я торгую на собственные средства с этим же советником, поэтому риски и убытки для меня — часть процесса. Я не скрываю этого от своих клиентов. Для адекватной оценки эффективности советника требуется минимум 3–6 месяцев.



ОЧЕНЬ ВАЖНО: Работа советника напрямую зависит от времени брокера , по умолчанию советник настроен на смешение GMT +3 эта настройка присуща большинству популярных брокеров таких как ICMarkets, RoboForex и других, но если вы используете брокера с отличительным смещением во времени вам необходимо настроить смещение,количество цифр в котировке брокера также имеет смысл, если вы не знаете как это настроить напишите мне и я вам помогу





Как начать:

После покупки EA, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение со снимком экрана подтверждения покупки. Перейдите на вкладку «Покупки» и сделайте снимок экрана. Мы поможем вам с установкой и проверим правильность установки часового пояса вашего брокера.

Включите AutoTrading в вашей платформе, добавьте советника на график H1 на XAUUSD, в настройках советника выберите значение чисел котировки присущей вашему брокеру и задайте размер лота, в принципе это все, но вы также можете поэкспериментировать с другими параметрами все просто и понятно.

Если не хотите вникать в настройки то можете воспользоваться нашими рекомендованными сет файлами просто установив один из них и все готово, скачать сет файлы можно здесь Комментарий





Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной перед совершением покупки.