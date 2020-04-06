Gold Breakout Sniper MT4

Gold Breakout Sniper(Strategy 259 158) EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich auf Volatilitätsausbrüche konzentriert, die durch Trendfilter bestätigt werden.


Dieser EA kombiniert mehrere ATR-Levels, um die Volatilitätsbedingungen des Marktes genau einzuschätzen, und filtert den Handel mit Hilfe des MACD, um sicherzustellen, dass der Einstieg mit dem Momentum und der Trendrichtung übereinstimmt. Er vermeidet den Handel in flachen oder unentschlossenen Märkten und gibt der Präzision Vorrang vor der Häufigkeit.


Hauptmerkmale:

  • Entwickelt für XAUUSD H1
  • ATR-Volatilitätsfilter für mehrere Zeitrahmen
  • MACD-Bestätigung zur Reduzierung von Fehlsignalen
  • Keine Martingal-, Grid- oder gefährlichen Erholungssysteme
  • Funktioniert am besten während Sitzungen mit hoher Volatilität
  • Das System handelt nicht oft, sondern wartet einfach auf den richtigen Moment


Empfohlene Einstellungen:

  1. Verwendung auf dem H1-Zeitrahmen
  2. VPS empfohlen für eine stabile Ausführung
  3. Mindestguthaben: $300
  4. Hebelwirkung: 1:500
  5. Broker: empfohlen (IC Markets) Für beste Ergebnisse

Dieser EA ist ideal für Händler, die eine vorsichtige, aber intelligente Ausbruchsstrategie mit eingebautem Volatilitätsbewusstsein bevorzugen. Es handelt sich nicht um einen Scalper oder Hochfrequenzhändler, sondern um ein System, das geduldig auf den richtigen Moment wartet.

Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es ist wichtig, jeden EA auf einem Demokonto oder mit einer kleinen Live-Position zu testen, bevor Sie ein größeres Kapital einsetzen. Die Marktbedingungen können schwanken, und ein angemessenes Risikomanagement ist für den langfristigen Erfolg des Handels unerlässlich.


