FIbonacci Robot Scalper

Fibonacci Robot Scalper - Revolutionieren Sie Ihre Gewinne mit automatisierter Fibonacci-Analyse!

Werbeinhalt:

FIBO BREAK PRO - Der Handelsroboter, der die Weisheit von Fibonacci mit der Präzision der Automatisierung kombiniert!

FIBO BREAK PRO ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der auf der Basis des 61,8% Fibonacci-Levels arbeitet und mehrere Trendfilter und fortschrittliche Risikoabsicherungen integriert. Er wurde für Trader entwickelt, die Konsistenz und Effizienz an den Märkten suchen.

Warum ist FIBO BREAK PRO die richtige Wahl für Sie?

🔹 Fibonacci-basierte Strategie:
Identifiziert automatisch die 61,8%-Levels für präzise Einstiege und nutzt dabei Umkehrungen und Trendfortsetzungen.

🔹 Multi-Timeframe und Multi-Asset:
Funktioniert auf verschiedenen Forex-Paaren und Timeframes, mit Trend-Validierung auf M5 und H1 für mehr Zuverlässigkeit.

🔹 Erweiterte Trend-Filter:

  • Trendbestätigung mit gleitenden Durchschnitten (SMA/EMA).

  • Seitwärtsmarktfilter mit ADX und ATR zur Vermeidung von richtungslosen Bedingungen.

  • Validierung der Trendkonvergenz zwischen den Zeitrahmen.

🔹 Intelligentes Risikomanagement:

  • Ausstieg bei prozentualer MA-Umkehr zum Schutz der Gewinne.

  • Dollar-basiertes Gewinnziel pro Handel und globales Netto-Gewinnziel.

  • Automatischer Stop-Loss auf Basis von Fibonacci-Umkehrniveaus.

  • Kontrolle des maximalen Spreads und der Preisabweichung.

🔹 Schutz vor entgegengesetzten Fibonacci-Umkehrungen:
Setzt den Stop-Loss automatisch auf das 61,8%-Niveau der entgegengesetzten Bewegung, mit visuellen Warnungen und Benachrichtigungen.

🔹 Dynamisches Fibonacci-Trailing:
Berechnet die Fibonacci-Levels bei jeder geschlossenen Kerze neu, um mit der Marktbewegung Schritt zu halten.

🔹 Benutzerfreundliches Interface:
Flexible Einstellungen zum Anpassen von Einstiegen, Ausstiegen und Filtern - ideal für Anfänger und erfahrene Trader.

Exklusive Vorteile

Vollständige Automatisierung: Von der Identifizierung der Levels bis zur Auftragsausführung und dem Handelsmanagement.
Rigoroses Backtesting: Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen getestet.

Häufig gestellte Fragen

F: Mit welchen Brokern arbeitet der Roboter zusammen?
A: Der Roboter wurde für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und funktioniert mit jedem Broker, der MT5 unterstützt.

F: Brauche ich Handelserfahrung, um ihn zu benutzen?
A: Nein, der Roboter ist vollautomatisch, aber wir empfehlen Grundkenntnisse in MT5 für die Einrichtung.

F: Wird der Roboter mit gebrauchsfertigen Einstellungen geliefert?
A: Ja, er enthält Standardeinstellungen, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können.

Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung dieses Roboters liegt in der alleinigen Verantwortung des Händlers.


