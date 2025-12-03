HedgeStar
- Experten
- Ahmet Gokcen Sirma
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.
🔍 1. Trendgesteuertes intelligentes Einstiegssystem
Hedge Star EA bestimmt die Trendrichtung mithilfe eines mehrschichtigen Bestätigungsmodells:
-
Doppelte MA-Überkreuzungen
-
RSI Überkauft/Überverkauft-Validierung
-
ATR-Volatilitätsvergleich (aktueller ATR gegenüber 50-Bar-ATR-Durchschnitt)
Ein Handel wird nur dann ausgeführt, wenn alle Signale übereinstimmen, um einen qualitativ hochwertigen Einstieg zu gewährleisten, der mit dem echten Marktmomentum übereinstimmt.
⚙️ 2. Strukturierte Hedge- und Grid-Order-Architektur
Nach einem gültigen, trendgerechten Einstieg platziert Hedge Star EA automatische Pending Orders in anpassbaren Rasterintervallen. Unterstützte Modi:
-
Kaufen + Kauf-Limit
-
Verkaufen + Verkaufslimit
-
Kaufen + Kaufen Stop
-
Verkaufen + Verkaufsstopp
-
Hedge-Modus → Kaufen + Verkaufen Stop / Verkaufen + Kaufen Stop
Diese Struktur ermöglicht es dem System, Pullbacks und Fortsetzungsbewegungen ohne manuelles Eingreifen zu erfassen.
🧹 3. Automatische Auftragsbereinigung
Wenn eine Hauptposition geschlossen wird, entfernt der EA automatisch alle zugehörigen schwebenden Orders.
Dies verhindert Unordnung, vermeidet unnötige Ausführungen und hält das Diagramm für die nächste Gelegenheit sauber.
📉 4. Dynamischer ATR-basierter Trailing Stop
Der EA sichert Gewinne mit einem volatilitätsadaptiven ATR-Trailing-Stop ab.
Empfohlene Multiplikatoren:
-
1.2 → Geringe Volatilität
-
1.5 → Mittlere
-
2,0+ → Hohe Volatilität
Das Trailing-System passt sich automatisch an, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
🔐 5. Break-Even-Schutz
Wenn ein Handel die von Ihnen festgelegte Gewinnschwelle erreicht, verschiebt der EA den SL zum Break-Even, wodurch die Position sofort gesichert und das Abwärtsrisiko eliminiert wird.
💰 6. Flexibles TP/SL-Management (Pro-Order-Logik)
Jeder Auftrag erhält unabhängige TP/SL-Einstellungen basierend auf:
-
Feste Pip-Abstände
-
ATR-basierte adaptive Berechnungen
-
Oder globaler Netto-Gewinn-Schließungsprozentsatz
TP und SL skalieren dynamisch je nach Losgröße und schaffen so eine ausgewogene, sichere Gitterstruktur.
TPTarget ($) & LossTarget ($) - Positionsbasiertes dynamisches Gewinn/Verlust-Ziel
Die Parameter TPTarget ($) und LossTarget ($) stellen individuell definierte Gewinn- und Verlustziele für eine Lot-Größe von 1,00 dar und funktionieren auf Basis der einzelnen Positionen. Der Benutzer legt diese Werte nur einmal fest; der Roboter berechnet dann automatisch die Take Profit (TP)- und Stop Loss (SL)-Niveaus dynamisch auf der Grundlage der tatsächlichen Lotgröße jeder eröffneten Position. Wenn sich die Losgröße erhöht oder verringert, werden die TP- und SL-Niveaus proportional angepasst, so dass eine manuelle Konfiguration bei jedem Handel nicht erforderlich ist.
📐 7. Anpassbare Grid-Steuerungen
Alle Rasterparameter können angepasst werden:
-
Rasterabstand
-
Los-Multiplikator
-
Maximale Losgröße
-
Automatische Rücksetzung nach Erreichen der maximalen Losgröße
Dies ermöglicht ein sicheres Expositionsmanagement ohne unkontrolliertes Wachstum.
🖥️ 8. Erweiterte Chart-Isolierung (Magic Number System)
Die auf magischen Zahlen basierende Trennung verhindert Kreuzinterferenzen zwischen verschiedenen EAs oder Paaren.
Gewährleistet eine saubere Ausführung und einen stabilen Multi-Chart-Betrieb.
🖼️ 9. Visuelle Informationstafel
Das Informationsfeld auf der Karte wird angezeigt:
-
Name des Symbols
-
Trendrichtung (↑ / ↓ / - )
-
Live-Gewinnstatus (Grün / Rot / Orange)
Vollständig anpassbare Farben und Positionen.
💬 Wichtige Informationen
Hedge Star EA enthält solide Standardeinstellungen, aber Benutzer sollten die Risikoparameter entsprechend ihrem Handelsprofil anpassen.
Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen.
Wenn Ihnen Hedge Star EA gefällt, würden wir uns über eine Bewertung auf ★★★★★ sehr freuen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und disziplinierten Handel!