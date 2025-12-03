HedgeStar

🌟 Hedge Star EA - Intelligente, adaptive, vollautomatische Handelsintelligenz

(candleforms.co)

Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.

🔍 1. Trendgesteuertes intelligentes Einstiegssystem

Hedge Star EA bestimmt die Trendrichtung mithilfe eines mehrschichtigen Bestätigungsmodells:

  • Doppelte MA-Überkreuzungen

  • RSI Überkauft/Überverkauft-Validierung

  • ATR-Volatilitätsvergleich (aktueller ATR gegenüber 50-Bar-ATR-Durchschnitt)

Ein Handel wird nur dann ausgeführt, wenn alle Signale übereinstimmen, um einen qualitativ hochwertigen Einstieg zu gewährleisten, der mit dem echten Marktmomentum übereinstimmt.

⚙️ 2. Strukturierte Hedge- und Grid-Order-Architektur

Nach einem gültigen, trendgerechten Einstieg platziert Hedge Star EA automatische Pending Orders in anpassbaren Rasterintervallen. Unterstützte Modi:

  • Kaufen + Kauf-Limit

  • Verkaufen + Verkaufslimit

  • Kaufen + Kaufen Stop

  • Verkaufen + Verkaufsstopp

  • Hedge-Modus → Kaufen + Verkaufen Stop / Verkaufen + Kaufen Stop

Diese Struktur ermöglicht es dem System, Pullbacks und Fortsetzungsbewegungen ohne manuelles Eingreifen zu erfassen.

🧹 3. Automatische Auftragsbereinigung

Wenn eine Hauptposition geschlossen wird, entfernt der EA automatisch alle zugehörigen schwebenden Orders.
Dies verhindert Unordnung, vermeidet unnötige Ausführungen und hält das Diagramm für die nächste Gelegenheit sauber.

📉 4. Dynamischer ATR-basierter Trailing Stop

Der EA sichert Gewinne mit einem volatilitätsadaptiven ATR-Trailing-Stop ab.
Empfohlene Multiplikatoren:

  • 1.2 → Geringe Volatilität

  • 1.5 → Mittlere

  • 2,0+ → Hohe Volatilität

Das Trailing-System passt sich automatisch an, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

🔐 5. Break-Even-Schutz

Wenn ein Handel die von Ihnen festgelegte Gewinnschwelle erreicht, verschiebt der EA den SL zum Break-Even, wodurch die Position sofort gesichert und das Abwärtsrisiko eliminiert wird.

💰 6. Flexibles TP/SL-Management (Pro-Order-Logik)

Jeder Auftrag erhält unabhängige TP/SL-Einstellungen basierend auf:

  • Feste Pip-Abstände

  • ATR-basierte adaptive Berechnungen

  • Oder globaler Netto-Gewinn-Schließungsprozentsatz

TP und SL skalieren dynamisch je nach Losgröße und schaffen so eine ausgewogene, sichere Gitterstruktur.

TPTarget ($) & LossTarget ($) - Positionsbasiertes dynamisches Gewinn/Verlust-Ziel

Die Parameter TPTarget ($) und LossTarget ($) stellen individuell definierte Gewinn- und Verlustziele für eine Lot-Größe von 1,00 dar und funktionieren auf Basis der einzelnen Positionen. Der Benutzer legt diese Werte nur einmal fest; der Roboter berechnet dann automatisch die Take Profit (TP)- und Stop Loss (SL)-Niveaus dynamisch auf der Grundlage der tatsächlichen Lotgröße jeder eröffneten Position. Wenn sich die Losgröße erhöht oder verringert, werden die TP- und SL-Niveaus proportional angepasst, so dass eine manuelle Konfiguration bei jedem Handel nicht erforderlich ist.

📐 7. Anpassbare Grid-Steuerungen

Alle Rasterparameter können angepasst werden:

  • Rasterabstand

  • Los-Multiplikator

  • Maximale Losgröße

  • Automatische Rücksetzung nach Erreichen der maximalen Losgröße

Dies ermöglicht ein sicheres Expositionsmanagement ohne unkontrolliertes Wachstum.

🖥️ 8. Erweiterte Chart-Isolierung (Magic Number System)

Die auf magischen Zahlen basierende Trennung verhindert Kreuzinterferenzen zwischen verschiedenen EAs oder Paaren.
Gewährleistet eine saubere Ausführung und einen stabilen Multi-Chart-Betrieb.

🖼️ 9. Visuelle Informationstafel

Das Informationsfeld auf der Karte wird angezeigt:

  • Name des Symbols

  • Trendrichtung (↑ / ↓ / - )

  • Live-Gewinnstatus (Grün / Rot / Orange)

Vollständig anpassbare Farben und Positionen.

💬 Wichtige Informationen

Hedge Star EA enthält solide Standardeinstellungen, aber Benutzer sollten die Risikoparameter entsprechend ihrem Handelsprofil anpassen.
Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen.

Wenn Ihnen Hedge Star EA gefällt, würden wir uns über eine Bewertung auf ★★★★★ sehr freuen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und disziplinierten Handel!

