TurboTurtle Pro
- Experten
- Kuldeep Krishnat Konde
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
BLACK FRIDAY ANGEBOT!
TurboTurtle Pro ist ein automatisierter Turtle Strategy Expert Advisor, der mittel- bis langfristige Trends mit Hilfe von Breakout-Entrys, volatilitätsbasierter Positionsgrößenbestimmung und striktem Risikomanagement einfängt. Er kauft oder verkauft systematisch, wenn der Preis wichtige Höchst- oder Tiefststände des Kanals durchbricht, und verwaltet dann Trades mit ATR-gesteuerten Stopps und Trailing Exits, um Gewinner laufen zu lassen und gleichzeitig den Drawdown zu kontrollieren.