Ramdom Auto Trade Pro MT5
- Asesores Expertos
- Nguyen Khac Diep
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Prime Algo_Random Auto Trade Pro
Codificado por Prime Capital Vietnam
Estrategia:Estrategia Crayzy
- Comercio aleatorio
- Compra aleatoria
- Venta aleatoria
- Beneficio aleatorio
- Al azar Take profit
- Al azar Stoploss
[Importante]:
- Backtest cuidadosamente antes de alquilar
- Pruebe a configurar desde: 0.01 LOT con 10k de saldo
- Apalancamiento 1:2000 o más
------------------------------------------------------------------
Contacte con nosotros antes de alquilar
Soporte: Whatsapp +84879118113
Correo electrónico: admin@primecapitalvn. com