Es handelt sich um eine einfache Breakout-Strategie, die einen Bereich zwischen zwei Zeiträumen bildet und den Ausbruch daraus handelt. Teste den EA gerne selbst; ich habe versucht, ihn so erschwinglich wie möglich zu machen. In den Screenshots kannst du auch die Backtests der letzten 10 Jahre sehen. Bisher habe ich ihn nur auf USDJPY (30M) getestet und werde das als Standard-Einstellung für den EA beibehalten. Dies ist kein EA, der dich über Nacht reich machen wird, aber er kann langfristig und konstant Gewinne erzielen und dazu beitragen, das Kapital langsam zu wachsen. Ich wünsche dir viel Glück und wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne eine Nachricht schicken.

Bitte beachte, dass es auch Phasen geben wird, in denen die Performance zurückgeht, aber auf lange Sicht, basierend auf der Vergangenheit, war es profitabel. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in der Zukunft profitabel sein wird, aber ich kann nichts garantieren. Ich empfehle außerdem, ein Mindestkapital von 500 Dollar zu haben; alles, was darunter liegt, trägt meiner Meinung nach ein hohes Risiko.


