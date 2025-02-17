RetraceX Scalper

Overview
RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities.

Key Features
Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups.
Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize profitability.
Multi-Pair Compatibility: Works efficiently on any currency pair and XAU/USD (Gold).
Optimized for Multiple Timeframes: Best suited for M5 & M15, but adaptable to other timeframes.
Automated Trade Execution & Alerts: Ensures real-time trading precision with smart automation.

Ideal for Scalpers: Designed for traders who capitalize on short-term pullbacks.

Why Choose RetraceX Scalper?
RetraceX Scalper is built for traders who seek high-precision entries with minimal risk. By leveraging Support & Resistance-based pullback detection, it provides scalpers with a strategic edge in volatile market conditions.

Produtos recomendados
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de MT4 do indicador de seta Matrix com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de conv
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Apresentando HFT KING EA - O HFT KING definitivo da negociação! Este sistema de negociação de alta frequência totalmente automatizado foi projetado para revolucionar sua experiência de negociação com seu algoritmo avançado e recursos de última geração. O HFT King utiliza uma combinação única de análise técnica, inteligência artificial, negociação de alta frequência e aprendizado de máquina para fornecer aos traders sinais de negociação confiáveis ​​e lucrativos. A tecnologia de ponta da HFT King
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.5 – Eleve seu Trading no Forex às Alturas! Liberte o poder das correlações entre pares de moedas com o Correlation Beast V2.5 , o Expert Advisor definitivo para MetaTrader 4! Projetado para traders que buscam precisão e lucratividade , este EA utiliza estratégias avançadas de correlação para identificar operações com alta probabilidade de acerto. Seja você iniciante ou experiente, essa ferramenta é a chave para dominar o mercado Forex! Por que escolher o Cor
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experts
Dark Kakashi PRO EA is an improved Dark Kakashi FREE EA advisor (unfortunately, they deliberately knock down the ratings, so they had to release a paid version). All the functions that were requested are implemented. The code has been rewritten and many errors have been fixed, including those related to closing positions. This advisor will be further improved. One of the Yarukami Mnukakashi advisor family for gold (XAUUSD) . You can also trade Forex currency pairs. Work with a spread of up to
Karman
Vladislav Filippov
Experts
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitários
Angry Bull Option Binary     Este é um robô Binary Options, que contém 7 estratégias, você podetestá-lo para verificar quais são as melhores estratégias Configurações Valor inicial do lote Investimento Dinâmico = Se ativado, utilizará um lote automático de acordo com seu capital Saldo ($) c/ backtest - Saldo inicial para backtest PorcRiscoInvestment = Será o valor de % para o lote automático se for ativado Expiração (em minutos) = Será o tempo de vencimento das ordens em Opções Binárias Magi
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Estratégia: Os Expert Advisors usam seu indicador integrado Zig Zag para determinar as tendências de preços e calculam o sinal para decidir abrir posições de compra ou venda. Ele envia uma ordem, fecha ou move a posição de perda Trailing Stop conforme o indicador funciona. Você pode definir o período de tempo de cada dia da semana em que o EA não deve negociar (o momento ruim para negociar). Geralmente o período do dia em que as notícias de impacto são publicadas. Entradas Gerais: F
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experts
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - O Salvador de Contas Prop Firm Definitivo Está cansado de falhar nos seus desafios de Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) devido a um único erro emocional ou a uma falha momentânea na gestão de risco? O RiskGuardian Pro é o seu Sistema de Disciplina Obrigatória, concebido para o ajudar a passar nas avaliações e a proteger a sua conta financiada. Principais Problemas Resolvidos: * Bloqueio Rígido Anti-Emoção (Anti-Tilt Hard Lock): Fecha instantaneamente todas as tr
Cm limit
Vladimir Khlystov
Experts
Strategy: A grid Expert Advisor that collects profit in any direction of price movement! We catch the initial price movement with stop orders. The exact guidance of the order is carried out by a trawl (pulling it up behind the price). Next, a grid of limit orders is placed at a specified distance (Step) from each other. Moreover, the distance is dynamic and can adjust to the market. The lot is set as a fixed or as a percentage (RiskPercent) of available funds.  The essence of the strategy is t
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
PowerAUDCAD for MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading expert works out the regular movements of the AUDCAD currency pair in the channel. The Expert Advisor is completely ready for work. Additional configuration is not required. Trading signals :  https://www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter The MetaTrader5 terminal must be installed on a remote server for smooth operation. The EA works based on the indicator:    https://www.mql5.com/en/market/product/62956 Install the Expert Advisor on the AUDCAD chart, timeframe 1H. Options: C
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping em M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4 , desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1) . Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade. Principais características: ️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tom
Mais do autor
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price ac
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Dynamic RSI Grid – Intelligent Grid Trading with RSI Optimization Overview Dynamic RSI Grid is an advanced grid trading Expert Advisor (EA) that intelligently adjusts Take Profit (TP) levels based on RSI signals. This approach ensures optimized trade exits, reduced drawdowns, and enhanced profitability by aligning with real market momentum. Designed for traders seeking automated, precise, and adaptive trading, this EA dynamically modifies grid-based TP levels for maximum gains and controlled r
FREE
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Gold Blitz is an advanced AI-driven trading bot designed for precision, speed, and profitability in gold trading. Utilizing cutting-edge algorithms, it scans market trends, identifies high-probability trade setups, and executes them with maximum efficiency. Whether you are scalping, day trading, or holding positions, Gold Blitz is optimized for consistent performance with managed risk. Note :   Set MQLTEST to false in settings while testing or live  otherwise, results won't be accurate. Key Fe
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
FX Hydra 13 is a cutting-edge forex EA , designed to dominate the market with 13 powerful trading modes . Inspired by the legendary Hydra, this bot delivers high-precision trading on the H1 timeframe and is compatible with all major and exotic currency pairs . Key Features: 13 Adaptive Trading Modes – Optimized for every market condition Multi-Currency Support – Works with all major & exotic pairs AI-Driven Smart Logic – Advanced risk management & trade execution H1 Timeframe Optimiz
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DualEdge FX – Bot Avançado para Trading de Tendência e Reversão Visão Geral: DualEdge FX é um robô de trading profissional projetado para acompanhar tendências de mercado e identificar pontos de reversão com alta precisão. Ele permite que traders aproveitem estratégias de tendência e contra-tendência , ajustando-se dinamicamente às condições do mercado. Principais Características: Modo de Estratégia Dupla: Combina seguimento de tendência e operações de reversão . Análise de Mercado com IA: Dete
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
BullionX Trader – Advanced Gold, Crypto & Multi-Currency Trading Bot Overview BullionX Trader is a powerful AI-driven trading bot designed for gold (XAU/USD), cryptocurrencies (BTC/USD), and major forex pairs. Whether trading precious metals, forex, or crypto, this expert advisor adapts to market conditions and executes high-precision trades across multiple asset classes. Key Features Gold & Crypto Optimization: Designed for XAU/USD, BTC/USD, and major forex pairs. Multi-Asset Trading: Works ac
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
SARXpert is a professional forex trading bot utilizing a Double Parabolic SAR strategy to capture market trends and reversals with high precision. It is designed for traders who seek optimized entry and exit points for maximum profitability in both trending and ranging markets. Key Features: Double SAR Strategy: Uses two Parabolic SAR indicators for improved trend detection. Trend & Reversal Detection: Adapts intelligently to different market conditions. Multi-Currency Compatibility: Supports F
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
SafeTradeX – Secure & Stable Forex Trading Bot Overview SafeTradeX is a highly secure and stable trading bot designed for consistent profitability without relying on high-risk strategies like Martingale or increasing lot sizes. Built for traders who prioritize capital protection and steady growth , this EA ensures disciplined and risk-managed trading in all market conditions. Key Features No Martingale, No Lot Multiplication: Uses a fully controlled risk strategy for long-term stability. Fixed
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Divergence Sniper – High-Precision MACD Divergence Trading Bot Overview Divergence Sniper is a high-precision automated trading bot designed for traders who capitalize on MACD divergence and price action patterns. It scans the market for hidden and regular divergences, combining them with key price action signals to generate accurate buy and sell opportunities. Key Features MACD Divergence Detection: Identifies both bullish and bearish MACD divergences. Price Action Confirmation: Detects major p
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
GoldVertex EA – Institutional-Grade Gold & Forex Trading Bot Overview GoldVertex EA is a high-performance, institutional-grade trading bot designed specifically for premium gold (XAU/USD) and forex trading. Built for high-net-worth traders, this EA focuses on precision, risk-controlled execution, and maximum profitability through advanced market analysis and smart order management. The name "Vertex" represents the highest point, symbolizing how GoldVertex EA helps traders reach peak profitabi
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview FVG Scalper Pro is a high-speed trading bot designed to exploit Fair Value Gaps (FVGs) with precision scalping strategies. This expert advisor detects market inefficiencies and executes fast, high-accuracy trades, making it an ideal choice for traders seeking to capitalize on volatile market conditions. It ensures optimized entries and exits while maintaining strict risk management for consistent performance. Key Features Fair Value Gap (FVG) Strategy: Detects and exploits market ine
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Candle Beast EA is an advanced high-frequency scalping robot designed to capitalize on rapid price movements within a single candlestick. This expert advisor executes trades with lightning-fast precision, making it ideal for scalping strategies in both forex and commodities like XAU/USD (Gold). Key Features Single Candle Scalping: Focuses on quick trades based on the momentum of a single candle. Smart Entry & Exit: Uses AI-driven logic to maximize profit while minimizing losses. High
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview CloudMaster EA is a powerful, fully automated trading algorithm designed to maximize the potential of the Ichimoku Cloud strategy. This expert advisor is built for traders who seek precision, automation, and consistent profitability by utilizing Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, and Chikou Span Confirmations to identify high-probability trade setups. EA Setup & Specifications Symbol: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 Settings: Default (Optimized for stability and profitability) Br
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
FX Hydra 13 – Advanced H1 Forex Trading Bot Overview FX Hydra 13 is a high-performance forex trading bot designed for precision and adaptability on the H1 timeframe. Inspired by the mythical Hydra, this expert advisor integrates 13 powerful trading modes, allowing it to adapt seamlessly to different market conditions. It is fully optimized to work with all major and exotic currency pairs, ensuring consistent and efficient trading. Key Features 13 Adaptive Trading Modes: Optimized for various
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
AuricDynamiX – Advanced Gold & Forex Trading Bot I have added the Indicator of this bot in comment section please check the comment section then install the demo version  Overview AuricDynamiX is a high-performance AI-driven trading bot designed specifically for gold (XAU/USD) and major forex pairs. Using dynamic strategy adaptation, this expert advisor identifies market momentum, trend shifts, and breakout opportunities to ensure precise trade execution while maintaining smart risk manageme
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
GridFortune is an AI-powered forex trading bot designed to execute grid trading strategies with a profit-first and last order closing mechanism. Unlike traditional grid-based EAs, GridFortune prioritizes profitable trades, ensuring controlled lot allocation and optimized risk management for consistent and sustainable growth across various currency pairs. The name "GridFortune" represents steady profit accumulation through intelligent grid-based trading, making it an ideal choice for traders lo
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Trap Grid EA is an advanced trading bot designed for the H1 timeframe, making it ideal for trading multiple forex pairs such as EUR/USD, NZD/USD, and other major currencies. It can also be used for gold trading (XAU/USD), but due to gold’s volatility, manual adjustments are required for optimal performance. Key Features Fakeout & Breakout Detection: Identifies market traps and false breakouts to maximize profitability. Grid Trading Strategy: Utilizes an advanced grid-based system to take advan
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Grid Synergy is an automated trading bot designed to implement a structured grid trading strategy while adapting to market conditions. It provides traders with a systematic approach to managing trades, focusing on strategic entries and controlled risk management. The EA is optimized for various currency pairs and gold, offering customizable settings to align with different trading styles. Key Features Multi-Currency Compatibility – Works with forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/J
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Pro Grid Master is a fully automated trading bot designed to maximize profits using an advanced grid strategy. It efficiently manages trades across multiple currency pairs, adapting to market conditions to ensure optimal entry and exit points. Important Note: If you want to test this bot, please ensure that in the settings, SL = 0 for proper functionality. Technical Specifications Currency Pairs: EUR/USD, GBP/USD, EUR/NZD Timeframes: H1 Minimum Deposit: $500 Recommended Account Type:
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DynaGrid Diver – Advanced Divergence & Grid Trading EA Overview DynaGrid Diver is a powerful Expert Advisor (EA) that combines divergence detection with a grid trading strategy to maximize profitability. It intelligently identifies market reversals using divergence signals while managing trades through a structured grid system, ensuring optimized entries and exits. This EA is designed to adapt dynamically to market conditions, providing traders with stable and precise trade execution. Key Fea
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
XAU TrendSeeker – Advanced EMA-Based Gold Trading Bot Overview XAU TrendSeeker is an Exponential Moving Average (EMA)-based trend-following Expert Advisor (EA) designed specifically for XAU/USD (Gold) trading. This EA helps traders identify and follow strong market trends, ensuring high-probability trade entries and exits. Whether you focus on breakouts, pullbacks, or trend continuations, XAU TrendSeeker ensures that you are always trading in the right direction. Key Features EMA-Based Trend
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview ScalpX 5M is a high-speed scalping Expert Advisor (EA) designed for the M5 (5-minute) timeframe. It leverages precise candlestick patterns and momentum-based entries to capture quick price movements, ensuring fast trade execution and optimized profit-taking. This EA is perfect for traders looking for high-frequency, low-risk scalping in volatile market conditions. Key Features Ultra-Fast Scalping: Trades on the M5 timeframe to capture quick price swings. Candle-Based Strategy: Uses s
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DoubleSAR X – Advanced Trend-Following & Recovery Trading Bot Overview DoubleSAR X is a powerful trend-following and recovery-based Expert Advisor (EA) that combines the Double Parabolic SAR (Stop and Reverse) strategy with the Martingale system to enhance trade execution. It detects trend reversals using a dual SAR strategy and applies martingale-based lot scaling for effective risk management. This EA ensures precise entries, controlled losses, and a smart recovery mechanism, making it a val
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
TheLeoTraderFX - Supreme – High-Class Scalping Bot for Gold (XAU/USD) Overview TheLeoTraderFX - Supreme is not just another trading bot—it is a premium, institutional-grade Expert Advisor (EA) designed for elite traders who demand precision, speed, and exclusive market execution. Specifically built for XAU/USD (Gold) on the M1 timeframe, this bot delivers high-frequency scalping, advanced trade management, and superior risk control. Key Features Elite M1 Scalping for Gold: Optimized for 1-min
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
ICT Phantom Trader is a professional-grade trading algorithm that leverages Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns and institutional trading strategies. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts (SMC), focusing on liquidity, order blocks, and price action confirmation. Previously priced at $100 per month , all my bots are now available for a limited-time promotion at just $ 36 per month. Features & Functionalities: ICT Engulfing Pattern Detection – Identifies high-probab
Smart Throwback Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Smart Throwback Pro is a professional trading algorithm that specializes in identifying throwback (pullback) entries within trending markets. It detects price retracements to key levels such as support, resistance, order blocks, and Fibonacci zones, ensuring high-probability trade setups. This expert advisor is ideal for traders who focus on trend continuation strategies while minimizing risk. Features & Functionalities: Throwback & Pullback Strategy – Captures retracements in trending markets.
Filtro:
jiangbo19886
34
jiangbo19886 2025.10.31 13:54 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

pvtfrag13
84
pvtfrag13 2025.09.11 12:34 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

fimbulvetr0601
95
fimbulvetr0601 2025.08.27 11:31 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Peter Amed
23
Peter Amed 2025.07.31 14:14 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mohd Shaufi Abdullah
303
Mohd Shaufi Abdullah 2025.07.09 00:05 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
8519
Resposta do desenvolvedor Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan 2025.07.09 04:39
Thank you so much for your detailed feedback! 🙏
Responder ao comentário