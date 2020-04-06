Synapse Trader: トレードの新たな可能性を開くニューラルネットワーク

市場を分析するだけでなく、日々学習し、変化する市場環境に適応するインテリジェントなアシスタントとなるアドバイザーを想像してください。Synapse Traderは、先進的なニューラルネットワーク技術を基にしたユニークなツールで、市場の微細なシグナルを捉えることができます。ただのアドバイザーではなく、思考し、予測し、進化する「生きたニューラルネットワーク」です。

限定特別価格として、ホリデー期間中にSynapse Trader EAを399ドルで提供します。その後、価格は大幅に上昇します。この機会をお見逃しなく！ 残り5つのコピーが399ドルで購入可能です。 プライベートチャンネルに加入するには、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 購入後に必ずご連絡ください。アドバイザーの設定をサポートいたします。

Synapse Traderは、トレーディングにおけるニューラルネットワークの可能性を最大限に引き出すために開発されました。数百の要因に基づいて市場を深く分析し、的確な意思決定を支援するツールをトレーダーに提供します。これは単なるアルゴリズムではなく、「トレードのニューラルブレイン」です。

**Synaptic Neural Core™**を搭載し、歴史データ、市場状況、そして群衆の行動を分析することで、自律的に学習します。このネットワークは、人間の脳のように隠れたパターンを検出し、市場行動を予測し、各トレードで精度を向上させます。

Dynamic Neural Evolution技術を使用して、市場変化に迅速に適応し、複雑なパターン、感情的な市場動向、時間的変化に基づいて予測を調整します。

Temporal Neural Memoryモジュールを組み込むことで、過去の市場イベントを記憶し、長期的なトレンドと歴史的パターンを考慮に入れながら予測を提供します。

トレーディングペア: XAUUSD、EURUSD、GBPUSD

タイムフレーム: H1

最低入金額: 200ドル

推奨アカウントタイプ: ECNまたはRaw Spread

レバレッジ: 1:30から1:1000

すべてのトレードはStop Lossで保護されており、自動ロット計算が最適なリスク管理を保証します。インストールは簡単で、ほとんどのブローカー向けに最適化されたデフォルト設定が用意されています。過去のテスト結果は実際のパフォーマンスと完全に一致しており、新人トレーダーと経験豊富なトレーダーの両方にとって理想的な選択肢です。

過去のパフォーマンスはシステムの可能性を示していますが、将来の結果は市場状況によって異なる場合があります。







