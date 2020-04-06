Synapse Trader MT4

5

Synapse Trader: Нейросеть, открывающая новые горизонты в трейдинге

Представьте себе советника, который не просто анализирует рынок, а становится вашим интеллектуальным помощником, обучающимся каждый день и адаптирующимся к меняющимся условиям. Synapse Trader — это уникальный инструмент, построенный на основе передовых технологий нейронных сетей, способный улавливать самые тонкие рыночные сигналы. Это не просто советник — это живая нейросеть, которая думает, предсказывает и развивается.

Специальное предложение!
Synapse Trader EA доступен всего за $399 в праздничный период. После этого цена значительно увеличится. Не упустите возможность!

Осталось всего 5 копий по цене $399.

Для подписки на приватный канал напишите мне в личные сообщения.

Обязательно свяжитесь со мной после покупки, чтобы я мог помочь вам с настройками советника.

Миссия Synapse Trader
Synapse Trader создан с одной целью: раскрыть всю мощь нейронных сетей в трейдинге, предоставляя трейдерам инструмент, который анализирует рынок глубже, чем когда-либо раньше, и помогает принимать взвешенные решения на основе сотен факторов. Это не просто алгоритм — это нейронный мозг трейдинга.

Ключевые особенности

1. Synaptic Neural Core™

В основе советника лежит мощная многослойная нейронная сеть Synaptic Neural Core™, которая самостоятельно обучается, анализируя исторические данные, текущие рыночные условия и даже поведение толпы. Она воспроизводит работу человеческого мозга, что делает ее способной:

  • Распознавать скрытые закономерности в данных.
  • Прогнозировать поведение рынка с учетом исторической цикличности и текущих трендов.
  • Постоянно повышать свою точность с каждой новой сделкой.

2. Dynamic Neural Evolution

Технология Dynamic Neural Evolution позволяет нейросети адаптироваться к любым изменениям рынка:

  • Сложные паттерны: Нейросеть анализирует не только ценовые движения, но и скрытые корреляции между активами.
  • Эмоциональный анализ: Улавливает настроения участников рынка, такие как паника или эйфория, используя данные о рыночных объемах и волатильности.
  • Временная адаптация: Динамически корректирует свои прогнозы в зависимости от времени суток, активности рынка и фундаментальных событий.

3. Temporal Neural Memory (TNM)

Synapse Trader интегрирует модуль Temporal Neural Memory, который позволяет нейросети запоминать ключевые рыночные события и учитывать их при анализе. Это обеспечивает следующие преимущества:

  • Прогнозирование на основе прошлых событий, схожих с текущей ситуацией.
  • Учет долгосрочных трендов и исторических закономерностей.
  • Постоянное улучшение моделей за счет увеличения объема данных.

Модули стратегии

1. Модуль точности золота (XAU/USD)
Этот модуль полностью посвящен торговле парой золото-доллар (XAU/USD), используя весь спектр возможностей нейросети Synapse Trader. Он применяет передовые технологии распознавания паттернов, прогнозирования трендов и анализа волатильности, обеспечивая точность и адаптивность в одном из самых динамичных рынков.

2. Модуль анализа евро (EUR/USD)
Создан специально для пары EUR/USD. Этот модуль настраивает нейросеть под особенности самой торгуемой валютной пары в мире. Благодаря точным настройкам и адаптации он обеспечивает стабильную производительность и оптимальные стратегии торговли.

3. Модуль динамики стерлинга (GBP/USD)
Сосредоточен исключительно на паре GBP/USD. Использует целевые корректировки и настройки для навигации по уникальной волатильности и поведенческим паттернам этой пары. Модуль сочетает глубокое обучение и рыночные адаптации для максимизации возможностей на этом рынке.

Технические характеристики

  • Валютные пары: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Таймфреймы: H1
  • Минимальный депозит: $200
  • Рекомендуемый тип счета: ECN или Raw Spread
  • Кредитное плечо: от 1:30 до 1:1000

Особенности:

  • Каждая сделка защищена Stop Loss для сохранности капитала.
  • Встроенный авторасчет лота обеспечивает оптимальное управление рисками.
  • Простая установка с настройками по умолчанию, оптимизированными для большинства брокеров.
  • Результаты тестирования стратегии полностью соответствуют реальной торговле.
  • Полностью совместим со всеми проприетарными торговыми фирмами.
  • Идеальный выбор как для новичков, так и для опытных трейдеров.
  • Работает на основе Synaptic Neural Core™, обеспечивая торговлю на базе технологий нейронных сетей.
  • Беспрепятственно работает с любым брокером и типом счета.

Примечание: Хотя прошлые результаты демонстрируют потенциал системы, будущие результаты могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.


Рекомендуем также
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Forex Workstation   – мощный и эффективный бот для торговли на рынке Форекс, разработанный для использования паттернов, уровней задержки цен, анализа волатильности и масштабирования рынка. Этот бот предлагает уникальные возможности для автоматизированной торговли и оптимизации стратегий на различных валютных парах. Давайте рассмотрим основные функции и настройки Forex Workstation: Основные функции: •   Мультивалютность: Forex Workstation поддерживает широкий спектр валютных пар, что позволяет ди
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Эксперты
Reversal Overlap Bot - полностью автоматическая торговая стратегия. В работе совсем не используются технические индикаторы. В начале торговли выставляется первый ордер в определенном направлении (на Ваше усмотрение). При открытии нового бара, этот ордер закрывается, если он находится в профите. В противном случае, открывается следующий, в противоположном направлении. Закрытие ордеров происходит по достижении профита. Если на графике остаются убыточные ордера, то робот закроет один из них. При за
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
Эксперты
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Эксперты
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tug
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника вычисляет вычисляет важные уровни поддержки и сопротивления. Далее, торговый эксперт вычисляет вероятность движения цены "к" или "от" этого ценового уровня. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter В случае определения высокой вероятности движения цены в нужном направлении, советник открывает сделку. Каждая сделка защищена стоп-лоссом. Опасные методы торговли не используются. Рекомендуемые инструменты (5М): GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD. Порядок установки советн
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Эксперты
الإكسبيرت مصمم خصيصًا للمتداولين الباحثين عن حلول ذكية وآمنة لتحويل رأس مال صغير إلى أرباح كبيرة تصل إلى 100,000 دولار أو أكثر، باستخدام استراتيجيات احترافية وإدارة دقيقة للمخاطر لتحقيق نمو تدريجي بأمان واستقرار. الميزات الرئيسية للإكسبيرت ️ إدارة ذكية لرأس المال: يعتمد على نسب مخاطرة مدروسة بعناية لتحقيق أقصى ربح بأقل خسارة. خاصية التكيف التلقائي مع حجم الحساب، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمحترفين. ️ استراتيجيات تداول قوية: يعتمد على استراتيجيات ال كسر (Break) لتحديد أفضل فرص التداول. يقوم
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Индикаторы
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Эксперты
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Эксперты
KT Gold Nexus EA — это профессионально созданная торговая система, разработанная для рынка спотового золота (XAUUSD). Разработанный на основе обширных высокоточных исторических данных, он прошел строгие стресс-тесты и проверки надежности в различных рыночных режимах и циклах. Используя передовые алгоритмические методы, включая оптимизацию на основе машинного обучения, этот советник создан для долгосрочной устойчивости. Он работает исключительно в направлении покупки. Трейдинг — это путь, требующ
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Эксперты
Mr Tiger mt4 trading bot is so strong bot so rich with different sections in parameters like technical sections , risk management and drawdowns also strategy settings , indicators sections and analysis sections also sessions section you will find so many options you can control also to run on gold or btc  adjust spread according to these pairs also adjust lot sizing minimum and maximum and you have many options for tp and sl in pips and money
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Эксперты
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Mean MT4 : Ваш Индивидуальный Наставник для Преуспевания на Форекс Golden Mean MT4 – больше, чем просто автоматизированная платформа, это ваш персональный трансмутатор в изменчивом мире Форекс. Он создан не для предсказаний, а для превращения непредсказуемости валютных движений в прибыльные операции. Основываясь на гармонии передовых алгоритмов и глубоком понимании рыночных реалий, этот инструмент станет вашим надежным ориентиром в бурных водах трейдинга, открывая новые горизонты как для
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Эксперты
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 С помощью этого инструмента он поможет вам автоматически запускать выигрышные SL. Сформируйте стратегию Fibonacci Radar Fibo 123 с минимальным количеством входов в лотерею в качестве поддержки и сопротивления. Будьте агрессивны ко всему, что находится в этой поддержке и сопротивлении. S pomoshchʹyu etogo instrumenta on pomozhet vam avtomaticheski zapuskatʹ vyigryshnyye SL. Sformiruyte strategiyu Fibonacci Radar Fibo 123 s minimalʹnym kolichestvom vkhodov
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
Эксперты
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader5 Version  |  Auto Smart Pro MT4 Live Results  |  All Products  |  Contact  | How to install MT4 Product Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market move
Kovner System
Burcak Sengezer
Эксперты
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
EaMaster
Hai Chuan Su
Эксперты
eaMaster (Expert Advisor) Introduction 1. Overview This EA is a technical analysis-based automated trading system designed to help traders make automated trading decisions in the market. It follows the Bollinger Bands indicator combined with candlestick patterns, executing precise trades on specified timeframes. The EA is applicable to multiple financial instruments and supports both short-term and long-term trading strategies, catering to different risk preferences and trading approaches. 2
Perfection
Mikhail Senchakov
Эксперты
Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Эксперты
EPriceJPY - это советник для автоматической торговли, ориентированный на USDJPY. Торговая концепция Концепция работы EPriceJPY основана на алгоритме, который пытается определить тренд. Если быть точнее, EPriceJPY работает со своей собственной логикой вычислений. Он пытается найти вершину или впадину тренда и соответственно открыть короткую или длинную позицию. Не ожидайте, что EPriceJPY откроет сделку на самом высоком или самом низком уровне, поскольку EPriceJPY торгует только при подтверждении
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Эксперты
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
BOOSTER FOR MT4 - это профессиональный скальперский советник для ежедневной работы на валютном рынке FOREX. В трейдинге, вместе с опытом к трейдерам обычно приходит понимание того, что значимую роль на рынке играют уровни скопления стоп-ордеров, цена и время. В этом ФОРЕКС советнике реализована данная стратегия, и Я надеюсь, что Вы получите не только удовольствие от использования данного продукта, но и примите участие в его развитии - оставив свой отзыв с пожеланиями здесь  https://www.mql5.com/
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Эксперты
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes wit
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Эксперты
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Smart Math EA
Erik Shahazizyan
Эксперты
The advisor is a flexible solution with a grid strategy. Easy to operate and at the same time effective. It can be used both for accelerating a deposit and for conservative trading, depending on the settings. Uses auto lot and averaging to optimize trading. It is an excellent tool in skillful hands, providing stable results. Those who write a comment and rate honestly will get a Pro Set. Recommendations: Currency Pair: EURUSD Timeframe: M15 Minimum Deposit: $500 Brokers: Exness, Alpari, RoboFore
Fisher Steels
Ivan Simonika
Эксперты
Бот   Fisher Steel  реализует максимум из определений HFT. Экспертная система проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Если на счете есть комиссия, ее необходимо пересчитать в эквивалент спреда и заполнить поле Commission. Используются как виртуальные так реальные стоп-лоссы.  Условия нормальной работы: Чем меньше комиссия и спред, тем больше прибыль.  Чем больше задержки у вашего брокера в сумме с интернет-каналом, тем большими нужно выставлять стопы, чтобы се
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Эксперты
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Destiny Master
Victor Adhitya
Эксперты
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Racing
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Уникальный алгоритм торгового эксперта вычисляет характер ценовых движений за определенный  промежуток времени и выстраивает тактику работы в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры. Алгоритм автоподстройки под меняющиеся рыночные тенденции позволяет советнику работать не линейно и с минимальным опозданием следовать на ценой. Рекомендуемые торговые инструменты ( 5M ): GBPUSD, EURUSD, USDJPY . Наилучшие результаты торговли достигаются на ECN-счетах с низким спредом. Установка советника на V
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
Наша команда рада представить Trading Robot, новейший советник для умной торговли для терминала MetaTrader. AI Sniper   — это интеллектуальный самооптимизирующийся торговый робот, предназначенный для терминалов   MT4   . Используя сложный алгоритм и передовые торговые методологии,   AI Sniper   олицетворяет выдающиеся достижения в оптимизации торговли. Имея более чем 15-летний обширный опыт работы на биржевых и фондовых рынках, наша команда создала этот советник, включающий в себя инновационные
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
Рождество и Новый год уже здесь — какой у вас торговый план на 2026 год ? СКИДКА 40% на Dynamic Pips EA — теперь всего $799 , включает 8 активаций . И это ещё не всё: Boring Pips EA (MT4 или MT5) бесплатно , если у вас его ещё нет. Дополнительная скидка 10% , если вы уже являетесь клиентом. Поторопитесь! Предложение действует только для первых 5 покупателей или до 7 января 2026 — что наступит раньше. Для подробностей или чтобы присоединиться к предложению, просто напишите
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Другие продукты этого автора
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
Эксперты
NEXOR-Q: Адаптивный Интеллект в Алгоритмическом Трейдинге отовы к Прозрачности? NEXOR-Q — это инвестиция в дисциплину и долгосрочную последовательность, подтвержденная реальными данными. Убедитесь сами: Реальный Сигнал (Live Signal): Отслеживайте фактическую работу, контролируемые просадки и гладкость кривой доходности NEXOR-Q в режиме реального времени. ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ NEXOR-Q Цена: Старт от $299 . Введение Большинство советников (Expert Advisors, EAs) основаны на статичных, историче
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Эксперты
Paradox Flux Trader: Революция в торговле золотом (XAU/USD) Представьте инструмент, который не просто анализирует рынок, а переосмысливает сам подход к трейдингу.   Paradox Flux Trader   — это не просто советник, а торговая система нового поколения, разработанная исключительно для торговли золотом (XAU/USD). Он использует уникальные технологии, которые выделяют его среди всех других решений на рынке. Ограниченное предложение! На ограниченное время   Paradox Flux Trader   доступен всего за   $499
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
Эксперты
Экспертный советник Executor AI Ultra X разработан для алгоритмической торговли на рынке золота, используя три независимые торговые стратегии. Его архитектура включает передовые алгоритмы глубокого обучения, такие как Deep Q-Learning (DQN) и Time-Delay Neural Network (TDNN), обеспечивающие высокую адаптивность и аналитическую точность. DQN , основанный на методах обучения с подкреплением, позволяет оптимизировать алгоритмы принятия решений, моделируя исторические данные и анализируя текущие рыно
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Эксперты
Synapse Trader: Нейросеть, открывающая новые горизонты в трейдинге Представьте себе советника, который не просто анализирует рынок, а становится вашим интеллектуальным помощником, обучающимся каждый день и адаптирующимся к меняющимся условиям. Synapse Trader — это уникальный инструмент, построенный на основе передовых технологий нейронных сетей, способный улавливать самые тонкие рыночные сигналы. Это не просто советник — это живая нейросеть, которая думает, предсказывает и развивается. Специальн
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв