Synapse Trader MT4
- Эксперты
- Andrei Vlasov
- Версия: 1.5
- Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 14
Synapse Trader: Нейросеть, открывающая новые горизонты в трейдинге
Представьте себе советника, который не просто анализирует рынок, а становится вашим интеллектуальным помощником, обучающимся каждый день и адаптирующимся к меняющимся условиям. Synapse Trader — это уникальный инструмент, построенный на основе передовых технологий нейронных сетей, способный улавливать самые тонкие рыночные сигналы. Это не просто советник — это живая нейросеть, которая думает, предсказывает и развивается.
Специальное предложение!
Synapse Trader EA доступен всего за $399 в праздничный период. После этого цена значительно увеличится. Не упустите возможность!
Осталось всего 5 копий по цене $399.
Для подписки на приватный канал напишите мне в личные сообщения.
Обязательно свяжитесь со мной после покупки, чтобы я мог помочь вам с настройками советника.
Миссия Synapse Trader
Synapse Trader создан с одной целью: раскрыть всю мощь нейронных сетей в трейдинге, предоставляя трейдерам инструмент, который анализирует рынок глубже, чем когда-либо раньше, и помогает принимать взвешенные решения на основе сотен факторов. Это не просто алгоритм — это нейронный мозг трейдинга.
Ключевые особенности
1. Synaptic Neural Core™
В основе советника лежит мощная многослойная нейронная сеть Synaptic Neural Core™, которая самостоятельно обучается, анализируя исторические данные, текущие рыночные условия и даже поведение толпы. Она воспроизводит работу человеческого мозга, что делает ее способной:
- Распознавать скрытые закономерности в данных.
- Прогнозировать поведение рынка с учетом исторической цикличности и текущих трендов.
- Постоянно повышать свою точность с каждой новой сделкой.
2. Dynamic Neural Evolution
Технология Dynamic Neural Evolution позволяет нейросети адаптироваться к любым изменениям рынка:
- Сложные паттерны: Нейросеть анализирует не только ценовые движения, но и скрытые корреляции между активами.
- Эмоциональный анализ: Улавливает настроения участников рынка, такие как паника или эйфория, используя данные о рыночных объемах и волатильности.
- Временная адаптация: Динамически корректирует свои прогнозы в зависимости от времени суток, активности рынка и фундаментальных событий.
3. Temporal Neural Memory (TNM)
Synapse Trader интегрирует модуль Temporal Neural Memory, который позволяет нейросети запоминать ключевые рыночные события и учитывать их при анализе. Это обеспечивает следующие преимущества:
- Прогнозирование на основе прошлых событий, схожих с текущей ситуацией.
- Учет долгосрочных трендов и исторических закономерностей.
- Постоянное улучшение моделей за счет увеличения объема данных.
Модули стратегии
1. Модуль точности золота (XAU/USD)
Этот модуль полностью посвящен торговле парой золото-доллар (XAU/USD), используя весь спектр возможностей нейросети Synapse Trader. Он применяет передовые технологии распознавания паттернов, прогнозирования трендов и анализа волатильности, обеспечивая точность и адаптивность в одном из самых динамичных рынков.
2. Модуль анализа евро (EUR/USD)
Создан специально для пары EUR/USD. Этот модуль настраивает нейросеть под особенности самой торгуемой валютной пары в мире. Благодаря точным настройкам и адаптации он обеспечивает стабильную производительность и оптимальные стратегии торговли.
3. Модуль динамики стерлинга (GBP/USD)
Сосредоточен исключительно на паре GBP/USD. Использует целевые корректировки и настройки для навигации по уникальной волатильности и поведенческим паттернам этой пары. Модуль сочетает глубокое обучение и рыночные адаптации для максимизации возможностей на этом рынке.
Технические характеристики
- Валютные пары: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
- Таймфреймы: H1
- Минимальный депозит: $200
- Рекомендуемый тип счета: ECN или Raw Spread
- Кредитное плечо: от 1:30 до 1:1000
Особенности:
- Каждая сделка защищена Stop Loss для сохранности капитала.
- Встроенный авторасчет лота обеспечивает оптимальное управление рисками.
- Простая установка с настройками по умолчанию, оптимизированными для большинства брокеров.
- Результаты тестирования стратегии полностью соответствуют реальной торговле.
- Полностью совместим со всеми проприетарными торговыми фирмами.
- Идеальный выбор как для новичков, так и для опытных трейдеров.
- Работает на основе Synaptic Neural Core™, обеспечивая торговлю на базе технологий нейронных сетей.
- Беспрепятственно работает с любым брокером и типом счета.
Примечание: Хотя прошлые результаты демонстрируют потенциал системы, будущие результаты могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.