Synapse Trader MT4

Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络

想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。Synapse Trader 是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。

Synapse Trader 的使命

Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的 神经大脑。

主要特点

1. Synaptic Neural Core™

该顾问的核心是一种强大的多层神经网络 Synaptic Neural Core™，它能够通过分析历史数据、当前市场条件甚至人群行为，自主学习。它模拟了人类大脑的功能，能够：

识别数据中的隐藏模式。

根据历史周期和当前趋势预测市场行为。

随着每一笔交易不断提高其准确性。

2. 动态神经进化（Dynamic Neural Evolution）

Dynamic Neural Evolution 技术使神经网络能够适应任何市场变化：

复杂模式： 神经网络不仅分析价格走势，还分析资产之间的隐藏关联。

神经网络不仅分析价格走势，还分析资产之间的隐藏关联。 情绪分析： 利用交易量和波动性数据，捕捉市场参与者的情绪，例如恐慌或狂热。

利用交易量和波动性数据，捕捉市场参与者的情绪，例如恐慌或狂热。 时间适应： 根据时间、市场活动和基本事件动态调整其预测。

3. 时间神经记忆 (TNM)

Synapse Trader 集成了 Temporal Neural Memory (TNM) 模块，使神经网络能够记住关键的市场事件并将其纳入分析中。这带来了以下优势：

基于与当前情况类似的过去事件进行预测。

考虑长期趋势和历史模式。

随着数据量的增加，不断改进模型。

策略模块

1. 黄金精准模块 (XAU/USD)

此模块专注于黄金/美元 (XAU/USD) 的交易，充分利用 Synapse Trader 神经网络的全部能力。它应用先进的模式识别、趋势预测和波动性分析技术，确保在最具动态性的市场中实现精确性和适应性。

2. 欧元洞察模块 (EUR/USD)

专为 EUR/USD 货币对设计，该模块将神经网络调整到全球交易量最大的货币对的独特特性。通过精确的设置和校准，它提供稳定的性能和优化的交易策略。

3. 英镑动态模块 (GBP/USD)

专注于 GBP/USD 货币对。利用针对该货币对的定向调整和专属配置，帮助交易者驾驭其独特的波动性和行为模式。该模块结合深度学习洞察和市场特定的适应性，在这个高影响力市场中实现最大化机会。

技术规格

货币对： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD

XAUUSD、EURUSD、GBPUSD 时间周期： H1

H1 最低存款： $200

$200 推荐账户类型： ECN 或 Raw Spread

ECN 或 Raw Spread 杠杆比例： 1:30 至 1:1000

特点

每笔交易都通过 止损 保护资金安全。

保护资金安全。 内置自动手数计算，确保最佳风险管理。

简单安装，默认设置已针对大多数经纪商进行了优化。

策略测试结果与实时交易表现完全一致。

与所有专有交易公司完全兼容。

是新手和经验丰富的交易者的理想选择。

基于 Synaptic Neural Core™ 的神经网络技术支持。

的神经网络技术支持。 无缝适配任何经纪商和账户类型。

