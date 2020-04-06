Synapse Trader MT4

5

Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络

想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。Synapse Trader 是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。

限时优惠！
在节日期间，Synapse Trader EA 仅售 $399。之后价格将大幅上涨，请勿错过！

仅剩 5 份，价格为 $399。

如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。

请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。

Synapse Trader 的使命
Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的 神经大脑

主要特点

1. Synaptic Neural Core™

该顾问的核心是一种强大的多层神经网络 Synaptic Neural Core™，它能够通过分析历史数据、当前市场条件甚至人群行为，自主学习。它模拟了人类大脑的功能，能够：

  • 识别数据中的隐藏模式。
  • 根据历史周期和当前趋势预测市场行为。
  • 随着每一笔交易不断提高其准确性。

2. 动态神经进化（Dynamic Neural Evolution）

Dynamic Neural Evolution 技术使神经网络能够适应任何市场变化：

  • 复杂模式： 神经网络不仅分析价格走势，还分析资产之间的隐藏关联。
  • 情绪分析： 利用交易量和波动性数据，捕捉市场参与者的情绪，例如恐慌或狂热。
  • 时间适应： 根据时间、市场活动和基本事件动态调整其预测。

3. 时间神经记忆 (TNM)

Synapse Trader 集成了 Temporal Neural Memory (TNM) 模块，使神经网络能够记住关键的市场事件并将其纳入分析中。这带来了以下优势：

  • 基于与当前情况类似的过去事件进行预测。
  • 考虑长期趋势和历史模式。
  • 随着数据量的增加，不断改进模型。

策略模块

1. 黄金精准模块 (XAU/USD)
此模块专注于黄金/美元 (XAU/USD) 的交易，充分利用 Synapse Trader 神经网络的全部能力。它应用先进的模式识别、趋势预测和波动性分析技术，确保在最具动态性的市场中实现精确性和适应性。

2. 欧元洞察模块 (EUR/USD)
专为 EUR/USD 货币对设计，该模块将神经网络调整到全球交易量最大的货币对的独特特性。通过精确的设置和校准，它提供稳定的性能和优化的交易策略。

3. 英镑动态模块 (GBP/USD)
专注于 GBP/USD 货币对。利用针对该货币对的定向调整和专属配置，帮助交易者驾驭其独特的波动性和行为模式。该模块结合深度学习洞察和市场特定的适应性，在这个高影响力市场中实现最大化机会。

技术规格

  • 货币对： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD
  • 时间周期：H1
  • 最低存款： $200
  • 推荐账户类型： ECN 或 Raw Spread
  • 杠杆比例： 1:30 至 1:1000

特点

  • 每笔交易都通过 止损 保护资金安全。
  • 内置自动手数计算，确保最佳风险管理。
  • 简单安装，默认设置已针对大多数经纪商进行了优化。
  • 策略测试结果与实时交易表现完全一致。
  • 与所有专有交易公司完全兼容。
  • 是新手和经验丰富的交易者的理想选择。
  • 基于 Synaptic Neural Core™ 的神经网络技术支持。
  • 无缝适配任何经纪商和账户类型。

注意：尽管过去的业绩显示了系统的潜力，但未来的结果可能因市场条件而有所不同。




推荐产品
Work Stations
Maryna Shulzhenko
专家
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
专家
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
专家
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
专家
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tug
Evgeniy Zhdan
专家
The algorithm of the advisor calculates the important support and resistance levels. Next, the Expert Advisor calculates the probability of price movement "to" or "away" from this price level. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter If a high probability of price movement in the desired direction is determined, the advisor opens a deal. Each trade is protected by a stop loss. Dangerous trading methods are not used. Recommended instruments (5M): GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD. Ad
BreakBot
Hasan Abdulhussein
专家
BreakBot: This expert advisor is specifically designed for traders seeking smart and secure solutions to transform small capital into substantial profits, reaching $100,000 or more. It employs professional strategies and precise risk management to achieve steady and safe growth. Key Features of the Expert Advisor ️ Smart Capital Management: Utilizes carefully calculated risk percentages to maximize profits while minimizing losses. Automatically adapts to account size, making it ideal for both b
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
指标
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
专家
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
专家
Mr Tiger mt4 trading bot is so strong bot so rich with different sections in parameters like technical sections , risk management and drawdowns also strategy settings , indicators sections and analysis sections also sessions section you will find so many options you can control also to run on gold or btc  adjust spread according to these pairs also adjust lot sizing minimum and maximum and you have many options for tp and sl in pips and money
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
专家
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Golden Mean MT4 : Your Personal Forex Trading Coach Golden Mean MT4 is more than just an automated platform; it's your personal transmuter in the volatile world of Forex. It's designed not for predictions, but to transform the unpredictability of currency movements into profitable trades. Based on the harmony of advanced algorithms and a deep understanding of market realities, this tool will become your reliable guide in the turbulent waters of trading, opening new horizons for both beginners an
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
专家
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 使用此工具，它将帮助您自动运行获胜的 SL 形成一个斐波那契雷达斐波那契 123 策略，以最少的彩票入场作为支撑和阻力 对支撑和阻力中的一切都采取积极的态度。 Shǐyòng cǐ gōngjù, tā jiāng bāngzhù nín zìdòng yùnxíng huòshèng de SL xíngchéng yīgè fěi bō nà qì léidá fěi bō nà qì 123 cèlüè, yǐ zuìshǎo de cǎipiào rù chǎng zuòwéi zhīchēng hé zǔlì duì zhīchēng hé zǔlì zhōng de yīqiè dōu cǎiqǔ jījí de tàidù. 他应用自动关闭和自动锁定。您正在寻找每月最低和最高收入的地方。 次月活跃。 Tā yìngyòng zìdòng guānbì hé zìdòng suǒdìng. Nín zhèngzài xúnzhǎo měi yuè zuìdī hé zuìgāo shōurù
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
专家
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader5 Version  |  Auto Smart Pro MT4 Live Results  |  All Products  |  Contact  | How to install MT4 Product Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market move
Kovner System
Burcak Sengezer
专家
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
EaMaster
Hai Chuan Su
专家
eaMaster（智能交易系統）介紹 一、概述 本EA是一款基於技術分析的自動化交易系統，旨在幫助交易者在市場中進行自動化決策。EA遵循布林線指標（Bollinger Bands），結合K線形態，在指定週期內精準下單。它適用於多種金融品種，同時支援短線與長線交易策略，能滿足不同風險偏好與操作需求。 二、核心功能 1. 布林線指標 布林線是一種基於移動平均線與標準差的波動率工具，能有效反映市場價格的波動範圍。EA透過布林線中軌來判斷市場趨勢，並結合K線形態信號確認交易機會。布林線所提供的波動範圍，有助於EA理解市場的波幅，從而調整策略與風險管理。 2. K線形態識別 EA結合經典K線形態，如吞沒形態、啟明星、流星線等。這些形態配合布林線信號，可以進一步驗證交易機會，提升準確率，並幫助判斷市場反轉或延續的可能性。 3. 交易週期 短線週期     •   1小時（H1）：適用於日內短線交易。EA可在小時級別的波動中捕捉趨勢，適合快進快出的高頻操作。     •   4小時（H4）：適合短線到波段交易。EA能識別較大波動中的機會，適合日內或隔夜交易。     •   日線
Perfection
Mikhail Senchakov
专家
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
专家
EPriceJPY is a auto-trading EA focused on USDJPY. Trading Concept The operation concept of EPriceJPY is based on an algorithm that tries to determine the Trend. To be more specific, EPriceJPY works with its own calculation logic based on simulation. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect EPriceJPY to open the trade on the highest or lowest level, because EPriceJPY will trade only when the Top/Bottom can be confirmed.
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Intelligent trend
Yang Pei Qin
专家
1.根据图表周期，确定趋势大小。在一段行情内最高价附近，为上涨趋势。在一段行情内最低价附近，为下跌趋势。 2. 趋势确立后，下一步就是确定短期趋势的超买和超卖。 超卖、多头;  超买，做空。   3.  根据超买和超卖以及利润点进行平仓。  实盘信号: https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA 设置： 您需要把EA加载到要交易的货币对上（M15 时间范围） 现好的货币对: EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPY,XAGUSD,GBPAUD 使用此EA，请是使用ECN账号。 可以使用我推荐的货币对，也可以使用其他货币对。 信号上100使用0.01手，建议使用更高的资金降低风险。 推荐杠杆 1:200 或更高 可以使用参数列表里内置的参数，也可以自定义参数。 参数设置: Applicable_Symbol - 表现最好的货币品种  cycle_time - 加载图表周期 Built_in_parameters - 选择内置的货币参数或选择自定义参数 Lot - 开单手数 AutoLo
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
专家
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
专家
BOOSTER FOR MT4 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46235 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
专家
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes wit
Smoothed Duster EA
John Wangombe
专家
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Smart Math EA
Erik Shahazizyan
专家
The advisor is a flexible solution with a grid strategy. Easy to operate and at the same time effective. It can be used both for accelerating a deposit and for conservative trading, depending on the settings. Uses auto lot and averaging to optimize trading. It is an excellent tool in skillful hands, providing stable results. Those who write a comment and rate honestly will get a Pro Set. Recommendations: Currency Pair: EURUSD Timeframe: M15 Minimum Deposit: $500 Brokers: Exness, Alpari, RoboFore
Fisher Steels
Ivan Simonika
专家
The   Fisher Steel  bot implements the maximum of the HFT definitions. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. If there is a commission on the account, it must be converted into the equivalent of the spread and fill in the Commission field. Both virtual and real stop losses are used. Normal working conditions: The lower the commission and the spread, the greater the profit. The more latency your broker has in the amount of the Internet ch
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
专家
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Destiny Master
Victor Adhitya
专家
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Racing
Evgeniy Zhdan
专家
The unique algorithm of the trading expert calculates the nature of price movements over a certain period of time and builds tactics of work depending on the current market situation. The auto-tuning algorithm for changing market trends allows the adviser to work non-linearly and with minimal delay to follow the price. Recommended Trading Instruments ( 5M ): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The best trading results are achieved on ECN accounts with a low spread. Installing the adviser on a VPS server
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
专家
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
圣诞节和新年 已到来——你的 2026交易计划 是什么？ Dynamic Pips EA 立减40% — 现在只需 $799 ，并包含 8 次激活 。 还不止这些： 如果你还没有， 免费赠送 Boring Pips EA（MT4 或 MT5） 。 如果你是老客户，可再享 额外 10% 折扣 。 行动要快！ 本优惠仅限 前 5 位购买者 ，或截至 2026 年 1 月 7 日 （以先到者为准）。 如需更多详情或参与优惠，直接给我留言即可。 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
专家
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
专家
XAUUSD 提取器 XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。 Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目   Gold Throne   的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。 通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。 设置文件  通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。 购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。 售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 策略一 – 网格交易
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
专家
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
作者的更多信息
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
专家
NEXOR-Q: 算法交易中的自适应智能 准备好迎接透明度了吗？ NEXOR-Q 是对纪律和长期一致性的投资，并经过真实市场数据验证。 亲眼见证： 实时信号 (Live Signal): 实时监控 NEXOR-Q 的实际表现、受控回撤和权益曲线的平滑度。 查看 NEXOR-Q 实时信号 价格: 起步价 $299 简介 大多数专家顾问 (EA) 依赖于静态的、经过历史优化处理的指标组合。NEXOR-Q 从根本上突破了这一传统。NEXOR-Q 被设计为下一代自适应交易系统，它基于 融合式决策架构 (Fusion-Based Decision Architecture) 运行，将其定位为严肃资本管理的工具。它的设计目的不仅仅是执行交易，而是过滤市场噪音，并仅在存在可验证的统计优势时才采取行动，确保在不同的市场周期中保持纪律性参与。 核心架构：Q-Q 融合层 NEXOR-Q 的运作核心是专有的 Q-Q 融合层 (Q-Q Fusion Layer) 。这是一个混合决策模块，它用对市场结构的持续、概率性评估取代了僵硬的指标阈值。该层集成了三个关键数据流： 波动性量化 (Volatility Qua
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
专家
Paradox Flux Trader：黄金交易（XAU/USD）的革命性突破 想象一下，一个不仅仅是分析市场的工具，而是彻底重新定义交易方式的系统。 Paradox Flux Trader   不只是一个交易顾问（EA），它是一款专为黄金（XAU/USD）交易打造的下一代交易系统。它运用独特的技术，使其在市场上独树一帜。 限时优惠 Paradox Flux Trader   现仅售   $499 ，促销结束后，价格将翻倍。不要错过这个机会！ 仅剩 5 份，特价 $499 购买后请联系我，以获取私人资料和安装指导。 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2293040 Paradox Flux Trader 的使命 Paradox Flux Trader   旨在彻底改变你对黄金交易的理解。它不仅仅是分析数据，还能够基于独特算法 创造 新的交易策略，这些策略无法通过人工手动复制。它是你的 个人交易助手 ，全天候 24/7 工作。 核心功能 Quantum Flux Engine（量子流引擎） 该交易系统的核心是   Quantum Flux Eng
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
专家
Executor AI Ultra X 专家顾问 专为黄金市场的算法交易而设计，采用三种独立的交易策略。其架构集成了先进的深度学习算法，例如深度强化学习（DQN）和时延神经网络（TDNN），提供高度的适应性和分析精度。 DQN 基于强化学习技术，通过模拟历史数据和分析当前市场条件来优化决策算法。而 TDNN 作为一种具有时间延迟的神经网络模型，通过分析复杂的时间序列模式并考虑市场延迟，有效预测价格走势。 此专家顾问包含独有的 Ultra X 组件，该组件高效且轻量化。与 GPT 等传统人工智能系统不同，它不会占用系统资源，也不需要大量的外部 API 调用，从而确保流畅运行并无缝集成到交易环境中。 此外，它内置了多层次的风险管理系统，包括自适应止损机制和移动止损算法，在高波动性条件下保护资本。通过将三种交易策略整合到统一的平台中，可以实现风险分散，降低系统性和非系统性风险，同时增强算法应对各种市场情景的能力。 限时优惠！ xecutor AI Ultra X 在黑色星期五期间仅售 695  美元 。之后价格将大幅上涨，切勿错过！ Ultra X 组件 的关键功能： 完全本地化： 与 Me
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
专家
Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络 想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。 Synapse Trader 是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。 限时优惠！ 在节日期间， Synapse Trader EA 仅售 $399 。之后价格将大幅上涨，请勿错过！ 仅剩 5 份 ，价格为 $399。 如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。 请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。 Synapse Trader 的使命 Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的 神经大脑 。 主要特点 1. Synaptic Neural Core 该顾问的核心是一种强大的多层神经网络 Synaptic Neural Core ，它能够通过分析历史数据、当前市场条件甚至人群行
筛选:
无评论
回复评论