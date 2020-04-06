Synapse Trader MT4

5

Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading

Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui.

Missão do Synapse Trader
Synapse Trader foi criado com um único propósito: liberar todo o potencial das redes neurais no trading, fornecendo aos traders uma ferramenta que analisa o mercado de forma mais profunda do que nunca e os ajuda a tomar decisões informadas com base em centenas de fatores. Isto não é apenas um algoritmo — é o cérebro neural do trading.

Características principais

1. Synaptic Neural Core™

No núcleo do consultor está a poderosa rede neural multicamadas Synaptic Neural Core™, que aprende de forma autônoma analisando dados históricos, condições atuais do mercado e até mesmo o comportamento coletivo. Ela simula o funcionamento do cérebro humano, permitindo que:

  • Detecte padrões ocultos nos dados.
  • Preveja o comportamento do mercado considerando ciclos históricos e tendências atuais.
  • Melhore continuamente sua precisão com cada nova operação.

2. Evolução Neural Dinâmica (Dynamic Neural Evolution)

A tecnologia Dynamic Neural Evolution permite que a rede neural se adapte a quaisquer mudanças no mercado:

  • Padrões complexos: A rede neural analisa não apenas os movimentos de preços, mas também as correlações ocultas entre ativos.
  • Análise emocional: Captura os sentimentos dos participantes do mercado, como pânico ou euforia, utilizando dados de volumes e volatilidade.
  • Adaptação temporal: Ajusta dinamicamente suas previsões com base na hora do dia, atividade do mercado e eventos fundamentais.

3. Memória Neural Temporal (TNM)

Synapse Trader integra o módulo Temporal Neural Memory, que permite à rede neural lembrar eventos de mercado chave e incorporá-los à sua análise. Isso oferece as seguintes vantagens:

  • Previsões baseadas em eventos passados semelhantes à situação atual.
  • Consideração de tendências de longo prazo e padrões históricos.
  • Melhoria contínua do modelo à medida que o volume de dados cresce.

Módulos de Estratégia

1. Módulo de Precisão em Ouro (XAU/USD)
Este módulo é dedicado exclusivamente ao trading do par ouro-dólar (XAU/USD), aproveitando todo o espectro de capacidades neurais do Synapse Trader. Ele aplica tecnologias avançadas de reconhecimento de padrões, previsão de tendências e análise de volatilidade para garantir precisão e adaptabilidade em um dos mercados mais dinâmicos.

2. Módulo de Insights em Euro (EUR/USD)
Projetado especialmente para o par EUR/USD, este módulo ajusta a rede neural do Synapse Trader às particularidades do par de moedas mais negociado do mundo. Por meio de configurações precisas e calibrações específicas, ele oferece desempenho consistente e estratégias otimizadas.

3. Módulo Dinâmico da Libra (GBP/USD)
Focado exclusivamente no par GBP/USD, este módulo utiliza ajustes específicos e configurações personalizadas para navegar pela volatilidade e padrões comportamentais únicos deste par. Ele combina insights de aprendizado profundo e adaptações específicas ao mercado para maximizar as oportunidades neste mercado de alto impacto.

Especificações técnicas

  • Pares de moedas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Timeframes: H1
  • Depósito mínimo: $200
  • Tipo de conta recomendada: ECN ou Raw Spread
  • Alavancagem: De 1:30 a 1:1000

Características:

  • Cada operação é protegida com Stop Loss para a segurança do capital.
  • Cálculo automático de lotes integrado para garantir a gestão ideal de riscos.
  • Instalação simples com configurações padrão otimizadas para a maioria dos brokers.
  • Os resultados do testador de estratégias se alinham perfeitamente ao desempenho em tempo real.
  • Totalmente compatível com todas as firmas de trading proprietárias.
  • Uma escolha ideal para traders iniciantes e experientes.
  • Alimentado por Synaptic Neural Core™, fornecendo trading baseado em tecnologia de redes neurais.
  • Compatível com qualquer broker e tipo de conta.

Nota: Embora os resultados anteriores demonstrem o potencial do sistema, os resultados futuros podem variar de acordo com as condições do mercado.



Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
Experts
NEXOR-Q: Inteligência Adaptativa no Trading Algorítmico Pronto para a Transparência? NEXOR-Q é um investimento em disciplina e consistência a longo prazo, validado por dados reais de mercado. Veja por si mesmo: Sinal ao Vivo (Live Signal): Monitore o desempenho real, os drawdowns controlados e a suavidade da curva de capital do NEXOR-Q em tempo real. VER SINAL AO VIVO NEXOR-Q Preço: A partir de $299 . Introdução A maioria dos Expert Advisors (EAs) depende de combinações de indicadores estáticas
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Experts
Paradox Flux Trader: Uma Revolução no Trading de Ouro (XAU/USD) Imagine uma ferramenta que não apenas analisa o mercado, mas redefine a forma como você opera.   Paradox Flux Trader   não é apenas um robô trader (EA), mas um sistema de negociação de última geração projetado exclusivamente para operar ouro (XAU/USD). Ele utiliza tecnologias únicas que o diferenciam de qualquer outra solução no mercado. Oferta por tempo limitado Paradox Flux Trader   está disponível por   $499   por tempo limitado
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
Experts
Executor AI Ultra X é um consultor especializado projetado para trading algorítmico no mercado de ouro, utilizando três estratégias de trading independentes. Sua arquitetura incorpora algoritmos avançados de aprendizado profundo, como Deep Q-Learning (DQN) e Redes Neurais com Atraso de Tempo (TDNN), proporcionando alta adaptabilidade e precisão analítica. DQN , baseado em técnicas de aprendizado por reforço, otimiza os algoritmos de tomada de decisão simulando dados históricos e analisando as co
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui. Oferta por tempo l
