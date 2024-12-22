Synapse Trader MT4

Synapse Trader: Una rete neurale che apre nuovi orizzonti nel trading

Immagina un consulente che non si limita ad analizzare il mercato, ma diventa il tuo assistente intelligente, imparando ogni giorno e adattandosi alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Synapse Trader è uno strumento unico, basato su tecnologie avanzate di reti neurali, in grado di catturare i segnali più sottili del mercato. Non è solo un Expert Advisor, è una rete neurale vivente che pensa, prevede ed evolve.

Offerta speciale:

Missione di Synapse Trader

Synapse Trader è stato progettato per sfruttare tutto il potenziale delle reti neurali nel trading, fornendo ai trader uno strumento che analizza il mercato più a fondo che mai e li aiuta a prendere decisioni informate basate su centinaia di fattori. Non è solo un algoritmo, è il cervello neurale del trading.

Caratteristiche principali:

Synaptic Neural Core™: Una potente architettura di rete neurale multilivello che rileva schemi nascosti, analizza i cicli di mercato e migliora la precisione con ogni operazione.

Dynamic Neural Evolution: Una tecnologia che adatta la rete neurale ai cambiamenti del mercato, analizza schemi complessi, identifica tendenze emotive e regola le previsioni in base alle variazioni temporali.

Una tecnologia che adatta la rete neurale ai cambiamenti del mercato, analizza schemi complessi, identifica tendenze emotive e regola le previsioni in base alle variazioni temporali. Temporal Neural Memory (TNM): Registra eventi chiave del mercato e utilizza questi dati per prevedere il futuro, tenendo conto delle tendenze a lungo termine e dei dati storici.

Moduli strategici:

Modulo di precisione per l’oro (XAU/USD): Progettato specificamente per il trading oro-dollaro, applica analisi dei modelli, valutazione della volatilità e regolazioni precise per fornire risultati ottimali in questo mercato dinamico.

Modulo di analisi sull'euro (EUR/USD): Ottimizzato per la coppia EUR/USD, offre strategie personalizzate per prestazioni affidabili sulla coppia di valute più scambiata al mondo.

Modulo di dinamiche della sterlina (GBP/USD): Dedicato alla coppia GBP/USD, fornisce regolazioni specifiche adattate alle caratteristiche uniche di questo mercato volatile.

Specifiche tecniche:

Coppie di valute: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD Timeframe: H1

H1 Deposito minimo: 200 $

200 $ Tipo di conto raccomandato: ECN o Raw Spread

ECN o Raw Spread Leva finanziaria: Da 1:30 a 1:1000

Particolarità:

Ogni operazione è protetta da Stop Loss .

. Calcolo automatico del lotto per una gestione ottimale del rischio.

Installazione semplice con impostazioni predefinite ottimizzate per la maggior parte dei broker.

I risultati dei test strategici corrispondono perfettamente alle prestazioni del trading reale.

Compatibile con tutte le aziende di trading proprietarie.

Ideale sia per principianti che per trader esperti.

Supportato da Synaptic Neural Core™ e funziona senza problemi con qualsiasi broker.

Nota: Sebbene le prestazioni passate dimostrino il potenziale del sistema, i risultati futuri possono variare in base alle condizioni di mercato.



