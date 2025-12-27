EaMaster

eaMaster (Expert Advisor) Einführung

1. Überblick

Dieser EA ist ein auf technischer Analyse basierendes automatisiertes Handelssystem, das Händlern helfen soll, automatisierte Handelsentscheidungen auf dem Markt zu treffen. Es folgt dem Bollinger Bands-Indikator in Kombination mit Candlestick-Mustern und führt präzise Trades in bestimmten Zeitrahmen aus. Der EA ist auf mehrere Finanzinstrumente anwendbar und unterstützt sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsstrategien, um unterschiedlichen Risikopräferenzen und Handelsansätzen gerecht zu werden.

2. Hauptmerkmale

1. Bollinger Bands-Indikator

Der Bollinger Bands Indikator ist ein Volatilitätsinstrument, das auf einem gleitenden Durchschnitt und einer Standardabweichung basiert und die Bandbreite der Marktpreisschwankungen effektiv widerspiegelt. Der EA verwendet das mittlere Band der Bollinger Bänder, um Markttrends zu bestimmen und bestätigt Handelsmöglichkeiten durch die Integration von Candlestick-Mustersignalen. Die von den Bollinger Bändern bereitgestellte Volatilitätsspanne hilft dem EA, die Schwankungsamplitude des Marktes besser zu verstehen, was Anpassungen der Handelsstrategien und des Risikomanagements ermöglicht.

2. Erkennung von Candlestick-Mustern

Der EA erkennt klassische Candlestick-Muster wie Engulfing Patterns, Morning Star, Shooting Star und andere. Diese Candlestick-Muster in Kombination mit den Bollinger Bändern bestätigen die Handelsmöglichkeiten und erhöhen die Genauigkeit der Handelssignale. Das Vorhandensein spezifischer Candlestick-Muster hilft, potenzielle Marktumkehrungen oder -fortsetzungen zu erkennen.

3. Zeitrahmen

Kurzfristige Handelszeitrahmen
- 1-Stunden (H1): Entwickelt für den kurzfristigen Intraday-Handel. Das System erfasst Trends innerhalb der stündlichen Schwankungen und eignet sich für hochfrequente, schnelle Ein- und Ausstiegsstrategien.
- 4-Stunden (H4): Ausgerichtet auf kurzfristigen bis Swing-Handel. Das System erkennt Chancen bei relativ großen Marktbewegungen und eignet sich für den Intraday- oder Overnight-Handel.
- Täglich (D1): Wird für die mittelfristige Positionierung verwendet. Das System bestätigt breitere Trends auf dem Tageschart und eignet sich zum Halten von Positionen über mehrere Tage bis zu einigen Wochen.

Langfristige Handelszeitrahmen
- 4-Stunden-Langfristig (H4 Langfristig): Kombiniert kürzerfristige Signale mit Trends in höheren Zeitrahmen, geeignet für Swing-Positionierungen mit Halteperioden von mehreren Tagen bis zu einer Woche.
- Täglich Langfristig (D1 Langfristig): Konzentriert sich auf tägliche Trendstrukturen, ideal für mittel- bis langfristige Trades, mit typischen Haltedauern von mehreren Wochen.
- Wöchentlich (W1): Konzentriert sich auf die großen wöchentlichen Trends, geeignet für langfristige Anleger, mit Halteperioden von mehreren Wochen bis Monaten.

4. Trennung von kurzfristigem und langfristigem Handel

Der EA unterscheidet zwischen kurzfristigen und langfristigen Strategien aufgrund der unterschiedlichen Zeitrahmen und Handelsansätze. Die kurzfristige Strategie konzentriert sich auf die Erfassung schneller Marktbewegungen, während die langfristige Strategie auf breitere Trendwechsel abzielt. Durch die Trennung dieser Strategien gewährleistet der EA Flexibilität beim Handel und erfüllt die Bedürfnisse verschiedener Händler.

3. Anwendbare Instrumente

Dieser EA unterstützt den Handel in einer Vielzahl von Finanzmärkten und deckt die folgenden wichtigen Anlageklassen ab:
- Edelmetalle: Einschließlich Gold (XAU/USD) und Silber (XAG/USD).
- Energie-Rohstoffe: Wie z.B. Rohöl (WTI und Brent).
- Devisenmarkt:
- Wichtige Währungspaare: Zum Beispiel EUR/USD, GBP/USD und andere wichtige Devisenpaare.
- Kreuz-Währungspaare: Wie z. B. EUR/JPY, GBP/JPY und andere Währungspaare.
- Aktienindex-Futures: Anwendbar auf wichtige Indizes wie den S&P 500, den Dow Jones Index usw.

Jedes Finanzinstrument hat unterschiedliche Volatilitätsmerkmale und Handelszeiten. Der EA passt sich intelligent an diese Merkmale an und gewährleistet so eine optimale Leistung auf den verschiedenen Märkten.

4. Strategische Vorteile
1. automatisierte Ausführung: Der EA führt die Trades automatisch aus, was den emotionalen Einfluss reduziert und die konsequente Einhaltung von Handelsstrategien und Disziplin gewährleistet.
2. risikomanagement: Durch die Kombination mehrerer technischer Analysen identifiziert der EA potenzielle Marktrisiken und passt die Handelsstrategien basierend auf der Volatilität der Bollinger Bänder an, um die Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren.
3) Multi-Market-Unterstützung: Unterstützt den Handel in verschiedenen Anlageklassen, einschließlich Gold, Devisen, Öl und mehr, und bietet so mehr Marktchancen.
4) Kombination von kurzfristigen und langfristigen Strategien: Geeignet für verschiedene Arten von Händlern, ob sie sich auf kurzfristige Schwankungen oder langfristige Investoren konzentrieren. Der EA kann durch die Anpassung von Parametern an die individuellen Präferenzen angepasst werden.

5. Fazit

Dieser EA ist ein leistungsfähiges und vielseitiges automatisiertes Handelswerkzeug, das Händlern helfen soll, effiziente Handelsstrategien für mehrere Finanzmärkte auszuführen. Durch die Kombination des Bollinger-Band-Indikators mit Candlestick-Mustern und die Trennung von kurz- und langfristigen Strategien auf der Grundlage verschiedener Zeitrahmen erfasst der EA sowohl kurzfristige Marktschwankungen als auch langfristige Trends und liefert so präzisere Handelssignale. Ob für professionelle Trader oder Gelegenheitsanleger, dieser EA ermöglicht intelligentere Handelsentscheidungen.



Externe Parameterbeschreibungen:

- orderVolume: Anzahl der Lots für kurzfristige Aufträge
- orderVolumeLongTerm: Anzahl der Lots für langfristige Orders

- shortTermSwitchHour1: Umschaltung für kurzfristige Aufträge im 1-Stunden-Zeitrahmen

- shortTermSwitchHour4: Umschaltung für kurzfristige Aufträge im 4-Stunden-Zeitfenster

- shortTermSwitchDay: Switch für kurzfristige Orders im täglichen Zeitrahmen
- longTermSwitchHour4: Umschaltung für langfristige Aufträge im 4-Stunden-Zeitfenster
- longTermSwitchDay: Umschalten für langfristige Aufträge im täglichen Zeitrahmen

- longTermSwitchWeek: Umschalten für langfristige Aufträge im wöchentlichen Zeitrahmen
- averagePercentDay: Prozentsatz der durchschnittlichen täglichen Volatilität
- orderStoplossPercentHour4: Stop-Loss-Prozentsatz für Aufträge im 4-Stunden-Zeitrahmen
- orderTakeProfitPercentHour4: Prozentsatz der Gewinnmitnahme für Aufträge im 4-Stunden-Zeitrahmen
- orderStoplossPercentDay: Stop Loss-Prozentsatz für Orders im täglichen Zeitrahmen
- orderTakeProfitPercentDay: Take-Profit-Prozentsatz für Aufträge im täglichen Zeitrahmen
- ProzentsatzModus: Modus zur dynamischen Berechnung der Anzahl der Lots auf der Grundlage des Saldos
- SaldoProzentsatz: Der Anteil am Gesamtsaldo, der pro Auftrag riskiert wird


