Synapse Trader MT4

Synapse Trader : Un réseau neuronal qui ouvre de nouveaux horizons dans le trading

Imaginez un conseiller qui ne se contente pas d’analyser le marché, mais devient votre assistant intelligent, apprenant chaque jour et s’adaptant aux conditions changeantes du marché. Synapse Trader est un outil unique basé sur des technologies avancées de réseaux neuronaux, capable de capter les signaux les plus subtils du marché. Ce n’est pas seulement un Expert Advisor, c’est un réseau neuronal vivant qui réfléchit, prédit et évolue.

Offre spéciale :

Synapse Trader EA est disponible pour seulement 399 $ pendant la période des fêtes. Par la suite, le prix augmentera considérablement. Ne manquez pas cette opportunité ! Copies restantes : Seulement 5 exemplaires à 399 $ disponibles. Pour vous abonner au canal privé, veuillez m’envoyer un message direct. Veuillez me contacter après l'achat afin que je puisse vous aider avec la configuration de l'expert-conseil.

Mission de Synapse Trader

Synapse Trader a été conçu pour exploiter pleinement le potentiel des réseaux neuronaux dans le trading, en offrant aux traders un outil qui analyse le marché plus profondément que jamais et les aide à prendre des décisions éclairées basées sur des centaines de facteurs. Ce n’est pas seulement un algorithme, c’est le cerveau neuronal du trading.

Caractéristiques principales :

Synaptic Neural Core™ : Une architecture puissante de réseau neuronal multicouche qui détecte les modèles cachés, analyse les cycles du marché et améliore sa précision à chaque transaction.

Une architecture puissante de réseau neuronal multicouche qui détecte les modèles cachés, analyse les cycles du marché et améliore sa précision à chaque transaction. Dynamic Neural Evolution : Une technologie qui adapte le réseau neuronal aux fluctuations du marché, analyse des modèles complexes, identifie les tendances émotionnelles et ajuste ses prévisions en fonction des variations temporelles.

Une technologie qui adapte le réseau neuronal aux fluctuations du marché, analyse des modèles complexes, identifie les tendances émotionnelles et ajuste ses prévisions en fonction des variations temporelles. Temporal Neural Memory (TNM) : Enregistre les événements clés du marché et utilise ces données pour prédire l’avenir tout en tenant compte des tendances à long terme et des données historiques.

Modules de stratégie :

Module de précision pour l’or (XAU/USD) : Conçu spécifiquement pour le trading de l’or et du dollar, ce module applique une analyse des modèles, une évaluation de la volatilité et des ajustements précis pour obtenir des résultats optimaux sur ce marché dynamique.

Conçu spécifiquement pour le trading de l’or et du dollar, ce module applique une analyse des modèles, une évaluation de la volatilité et des ajustements précis pour obtenir des résultats optimaux sur ce marché dynamique. Module d’analyse de l’euro (EUR/USD) : Optimisé pour la paire EUR/USD, ce module propose des stratégies ajustées pour des performances fiables sur la paire de devises la plus échangée au monde.

Optimisé pour la paire EUR/USD, ce module propose des stratégies ajustées pour des performances fiables sur la paire de devises la plus échangée au monde. Module de dynamique de la livre (GBP/USD) : Dédié à la paire GBP/USD, ce module offre des réglages spécifiques adaptés aux caractéristiques uniques de ce marché volatil.

Spécifications techniques :

Paires de devises : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD Unités de temps : H1

H1 Dépôt minimum : 200 $

200 $ Type de compte recommandé : ECN ou Raw Spread

ECN ou Raw Spread Effet de levier : De 1:30 à 1:1000

Particularités :

Chaque transaction est protégée par un Stop Loss .

. Calcul automatique des lots pour une gestion optimale des risques.

Installation simple avec des paramètres par défaut optimisés pour la plupart des courtiers.

Les résultats des tests stratégiques correspondent parfaitement aux performances en trading réel.

Compatible avec toutes les entreprises de trading propriétaire.

Idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés.

Fonctionne grâce à Synaptic Neural Core™ et s’intègre parfaitement à tout courtier.

Note : Bien que les performances passées démontrent le potentiel du système, les résultats futurs peuvent varier en fonction des conditions du marché.



