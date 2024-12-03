Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

O Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5 é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a monitorar múltiplos pares de moedas e períodos de tempo usando o indicador Brilliant Reversal. Este scanner simplifica a identificação de possíveis reversões de mercado, fornecendo varredura em tempo real e alertas diretamente de um painel centralizado. Seja negociando pares principais, secundários ou exóticos, esta ferramenta oferece cobertura abrangente do mercado e configurações personalizáveis para se alinhar com sua estratégia de trading. Fique à frente dos movimentos do mercado e refine suas entradas com esta ferramenta essencial.

A ferramenta organiza os sinais em um formato de grade, exibindo sinais de compra e venda com sua respectiva força:

  • S: Forte

  • M: Médio

  • W: Fraco

A versão para MT5 está disponível aqui: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4

Para documentação detalhada, clique aqui: here

Principais recursos:

  • Integração Brilliant Reversal: Parâmetros configuráveis como Small Bar Count, Medium Bar Count e Big Bar Count permitem a detecção precisa de sinais de reversão em diferentes períodos de tempo.

  • Alertas de confluência: Destaca sinais de confluência quando vários períodos de tempo se alinham na mesma direção e força, fornecendo aos traders configurações mais robustas.

  • Alertas personalizados: Receba notificações em tempo real por meio de pop-ups, e-mails ou notificações push para garantir que você não perca sinais críticos.

  • Design responsivo: O painel se adapta a qualquer tamanho de tela, exibindo os sinais claramente e indicando quantas velas atrás cada sinal ocorreu.

  • Personalização do usuário: Opções flexíveis para tamanho do painel, cores dos sinais e filtros de períodos de tempo permitem que os traders adaptem a ferramenta às suas preferências.

Nota: Este scanner é projetado para detectar e notificar sinais potenciais do indicador Brilliant Reversal. Ele não realiza negociações automaticamente para o usuário.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Entre em contato comigo através da seção do meu perfil.



